El fundador de Web3 VC, James Wo, sobre el futuro de las finanzas digitales

Desde 2015, James Wo ha estado en la vanguardia del paisaje cripto como fundador y CEO de (Digital Finance Group), una de las firmas más exitosas de Web3 VC. Con un portfolio de más de $ 1 mil millones en activos, Wo ha demostrado su ojo para el potencial innovador y la capacidad de predecir la próxima gran tendencia en el espacio.En esta entrevista, Wo ofrece su perspectiva exclusiva sobre el estado actual del ecosistema, explorando lo que los novatos y usuarios pueden esperar a medida que el mercado continúa evolucionando. DFG DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? Fui introducido por primera vez a Bitcoin en 2014 por un compañero de escuela durante mis años de pregrado, y lo que comenzó como curiosidad rápidamente se convirtió en convicción.A medida que estudié el libro blanco y exploré los pocos recursos disponibles en ese momento, me quedó claro que Bitcoin no era sólo una nueva forma de dinero – era un cambio de paradigma. Desde entonces, el espacio ha evolucionado dramáticamente.Hemos sido testigos del ascenso de ecosistemas de blockchain enteros, el aumento de la participación institucional y los avances significativos en la claridad regulatoria.Lo que no ha cambiado es nuestra creencia en los valores básicos que apoyan a Web3: descentralización, transparencia y resistencia a la censura.Todavía estamos en las primeras etapas de este cambio de paradigma, y creo que los casos de uso más impactantes aún no están por venir. 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? En DFG, hemos apoyado activamente los principales protocolos de DeFi como Aave, Uniswap y MakerDAO a través de inversiones secundarias. Hemos sido alentados por la resiliencia del sector, ya que DeFi no solo ha crecido en TVL sino que también ha madurado en un ecosistema que genera ingresos y se auto-sostenible. Lo que muchos piensan es cómo DeFi se ha convertido silenciosamente en la infraestructura fundamental para Web3, permitiendo estrategias de rendimiento auto-custodial, cobertura de la inflación y monetización más amplia de activos. A medida que la claridad regulatoria mejora, especialmente en torno a los protocolos sin permiso, esperamos que DeFi se vuelva más accesible a los jugadores institucionales, acelerando la adopción de la corriente principal. Más allá de DeFi, estamos observando de cerca la IA descentralizada, una intersección con la que muchos inversores todavía subestiman.Hemos apoyado proyectos como Render Network, Gensyn y NEAR, que han pionero las verticales clave y han visto un crecimiento exponencial.La IA descentralizada resuelve los problemas con los que lucha la IA tradicional, incluyendo la privacidad de los datos, la resistencia a la censura y la democratización de la infraestructura.Al combinar la apertura de la blockchain con la utilidad de la IA, creemos que este paradigma impulsará la próxima ola de innovación inclusiva, segura y escalable. DFG sigue comprometida con el respaldo tanto de DeFi como de la IA descentralizada como temas centrales que forman la próxima generación de Web3. Con nuevas medidas regulatorias como la Ley GENIUS emergente, ¿cómo prevé reglamentos como estos que influyen en el dominio de las stablecoins? Stablecoins están listos para liderar la próxima ola de adopción de criptografía, especialmente con la legislación emergente como la Ley GENIUS que proporciona claridad regulatoria y un camino formal para la integración en los sistemas de pago mainstream. ya estamos viendo signos tempranos de esto con grandes compañías Web2 como PayPal y Stripe abrazando públicamente los pagos de stablecoin y la infraestructura de liquidación basada en blockchain. \n \n La claridad regulatoria no sólo legitima las stablecoins existentes, sino que abre el camino para la innovación a través de diferentes modelos, desde fiat-backed hasta algorítmicos. Esta diversidad puede desbloquear nuevos primitivos financieros, en particular en préstamos, pagos y remesas. En DFG, hemos sido los primeros creyentes en esta evolución, ya que lideramos la inversión temprana en el desarrollo y lanzamiento de USDC. Al avanzar, las stablecoins servirán como capas fundacionales para estructuras de mercado cada vez más complejas, y los diseños algorítmicos podrían introducir sistemas financieros programables y descentralizados que escalarán a nivel mundial mientras preservan la estabilidad y la confianza. La intersección de Blockchain y AI continúa ganando impulso. ¿Cómo ve esta relación evolucionando en la próxima década? En la próxima década, esperamos que las aplicaciones de IA a gran escala se integren profundamente en las plataformas cotidianas, sirviendo a miles de millones de usuarios en áreas como la financiación personalizada, la generación de contenido, la salud y los sistemas autónomos. Imaginamos una infraestructura descentralizada que impulse los modelos de IA, permitiendo la colaboración abierta y la obtención de datos verificables.Esta intersección desbloqueará completamente nuevas economías donde los usuarios pueden poseer, contribuir y beneficiarse de los sistemas de IA con los que interactúan. ¿Cuál es el error más común que ven los fundadores de Web3 en las primeras etapas? Uno de los errores más comunes que vemos que muchos fundadores hacen es sobre-indexar la narración, el hype y la vertical en la que están construyendo, a menudo para capturar la atención rápidamente. \n \n Los fundadores necesitan permanecer fundamentados en quién están construyendo y por qué. Esa claridad de propósito es lo que impulsa la adopción real de los usuarios y la retención a largo plazo. Afortunadamente, estamos viendo más equipos abordando los desafíos de UX a través de mejores capas de abstracción y diseño basado en la intención. En el futuro, DFG se compromete a profundizar nuestra presencia en los sectores criptográficos emergentes mientras permanece ágil en medio de los continuos cambios regulatorios y de mercado.Estamos explorando adquisiciones estratégicas de firmas de inversión y fondos de riesgo que se alinean con nuestros puntos fuertes y apoyan nuestra expansión global.A medida que la industria madura, creemos que la consolidación será la clave para impulsar la próxima ola de innovación y formación de capital.Al combinar fuerzas con equipos que comparten nuestra visión a largo plazo y nuestro ADN nativo de criptografía, buscamos mejorar nuestro flujo de negocios, ampliar nuestra red de inversores y continuar apoyando proyectos transformadores que forman el futuro de Web3.