ការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគំនិតដំបូងមួយចំនួនពីអ្នកចាប់ផ្តើម, សូមអរគុណថាបណ្តាញ crypto ជាច្រើនមិនមែនជាឯកជនដោយគោលបំណង។ Bitcoin, Ethereum, Polygon, Obyte - អ្នកអាចមើលប្រវត្តិសាស្រ្តប្រតិបត្តិការដែលមានគុណភាពខុសគ្នានិងទិន្នន័យពេញលេញនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ មនុស្សមួយចំនួន, ដូចគ្នានេះគួរតែការពារសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ, ដូច្នេះពួកគេប្រើក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ crypto ឬក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរ crypto សម្រាប់វា, នៅពេលដែលពួកគេអាចរកបាន។





Crypto mixers are tools designed to make cryptocurrency transactions more private, especially for those coins that aren’t by default(ប្រហែលជាមូលនិធិពួកគេទទួលបានគណនីមួយពីមនុស្សផ្សេងគ្នានិងពង្រីកគណនីមួយទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកផ្ញើគណនីមួយថ្មីដើម្បីដោះស្រាយអ្វីដែលគណនីមួយបានមកពីដើម។ ប្រសិនបើគណនី crypto mixer គឺជាប្រធានបទសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈសម្ភារៈ





ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលផ្តល់ជូននូវការរក្សាទុកប្រតិបត្តិការ crypto អាចធ្វើដូច្នេះដោយមានឧបករណ៍ឯកទេស។ ក្នុងចំនួន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន CryptoMixers គឺជាវិធីល្អដើម្បីបង្វិលប្រតិបត្តិការ។ តម្រូវឱ្យវាជាការតភ្ជាប់ច្បាប់។

គោលបំណងច្បាប់

កុំព្យូទ័រគ្រីបមាននៅក្នុងតំបន់បណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះប





Since privacy is a primary reason for using mixers, these requirements often conflict with their purpose, making compliance rare.លើសពីនេះទៀតថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមានថាមាន ដំបូង Cash និង ហ្វេសប៊ុក —ប្រសិនបើឧបករណ៍មិនមែនជាការរក្សាសិទ្ធិអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយផងដែរដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេមានតំណភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលមិនគ្មានការអនុញ្ញាត។









សាកលវិទ្យាល័យនេះបានកំណត់គោលបំណងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបណ្តុះបណ្តាល crypto ដោយសារតែការកាត់បន្ថយសេវាកម្ម, ការបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល Bitcoin Fog បានទទួលស្គាល់ ការបាត់បង់ប្រាក់នៅពេលដែល Tornado Cash បានធ្វើឱ្យប្រាកដដោយ OFAC សម្រាប់ការបាត់បង់ប្រាក់ដែលបានបាត់បង់ដោយក្រុមហ៊ុន Hackers របស់ប្រទេសកុំព្យូទ័រភាគខាងជើង។ ការប្រាកដទាំងនេះបង្ហាញពីបញ្ហានេះសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្ដិការម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាពផងដែរប៉ុន្តែឧបករណ៍របស់ពួកគេអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ការបាត់បង់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ Tornado Cash និងការប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងនឹងច្បាប់នៅជុំវិញ Bitcoin Fog បានបង្ហាញពីរបៀបដែលអ្នកត្រួតពិនិត្យកំពុងធ្វើការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាព។





While mixers like Tornado Cash can enhance financial privacy—useful for avoiding surveillance or protecting sensitive transactions—their association with illicit activities increases risks.ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់បន្ថយទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទំហំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទូលំទបាននិយាយថាខែវិច្ឆិកា 2024 ។





ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរ decentralized ដូចជាការចូលទៅ Tornado Cash តាមរយៈ IPFS ឬប្រើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ RPC ដែលមិនមានការសន្សំបានបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីឆ្លងកាត់ការកាត់បន្ថយពីការចាប់ផ្តើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាទាំងនេះអ្នកប្រើអាចនៅតែមាន រូបភាព Censorship លើសពីនេះទៀតពួកគេគួរតែជឿទុកចិត្តអំពីសុវត្ថិភាពច្បាប់និងសុវត្ថិភាពដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានៃ blockchain ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការរក្សាទុកប្រតិបត្តិការផ្សេងគ្នានៃការផ្សេងគ្នានៃការផ្សេងគ្នានៃការផ្សេងគ្នានៃការផ្សេងគ្នានេះ។

លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការសុវត្ថិភាព

ម៉ាស៊ីនភ្ជាប់គ្រីបមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនការផ្ទាល់ខ្លួននៃប្រតិបត្តិការដោយកាត់បន្ថយការតភ្ជាប់រវាងអ្នកដឹកជញ្ជូននិងអ្នកទទួលបានប៉ុន្តែនៅលើខ្សែភាពយន្តជាច្រើនពួកគេមានសុវត្ថិភាព nghiêm trọng។Systems like Ethereum depend on middlemen — builders, relayers, and “validators” — who can block or ignore transactions tied to mixers if they feel legal pressure.ពួកគេអាចជឿទុកចិត្តដើម្បីបង្កើតឡើងនៅលើប្លុកដែលរួមបញ្ចូលទាំងការប្រតិបត្តិការដូច្នេះមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យថាមានន័យ





គោលបំណងផ្សេងគ្នានៅពី យោបល់ កុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតគឺជាកុំព្យូទ័រអ៊ីនធឺណិតដែលបានបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ( ថ្ងៃ ), Obyte អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដើម្បីបន្ថែមប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការត្រូវការអនុម័តពីអ្នកដើរឬ "ការត្រួតពិនិត្យ" ។ ដោយសារតែមិនមានអ្នកផ្លាស់ប្តូរដែលបានកំណត់ប្រតិបត្តិការដែលមានប្រសិទ្ធិភាពសេវាកម្មសុវត្ថិភាពអាចធ្វើការដោយគ្មានអារម្មណ៍អំពីការត្រួតពិនិត្យ។ កុំព្យូទ័រនេះគឺពិតជា decentralized ។









ដើម្បីបង្កើនភាពឯកជនបន្ថែមទៀត Obyte រួមបញ្ចូលទាំង ហ្វេសប៊ុក Blackbytes គឺជាឧបករណ៍ឌីជីថលដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជកម្ម។ Blackbytes មិនបង្ហាញអ្នកទទួលឬទូទាត់ទូទាត់នៅលើសៀវភៅសាធារណៈដូច្នេះមិនមានទិន្នន័យសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយ។ ដូច្នេះទិន្នន័យសុវត្ថិភាពត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយផ្ទាល់រវាងអ្នកប្រើ។ ដោយមិនត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរកណ្តាលឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនបម្រើទីបី Blackbytes បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តសុវត្ថិភាពដើម្បីរក្សាទុកប្រតិបត្តិការដោយផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតអំពីសុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។





