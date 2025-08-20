អ្នកបង្កើត Web3 VC លោក James Wo នៅលើអនាគតនៃការហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 លោក James Wo បានស្ថិតនៅចុងក្រោយនៃពិព័រណ៍ crypto ជាអ្នកបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ។ (Digital Finance Group), មួយនៃក្រុមហ៊ុន Web3 VC ដែលមានល្បឿនលឿនបំផុត។ ជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ចំណេញជាង $ 1 លានដុល្លារ, Wo បានបង្ហាញគោលបំណងរបស់គាត់សម្រាប់សមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតនិងសមត្ថភាពដើម្បីរៀបចំនៃការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិត។ នៅក្នុងការសាកល្បងនេះ, Wo ផ្តល់ជូនគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់អំពីស្ថានភាពឥឡូវនេះនៃឧស្សាហកម្មនេះ, ការស្រាវជ្រាវពីអ្វីដែលអ្នកចាប់ផ្តើមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាចចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបានអភិវឌ្ឍ។ ក្រុមហ៊ុន DFG ក្រុមហ៊ុន DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម Bitcoin នៅឆ្នាំ 2014 ដោយមហាវិទ្យាល័យមួយក្នុងអំឡុងឆ្នាំរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលបានចាប់ផ្តើមជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័សបានផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងការជឿទុកចិត្ត។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានសិក្សានៅសៀវភៅសៀវភៅនិងស្វែងរកសមាសធាតុដែលអាចរកបាននៅពេលវេលា, វាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំថា Bitcoin មិនគឺគ្រាន់តែជាប្រភេទថ្មីនៃប្រាក់ - វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគំនិត។ វាត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ហានៃរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការហិរញ្ញវត្ថុធម្មជាតិដូចជាការអនឡាញនិងការត្រួតពិនិត្យកណ្តាលដោយមានដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគុណភាព។ នេះ ចាប់តាំងពីពេលវេលា, តំបន់នេះបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង។ យើងបានមើលឃើញការកើនឡើងនៃប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក blockchain ទាំងអស់, ការរួមបញ្ចូលប្រសិនបើមានកម្រិតខ្ពស់និងការកើនឡើងនៃការកំណត់ត្រួតពិនិត្យ។ អ្វីដែលមិនបានផ្លាស់ប្តូរគឺជឿរបស់យើងក្នុងតម្លៃសំខាន់ដែលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្វិលបង្ 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? នៅ DFG យើងបានគាំទ្រដោយសកម្មភាពប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ DeFi ដែលជាប្រព័ន្ធសំខាន់ដូចជា Aave, Uniswap និង MakerDAO ដោយការវិនិយោគផ្សេងទៀត។ យើងត្រូវបានគាំទ្រដោយភាពងាយស្រួលនៃឧស្សាហកម្មដូចជា DeFi មិនគ្រាន់តែបានកើនឡើងនៅក្នុង TVL ទេប៉ុន្តែបានកើនឡើងទៅជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដែលបង្កើតប្រាក់ចំណេញដោយខ្លួនឯង។ អ្វីដែលជាការគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនគឺពីរបៀបដែល DeFi បានក្លាយជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការសំខាន់សម្រាប់ Web3 ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការប្រាក់ចំណេញដោយខ្លួនឯង, ការគាំទ្រការទូទាត់និងការប្រាក់ចំណេញទូទាត់យ៉ាងទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទ លើសពី DeFi យើងកំពុងមើលយ៉ាងតឹងរឹងពីការកំណត់ផែនការ AI ដែលជាដំណោះស្រាយមួយដែលអ្នកវិនិយោគជាច្រើននៅតែមិនគិតទេ។ យើងបានគាំទ្រគម្រោងដូចជា Render Network, Gensyn, និង NEAR ដែលបានកំណត់ផែនការកំណត់ផែនការសំខាន់និងបានមើលឃើញការកើនឡើងប្រសើរឡើង។ ការកំណត់ផែនការ AI បានដោះស្រាយបញ្ហានៃការកំណត់ផែនការ AI ដែលមានទូទៅរួមបញ្ចូលទាំងការសុវត្ថិភាពទិន្នន័យការប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការកំណត់ផែនការវិជ្ជាជីវៈ។ ដោយការកំណត់ផែនការ blockchain ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធិភាពរបស់ AI យើងគិតថាគំរូនេះនឹងផ្គត់ផ្គង់ដំណោះស្រាយ DFG មានគោលបំណងក្នុងការគាំទ្រទាំង DeFi និងការបណ្តុះបណ្តាល AI ជាគោលបំណងសំខាន់ដែលបង្កើតគោលបំណងបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល។ 3. ជាមួយនឹងការតម្រូវការត្រួតពិនិត្យថ្មីដូចជាសកម្មភាព GENIUS បានបង្កើតឡើង, តើអ្នកគិតពីរបៀបដែលការត្រួតពិនិត្យដូចគ្នានេះមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់ stablecoins? Stablecoins ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីនាំមុខគោលបំណងបន្ទាប់នៃការអនុម័ត crypto, ជាពិសេសជាមួយនឹងច្បាប់ថ្មីដូចជា GENIUS Act ដែលផ្តល់នូវភាពច្បាស់លាស់នៃការត្រួតពិនិត្យនិងវិធីសាស្រ្តបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធការទូទាត់ធម្មតា។ យើងបានមើលឃើញឧបករណ៍ដំបូងនៃការនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនធំទូលំទូលាយ Web2 ដូចជា PayPal និង Stripe ដែលបានទទួលយកការទូទាត់ stablecoin និងវិជ្ជាជីវៈទូទាត់ដោយមូលដ្ឋាន blockchain ។ \n \n លក្ខណៈពិសេសនៃការត្រួតពិនិត្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតឱ្យ stablecoins ដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនៅទូទាំងម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នាពីការគាំទ្រដោយ Fiat ទៅទៅនឹងការកំណត់ដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រ លក្ខណៈពិសេសនៃការត្រួតពិនិត្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអនុញ្ញាតឱ្យ stablecoins ដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនៅទូទាំងម៉ូដែលផ្សេងៗគ្នាពីការគាំទ្រដោយ Fiat ទៅទៅនឹងការកំណត់ដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយដំណោះស្រ ការបណ្តុះបណ្តាលនៃ Blockchain និង AI បានបន្តកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង។ តើអ្នកមើលឃើញរបៀបដែលខុសគ្នានេះនឹងប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំបន្ទាប់? ការបណ្តុះបណ្តាលនៃ blockchain និង AI ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់បច្ចុប្បន្នភាពពីរបៀបដែលទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យទិន្នន័យ យើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីវិជ្ជាជីវៈកម្រិតខ្ពស់ដែលអនុញ្ញាតនូវម៉ូដែល AI ដែលអនុញ្ញាតឱ្យការសហប្រតិបត្តិការអស្ចារ្យនិងការផ្គត់ផ្គង់ទិន្នន័យដែលអាចត្រួតពិនិត្យបាន។ ការផ្គត់ផ្គង់នេះនឹងបង្វិលអាជីវកម្មថ្មីទាំងអស់ដែលអ្នកប្រើអាចគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ AI ដែលពួកគេចូលរួមជាមួយពួកគេ។ ក្នុងនាមជាកម្រិតនៃការអនុវត្តយើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ថាអ៊ីនធឺណិតនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរពីផ្លាស់ប្តូរដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកប្រើប្រាស់និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានមូលដ្ឋានលើអ៊ីនធឺ អ្វីដែលអ្នកមើលឃើញជាអធិប្បាយបំផុតដែលអ្នកបង្កើត Web3 ជាលើកដំបូងបានធ្វើ? មួយនៃគោលបំណងសំខាន់បំផុតដែលយើងមើលឃើញជាច្រើនអ្នកបង្កើតបានធ្វើគឺការកំណត់ទំហំទូលំទូលាយនៅលើការបណ្តុះបណ្តាល, ការបណ្តុះបណ្តាល, និងការបណ្តុះបណ្តាលដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងក្នុងការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ខណៈពេលដែលការបណ្តុះបណ្តាលគឺជាការសំខាន់, ការកំណត់ទំហំពិតប្រាកដគឺជាការបង្កើតផលិតផលដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកប្រើពិសេស។ \n \n អ្នកបង្កើតគោលបំណងនេះត្រូវតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងនិងអ្វីដែលពួកគេបានបង្កើតឡើង។ ការចែកចាយគោលបំណងនេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដនិងការរក្សាទុករយៈពេលវែង។ អស្ចារ្យណាស់យើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតដោះស្រាយបញ្ហា UX ដោយសារតែការរចនាសម្រាប់ការរចនាសម្រាប់គោលបំណងល្អបំផុតនិងការរចនាសម្រាប់គោលបំណង។ នៅចុងក្រោយតែផលិតផលដែលផ្តល់នូវគោលបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់និងគុណភាពអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជោគជ័យក្នុងការដំឡើងអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតទៅ Web3 ។ អ្នកបង្កើតគោលបំណងនេះត្រូវតែមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងនិងអ្វីដែលពួកគេបានបង្កើតឡើង។ ការចែកចាយគោលបំណងនេះគឺជាអ្វីដែលផ្ដល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដនិងការរក្សាទុករយៈពេលវែង។ អស្ចារ្យណាស់យើងមើលឃើញក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀតដោះស្រាយបញ្ហា UX ដោយសារតែការរចនាសម្រាប់ការរចនាសម្រាប់គោលបំណងល្អបំផុតនិងការរចនាសម្រាប់គោលបំណង។ នៅចុងក្រោយតែផលិតផលដែលផ្តល់នូវគោលបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់និងគុណភាពអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជោគជ័យក្នុងការដំឡើងអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតទៅ Web3 ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដូច្នេះអ្នកគិតថា DFG នឹងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាទុកកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់នៅលើកម្រិតខ្ពស់? គោលបំណងរបស់ DFG គឺដើម្បីកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់របស់យើងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកម្រិតខ្ពស់របស់យើងនៅពេលដែលពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្តូរនៃការត្រួតពិនិត្យនិងទីផ្សារ។ យើងកំពុងស្រាវជ្រាវការទិញបណ្តាញវិជ្ជាជីវៈនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងមូលនិធិវិជ្ជាជីវៈកម្រិតខ្ពស់ដែលមានគុណភាពនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោក។ នៅពេលដែលឧស្សាហកម្មកម្រិតខ្ពស់យើងគិតថាការកើនឡើងនេះនឹងជាគោលបំណងដើម្បីកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់នៃការអភិវឌ្ឍន៍និងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌល។ ដោយការរួមបញ្ចូលសមត្ថភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់