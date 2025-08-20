Web3 VCの創設者、ジェームズ・ウーがデジタル金融の未来について語る。

2015年以来、ジェームズ・ウは、Cryptoの創設者兼CEOとして、仮想通貨業界の最前線にあります。 (Digital Finance Group) は、最も成功した Web3 VC 企業の 1 つです. 資産額が 10 億ドルを超えるポートフォリオで、Wo は、革新的な可能性とスペースの次の大きなトレンドを予測する能力を目の当たりに示しています. このインタビューで、Wo は、市場が進化し続けるにつれて、新入社員やユーザーが期待できることを探求し、生態系の現在の状態について独自の視点を提供しています. DFG DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? 私は、私の大学院の年の間、同級生によって2014年にビットコインに最初に紹介され、好奇心から始まったことはすぐに信念に変わった。私は白書を研究し、当時の利用可能なリソースの数を調べたとき、ビットコインは単に新しい形のお金ではなく、パラダイムの転換であったことが明らかになりました。 それ以来、スペースは劇的に進化してきました。我々はブロックチェーンエコシステム全体の成長、機関参加の増加、規制の明確性のための有意義なステップを目の当たりにしました。何が変わっていないかは、Web3を支えるコアの価値に対する我々の信念です:分散化、透明性、検閲への抵抗。我々はまだこのパラダイム転換の初期段階にあり、最も影響力のある使用例はまだ来ていると思います。 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? DFG では、Aave、Uniswap、MakerDAO などの主要な DeFi プロトコルを二次投資を通じて積極的に支援してきました。DeFi は TVL で成長しただけでなく、収入を生み出す、自己維持のエコシステムに成熟しました。多くの人が見ているのは、DeFi が Web3 の基礎インフラストラクチャとなり、自己監視の収益戦略、インフレのヘッジング、およびより広範な資産の貨幣化を可能にしました。 DeFiを超えて、我々は、多くの投資家がまだ過小評価している交差点である分散型AIを密接に観察している。我々はRender Network、Gensyn、NEARのようなプロジェクトを支援し、主要な垂直点を先駆け、膨大な成長を見た。分散型AIは、データプライバシー、検閲抵抗、インフラ民主化を含む伝統的なAIの問題を解決する。 DFGは、次世代のWeb3を形作るコアテーマとして、DeFiと分散型AIの両方をサポートすることに引き続きコミットしています。 GENIUS Actのような新しい規制措置が登場すると、このような規制がstablecoinsの支配に影響を及ぼすことをどのように予測しますか。 Stablecoinsは、規制の明確性と主流の支払いシステムへの統合のための公式な経路を提供するGENIUS Actのような新興の法律で、特に暗号化の次の波をリードする準備ができています。 \n \n 規制の明確性は、既存のstablecoinsを正当化するだけでなく、フィアットをサポートするモデルからアルゴリズムに至るまで、さまざまなモデルのイノベーションの道を開くことができます。この多様性は、特に融資、支払い、送金の分野で新しい金融原理を解き放つことができます。DFGでは、我々はUSDCの開発と発売における初期の投資を率いたので、この進化を初期的に信じていました。 規制の明確性は、既存のstablecoinsを正当化するだけでなく、フィアットをサポートするモデルからアルゴリズムに至るまで、さまざまなモデルのイノベーションの道を開くことができます。この多様性は、特に融資、支払い、送金の分野で新しい金融原理を解き放つことができます。DFGでは、我々はUSDCの開発と発売における初期の投資を率いたので、この進化を初期的に信じていました。 ブロックチェーンとAIの交差点は引き続き動きを増し続けています。今後10年間でこの関係がどのように進化するか? ブロックチェーンとAIの融合は、データ、価値、インテリジェンスがデジタルエコシステムを通じてどのように流れるかを再定義する予定です。今後10年間で、大規模なAIアプリケーションが日常のプラットフォームに深く統合され、パーソナライズされた金融、コンテンツ生成、医療、自動システムなどの分野で何十億ものユーザーにサービスを提供することを期待しています。 オープンなコラボレーションと検証可能なデータソーシングを可能にするAIモデルを搭載する分散型インフラを想定します。この交差点は、ユーザーがAIシステムを所有し、貢献し、それらと相互作用することに利益をもたらすことのできる全く新しい経済を解き放つでしょう。 Web3の初期段階の創設者が犯す最も一般的な間違いは何ですか? 多くの創設者が犯す最も一般的な間違いの1つは、物語、ヒープ、そして彼らが構築している垂直に過剰にインデックスし、しばしば注目を集めることです。 \n \n 創業者は、彼らが誰のために作っているのか、そしてなぜ作っているのかを把握する必要があります。その目的の明確さは、実際のユーザーの採用と長期的な保持を促進するものです。幸いにも、より良い抽象層と意図ベースのデザインを通じてUXの課題に対処するチームが増えています。 創業者は、彼らが誰のために作っているのか、そしてなぜ作っているのかを把握する必要があります。その目的の明確さは、実際のユーザーの採用と長期的な保持を促進するものです。幸いにも、より良い抽象層と意図ベースのデザインを通じてUXの課題に対処するチームが増えています。 6. 将来を見ると、DFGの次は何でしょうか? あなたはどのようにして常に進化する暗号化の風景を航行し続けることを計画していますか? 将来を見ると、DFGは新興仮想通貨セクターにおける私たちの存在を深めながら、継続的な規制と市場の変化の間で柔軟性を維持することにコミットしています。我々は、我々の強みと一致し、我々のグローバルな拡大をサポートする投資会社やベンチャーファンドの戦略的買収を探求しています。産業が成熟するにつれて、我々は、統合が、イノベーションと資本形成の次の波を推進するための鍵となると信じています。我々は、我々の長期的なビジョンと仮想通貨ネイティブのDNAを共有するチームと力を結びつけることで、我々の取引流れを強化し、投資家ネットワークを拡大し、Web3の未来を形作る変革プロジェ