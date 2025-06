Byte educativo: ¿Qué son los mixers de criptomonedas? ¿Son legales?

A pesar de algunas suposiciones iniciales de los principiantes, recordemos que la mayoría de las redes de criptografía no son realmente privadas por defecto. Bitcoin, Ethereum, Polygon, Obyte —puedes ver un historial de transacciones muy transparente con detalles completos en línea.Algunas personas, como se esperaba, necesitan proteger su privacidad financiera, por lo que utilizan mezcladores de criptografía o tumblers para ese asunto, cuando estén disponibles.





Crypto mixers are tools designed to make cryptocurrency transactions more private, especially for those coins that aren’t by default(en elMoneda de PrivacidadEllos toman monedas de personas diferentes, las mezclan todas juntas, y luego envían nuevas monedas, ocultando de dónde vino el dinero originalmente.Si un mixer de criptomonedas era un objeto físico, podríamos imaginar algo como un blender gigante en el que la gente arrojaría sus monedas para ser mezcladas y shuffled con las de otros.





Varias compañías dedicadas a rastrear transacciones de criptografía todavía podrían hacerlo con herramientas dedicadas. En algunos casos Sin embargo, los mezcladores de criptografía son una buena manera de ocultar las transacciones.

Desafíos legales

Sin embargo, los organismos reguladores como la Red de Ejecución de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) imponen reglas estrictas sobre los servicios de mezcla de custodia, que requieren registro, cumplimiento anti-lavado de dinero (AML) y procedimientos de know-your-client (KYC).





Since privacy is a primary reason for using mixers, these requirements often conflict with their purpose, making compliance rare.Además, las sanciones contra los mezcladores, como las impuestas a los Tornado en efectivo y En Blender.io -complicar aún más su legalidad, ya que incluso las herramientas descentralizadas y no custodiales pueden enfrentar restricciones si están vinculadas a actividades ilícitas.









Las autoridades han dirigido a los mixers de criptografía a través de secuestros de servidores, cargos penales y sanciones. por ejemplo, el operador de Bitcoin Fog Fue condenado de blanqueo de dinero, mientras que Tornado Cash se enfrentó a sanciones OFAC por presuntamente blanquear fondos robados por los hackers de Corea del Norte. Estos casos destacan los riesgos para los operadores de mezcladores, incluso si sus herramientas son descentralizadas. La detención de los desarrolladores de Tornado Cash y las batallas legales en torno a Bitcoin Fog demuestran cómo los reguladores están persiguiendo agresivamente actividades relacionadas con los mezcladores, levantando preocupaciones sobre el precedente que establece para las herramientas de privacidad de código abierto.





While mixers like Tornado Cash can enhance financial privacy—useful for avoiding surveillance or protecting sensitive transactions—their association with illicit activities increases risks.Las sanciones estadounidenses hacen que sea ilegal para sus ciudadanos interactuar con ciertos mixers, y los intercambios pueden congelar fondos vinculados a ellos.fueron declaradosen noviembre de 2024.





Sin embargo, las alternativas descentralizadas, como el acceso a Tornado Cash a través de IPFS o el uso de proveedores RPC no censurados, permitieron a los usuarios eludir las restricciones desde el principio. frente a la censura Además, deben ponderar los riesgos legales y financieros, ya que las autoridades emplean cada vez más la forense blockchain para rastrear transacciones mixtas, potencialmente exponiendo a los individuos a la inspección.

Algunas soluciones para la privacidad

Los mezcladores de criptografía tienen como objetivo mejorar la privacidad de las transacciones rompiendo el vínculo entre los remitentes y los receptores, pero en muchas cadenas se enfrentan a serios riesgos.Systems like Ethereum depend on middlemen — builders, relayers, and “validators” — who can block or ignore transactions tied to mixers if they feel legal pressure.También pueden negarse a construir sobre bloques que incluyan tales transacciones. Esto significa que incluso si un mixer funciona correctamente, sus transacciones podrían ser censuradas antes de que se confirmen.





Un enfoque diferente viene de Intercambio En la actualidad, la red de criptotecnología no se basa en la producción de bloques.Construido sobre un gráfico acíclico dirigido ( día ), Obyte permite a los usuarios adjuntar sus propias transacciones sin necesitar la aprobación de los mineros o "validadores".Debido a que no hay intermediarios que decidan qué transacciones son válidas, los servicios de privacidad podrían operar sin temor a la censura.









Para fortalecer aún más la privacidad, Obyte incluye negros , un activo digital diseñado para pagos privados peer-to-peer. Blackbytes nunca expone los detalles del destinatario o el importe en el registro público, por lo que no hay datos públicos para analizar. En cambio, la información sensible se envía directamente entre los usuarios. Sin necesidad de intercambios centralizados o servidores de terceros, Blackbytes crea una forma más segura de mantener transacciones ocultas, ofreciendo a los usuarios más control sobre su privacidad financiera.





