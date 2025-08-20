Web3 VC alapító James Wo a digitális pénzügyek jövőjéről

2015 óta James Wo a kriptográfiai táj élvonalában van, mint az alapító és a vezérigazgató. (Digital Finance Group), az egyik legsikeresebb Web3 VC cég. Az 1 milliárd dollárt meghaladó eszközportfólióval Wo bemutatta az innovációs potenciálra és a tér következő nagy trendjének előrejelzésére való képességét. Ebben az interjúban Wo exkluzív perspektívát kínál az ökoszisztéma jelenlegi állapotáról, feltárva, hogy az újonnan érkezők és a felhasználók mit várhatnak el a piac folyamatos fejlődésével. DFG DFG 1. DFG was early to enter the crypto and Web3 spaces before they became mainstream. What originally drew you to the space, and how has your outlook on the industry evolved over the years? Amikor tanulmányoztam a fehér könyvet és felfedeztem az akkori kevés rendelkezésre álló erőforrást, világossá vált számomra, hogy a Bitcoin nem csak egy új pénzforma – ez egy paradigmaváltás volt. Azóta a tér drámaian fejlődött. tanúi voltunk a teljes blockchain ökoszisztémák felemelkedésének, az intézményi részvétel növekedésének és a szabályozási egyértelműség jelentős előrelépésének. Ami nem változott, az a hitünk a Web3 alapvető értékeiben: decentralizáció, átláthatóság és cenzúra ellenállás. Még mindig a paradigmaváltás korai szakaszában vagyunk, és úgy gondolom, hogy a legbefolyásosabb felhasználási esetek még nem jönnek. 2. DFG has worked with a diverse range of Web3 projects. What trends in crypto are you currently watching that most investors are overlooking? A DFG aktívan támogatta a vezető DeFi protokollokat, például az Aave-t, az Uniswap-t és a MakerDAO-t másodlagos beruházásokon keresztül. Ösztönöz minket az ágazat rugalmassága, mivel a DeFi nemcsak a TVL-ben nőtt, hanem egy jövedelemtermelő, önfenntartó ökoszisztémává is nőtt. Amit sokan figyelmen kívül hagynak, az az, hogy a DeFi csendben a Web3 alapvető infrastruktúrájává vált, lehetővé téve az önfenntartó hozamstratégiákat, az infláció fedezését és a szélesebb körű eszközök monetizálását. A DeFi mellett szorosan figyeljük a decentralizált mesterséges intelligenciát, amelyet sok befektető még mindig alábecsüli. Támogattunk olyan projekteket, mint a Render Network, a Gensyn és a NEAR, amelyek úttörő szerepet játszottak a kulcsfontosságú függőleges területeken, és exponenciális növekedést mutattak.A decentralizált mesterséges intelligencia megoldja a hagyományos mesterséges intelligencia problémáit, beleértve az adatvédelmet, a cenzúra ellenállását és az infrastruktúra demokratizálását. A DFG továbbra is elkötelezett a DeFi és a decentralizált AI támogatása mellett, mint a Web3 következő generációjának alapvető témái. 3. Az olyan új szabályozási intézkedésekkel, mint a GENIUS törvény, hogyan látja előre az ilyen szabályozásokat, amelyek befolyásolják a stablecoins dominanciáját? A Stablecoins készen áll arra, hogy vezesse a kriptográfiai elfogadás következő hullámát, különösen az olyan új jogszabályokkal, mint a GENIUS Act, amelyek szabályozási egyértelműséget és formális utat biztosítanak a mainstream fizetési rendszerekbe való integráláshoz. már látjuk ennek korai jeleit, mivel a nagy Web2 cégek, mint a PayPal és a Stripe nyilvánosan elfogadják a stablecoin fizetéseket és a blokklánc alapú elszámolási infrastruktúrát. \n \n A szabályozási egyértelműség nemcsak a meglévő stablecoint legitimizálja, hanem az innovációt is elősegíti a különböző modellek között, a fiat-támogatotttól az algoritmikusig. Ez a sokszínűség új pénzügyi primitíveket nyithat meg, különösen a kölcsönzésben, a kifizetésekben és az átutalásokban.A DFG-nél korai hitünk volt ebben az evolúcióban, mivel vezettük az USDC fejlesztésébe és elindításába való korai beruházásokat. A szabályozási egyértelműség nemcsak a meglévő stablecoint legitimizálja, hanem az innovációt is elősegíti a különböző modellek között, a fiat-támogatotttól az algoritmikusig. Ez a sokszínűség új pénzügyi primitíveket nyithat meg, különösen a kölcsönzésben, a kifizetésekben és az átutalásokban.A DFG-nél korai hitünk volt ebben az evolúcióban, mivel vezettük az USDC fejlesztésébe és elindításába való korai beruházásokat. 4. A Blockchain és az AI kereszteződése továbbra is lendületet nyer. Hogyan látja ezt a kapcsolatot a következő évtizedben? A blockchain és a mesterséges intelligencia konvergenciája újradefiniálja, hogyan áramlanak az adatok, az értékek és az intelligencia a digitális ökoszisztémákban.A következő évtizedben elvárjuk, hogy a nagyméretű mesterséges intelligencia alkalmazásai mélyen integrálódjanak a mindennapi platformokba, és több milliárd felhasználót szolgáljanak olyan területeken, mint a személyre szabott pénzügyek, a tartalomtermelés, az egészségügy és az autonóm rendszerek. Olyan decentralizált infrastruktúrát képzelünk el, amely az AI modelleket támogatja, lehetővé téve a nyílt együttműködést és az ellenőrizhető adatforrásokat.Ez a kereszteződés teljesen új gazdaságokat nyit meg, ahol a felhasználók birtokolhatják, hozzájárulhatnak és hasznot húzhatnak az AI-rendszerekből, amelyekkel kölcsönhatásba lépnek. 5. Mi a leggyakoribb hiba, amit a korai szakaszban a Web3 alapítói elkövetnek? Az egyik leggyakoribb hiba, amit sok alapító elkövet, hogy túlságosan indexálja az elbeszélést, a hype-t és a függőleges felépítést, gyakran gyorsan felhívja a figyelmet. \n \n Az alapítóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kire és miért építenek.A célok egyértelműsége az, ami a valódi felhasználói elfogadást és a hosszú távú megtartást hajtja. Szerencsére több csapatot látunk, amelyek a jobb absztrakciós rétegek és a szándékalapú tervezés révén foglalkoznak az UX kihívásokkal. Végső soron csak azok a termékek, amelyek a használhatóságot és a felhasználói értéket elsőbbséget élvezik, képesek lesznek felvenni a következő milliárd felhasználót a Web3-ba. Az alapítóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kire és miért építenek.A célok egyértelműsége az, ami a valódi felhasználói elfogadást és a hosszú távú megtartást hajtja. Szerencsére több csapatot látunk, amelyek a jobb absztrakciós rétegek és a szándékalapú tervezés révén foglalkoznak az UX kihívásokkal. Végső soron csak azok a termékek, amelyek a használhatóságot és a felhasználói értéket elsőbbséget élvezik, képesek lesznek felvenni a következő milliárd felhasználót a Web3-ba. 6. A jövőre tekintve, mi lesz a következő a DFG számára? Hogyan tervezi, hogy továbbra is navigáljon egy folyamatosan fejlődő kriptográfiai tájban? A jövőre tekintve a DFG elkötelezett amellett, hogy elmélyítse jelenlétét a feltörekvő kriptográfiai ágazatokban, miközben továbbra is agilis marad a folyamatos szabályozási és piaci változások közepette. Megvizsgáljuk a befektetési vállalatok és a kockázatitőke-alapok stratégiai felvásárlásait, amelyek összhangban vannak erősségeinkkel és támogatják globális terjeszkedésünket. Ahogy az iparág érlelődik, úgy véljük, hogy a konszolidáció kulcsfontosságú lesz az innováció és a tőkemozgás következő hullámának előmozdításához.