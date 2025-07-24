ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

ខ្ញុំជាលោក Dmitry Ulitin, អ្នករចនាសម្ព័ន្ធហ្គេមខ្ពស់នៅលើគម្រោង War Robots ។ នៅពេលដែលយើងបានជ្រើសរើស Robot SWORD Unit 190 ក្នុងការប្រកួតរបស់យើងយើងបានដឹងថាតើយើងកំពុងទទួលខុសគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍។ ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃការប្រកួតនេះ Robot នឹងរក្សាទុកសំបុត្រ - សាកល្បងសាកល្បងនៅក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាទុកសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងស ប៉ុន្តែឧស្ម័នថ្មីនេះមិនមែនជា "ការហោះហើរ" - វាគឺជាការហោះហើរក្នុងចំណោមសមត្ថភាព។ ដូច្នេះវាត្រូវបានដំឡើងបន្ទាប់ពីការហោះហើរហើយគួរតែសមរម្យជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៃគំនិតរបស់ប្លុកនេះ។ គំនិតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Kunio Okawara ដែលជាអ្នករចនាសម្រាប់ការបង្កើតរចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់រចនាសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើង។ វាគឺជាការងាយស្រួល: កុំព្យូទ័រដែលមានពន្លឺ - គំនិតដែលបានធ្វើជាច្រើនដងមុន។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តវាយើងបានដឹងថាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនិងរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលយើងមិនបានគិតនៅជំហានគំនិត។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យ Melee Combat ក្នុងការកំណត់ហ្គេម? ការបញ្ហាដំបូងនិងសំខាន់បំផុត: តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអនុវត្តការជួបប្រជុំវិញនៅក្នុងការប្រកួតដែលប្រព័ន្ធការជួបប្រជុំវិញទាំងអស់ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការជួបប្រជុំវិញ? យើងបានប្រើវិធីសាស្រ្តដែលមានភាពងាយស្រួលបំផុត: យើងបានប្រើសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បងសាកល្បង នេះជាប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធដែលប្រើនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិង slashers - យើងគ្រាន់តែបានកំណត់វាសម្រាប់តម្រូវការរបស់យើង។ ដំណឹងសំខាន់មួយ: ការដោះស្រាយគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណងគោលបំណង ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រមានល្បឿនលឿន ដូច្នេះយើងបានរកឃើញ លោក Robot នឹង បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈប់ ការ បញ្ឈ តើ ជាការពិតប្រាកដ, ការគោលបំណងបានបង្កើតបញ្ហានេះជាបញ្ហានេះធំ។ ក្រុមហ៊ុន Robot នឹងហោះហើរយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅលក្ខខណ្ឌនៃអ្នកចិញ្ចឹម - ប៉ុន្តែជាទូទៅការហោះហើរខ្ពស់, "ហោះហើរតាម" ពួកគេ, និងការហោះហើរកញ្ចក់គឺមានទំហំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំ ម៉ាស៊ីន physics មិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់វា, ជាពិសេសនៅពេលដែលការសន្សំរវាងអ្នកលេងជាច្រើន។ លឿនលឿន ការដោះស្រាយតាមរយៈជញ្ជាំងគឺជាការធម្មតានិងមិនធម្មតានិងដូច្នេះវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជាបញ្ហានេះមានតម្រូវការទាប។ យើងគិតថាមានកំណត់ដែលអាចកាត់បន្ថយការដោះស្រាយនេះ - ប៉ុន្តែវាមិនមាន។ យើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយដោះស្រាយផ្សេងទៀត។ លក្ខណៈពិសេស: Speed Boost យើងបានផ្តល់នូវការកាត់បន្ថយអាកាសធាតុអេឡិចត្រូនិកនេះ - ជាមូលដ្ឋាន, វាត្រូវបានចាប់ផ្តើមដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ ដំណោះស្រាយទីពីរ: មជ្ឈមណ្ឌលធំជាងគេ ប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតេស្តច្រើនជាងនេះយើងបានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ ការប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែប្រែ យើងបានបង្កើតកម្រិតផ្ទាល់ខ្លួននៅលើសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Robot នេះ។ វាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីតំបន់ A ទៅតំបន់ B ដោយប្រើអាសយដ្ឋានគ្រប់គ្រង។ សម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈ។ តើអ្នកធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការជាមួយ Robots Swing Swords? អ្នករចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងគឺជាអ្នកជំនាញក្នុងការរចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីននិងរចនាសម្ព័ន្ធប្លាស្ទិច - យើងធ្វើដូច្នេះនៅពេលវេលា។ អ្នករចនាសម្ព័ន្ធកីឡាផ្តល់អនុសាសន៍និងអ្នករចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធធ្វើឱ្យប្លាស្ទិចមានជីវិត។ ប៉ុន្តែប្លាស្ទិកដែលមានពន្លឺគឺជាសត្វផ្សេងទៀត។ បន្ទាប់ពីការជួបជាមួយក្រុមអ្នករចនាសម្ព័ន្ធយើងបានដឹងថាសនាសម្ព័ន្ធនេះមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ជាងនេះហើយគួរឱ្យអ្នករចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីរចនាសម្ព័ន្ធគំនិតមុន។ យើងបានស្រាវជ្រាវជំហានផ្សេងគ្នា: cross-slash, overhead, spinning slash... ការអំឡុងពេលនេះយើងបានចាប់ផ្តើមនាំចូលវាទៅក្នុងម៉ាស៊ីននិងធ្វើតេស្តអំពីរបៀបដែលការធ្វើតេស្តទាំងអស់បានមើលឃើញពីបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត។ ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាផ្ទៃទីបី) មិនមានគោលបំណងក្នុងការធ្វើឱ្យ swing epic ដែលអ្នកលេងមិនអាចមើលឃើញទេ។ ម៉ាស៊ីន Robot អ្នករចនាសម្ព័ន្ធហ្គេម, អ្នករចនាសម្ព័ន្ធរូបភាពនិងអ្នករចនាសម្ព័ន្ធ VFX ទាំងអស់បានជួបប្រទះច្រើនដង។ ការរចនាសម្ព័ន្ធខុសគ្នានេះត្រូវការការសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងគ្នានេះ។ យើងក៏បានសិក្សាហ្គេមផ្សេងទៀតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធខុសគ្នានេះដើម្បីមើលពីរបៀបដែលពួកគេដោះស្រាយជាមួយការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំង។ នៅពេលនេះយើងបានក្លាយទៅជាការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការ។ រហូតដល់អ្នកផលិតរបស់យើងបានរួមបញ្ចូល - គាត់បានកំសាន្តដោយខ្លួនឯងដើម្បីបង្ហាញការបង្វិលពាក់កណ្តាលផ្សេងគ្នាដើម្បីផ្តល់ជូននូវការឆ្លើយតប។ នៅពេលដែលការអំឡុងពេលមានជីវិតរបស់ខ្លួន ដូច្នេះយើងមានប្រព័ន្ធសកម្មភាពថ្មីនិងប្រព័ន្ធសកម្មភាពថ្មី - ប៉ុន្តែបញ្ហានេះមានបញ្ហានេះទេ: ការសកម្មភាពនេះមិនត្រូវបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងការសកម្មភាពសំបុត្រ។ ការសកម្មភាពនេះនឹងលេងដោយគំនិតប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីពេលវេលា។ វាត្រូវបានមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំង។ ក្នុង នៅទីនេះ, សមត្ថភាពបានកាត់បន្ថយដំណើរការពីរដងដោយផ្ទាល់: ការកាត់បន្ថយនិង "ការកាត់បន្ថយ" មានរយៈពេលបី វិនាទីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលវេលាណាមួយរវាងអតិថិជនបានកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ ម៉ាស៊ីន Robot វាត្រូវបានមើលឃើញជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកលេងបានមើលឃើញការផ្លាស់ប្តូរ SWORD ដែលធ្វើឱ្យពួកគេ - ការផ្លាស់ប្តូរបានលេងប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយបានបន្ទាប់មក។ យើងបានធ្វើការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីធ្វើការច្នៃប្រឌិតយ៉ាងឆាប់រហ័សតែបន្ទាប់ពីការកាត់បន្ថយ។ ហើយយើងបានធ្វើការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ: ការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងមិនមែនជាការច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិតច្នៃប្រឌិត។ នេះបានអនុញ្ញាតឱ្យយើងដើម្បីរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការរៀបចំនៃការ ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធិភាពនេះយើងបានធ្វើឱ្យប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិនបើប្រសិន លទ្ធផលចុងក្រោយ បន្ទាប់ពីធ្វើការទាំងអស់នេះយើងបានបញ្ចប់ជាមួយ Robot ដែលធ្វើការពិតប្រាកដជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយការកាត់បន្ថយ។ ការបង្កើត Robot Sword បានត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរចនាសម្ព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធហ្គេមនិងអ្នកនិពន្ធ VFX ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានបង្កើតឡើងវាត្រូវបានបង្កើតបទពិសោធន៍តែមួយគត់ដែលមិនបានឃើញមុននៅក្នុង VFX ។ . ម៉ាស៊ីន Robot SWORD Unit 190 មិនគ្រាន់តែបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនប្លាស្ទិចថ្មីទេប៉ុន្តែវាបានបើកដំណើរការក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតប្រជែង។ ហើយឥឡូវនេះដែលយើងដឹងពីរបៀបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកអាចមើលឃើញក្រុមហ៊ុនប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស្ទិចប្លាស