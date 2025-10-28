QuickSwap ინტეგრირებს Orbs’ Perpetual Hub Ultra, რათა ინსტიტუციური დონის Perps სავაჭრო ბაზარზე

Tel Aviv, Israeli, 28 ოქტომბერი, 2025/Chainwire/--Orbs, წამყვანი Layer-3 ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, დღეს გამოქვეყნდა, რომ QuickSwap, ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი განთავსებული გაყიდვების DeFi, შეესაბამება Perpetual Hub Ultra, ეფუძნება Orbs. ინფრასტრუქტურის დონეზე perpetual futures სავაჭრო გაერთიანებს Base- ში, და აცხადებს, რომ Orbs- ის მოდულური Layer-3 ინფრასტრუქტურის კიდევ ერთი ძირითადი განთავსება წამყვანი DEX- ში. ამ ინტეგრირებაში, QuickSwap მომხმარებლები მიიღებენ ხელმისაწვდომობა გლუვი ლიკიპედია, საბაჟო ხელმისაწვდომობა და ეფექტური შესრულება სრულიად მართული, მოდული perps stack. Powered by Orbs' decentralized validator network, სისტემა უზრუნველყოფს საბაჟო სავაჭრო გამოცდილება, რომელიც შეუერთებს onchain გადარჩენა და CeFi დონის შესრულება. შეიმუშავებული ერთად Symm.io, Perpetual Hub Ultra ეფექტურად bootstraps ლიკუზიის დეტალული ბრაუზები, საშუალებას გაძლევთ იწყება სწრაფად და ოპტიმიზებული მომხმარებლის გამოცდილება დღეში. Ultra უზრუნველყოფს ყველაფერი, რაც DEX- ს საჭიროა მაღალი ხარისხის perps პლატფორმა, მათ შორის hedging, liquidation, oracles, და პროფესიული ხარისხის UI. ერთხელ ინტეგრირებული, Ultra საშუალებას იძლევა ხარისხის მარშრუტირება ორივე onchain და offchain წყაროები, მათ შორის ძირითადი ცენტრირებული ბირჟები, როგორიცაა Binance, უზრუნველყოფს პროტოკები ხელმისაწვდომია დეფექტური შესრულება გარეშე კომპლექსური backend განვითარება. შეფუთვა სრული perps ინფრასტრუქტურა მოდულარული ინტეგრირებული ფართობი, Ultra საშუალებას გაძლევთ ბირჟები, aggregators, და frontends გააყენოთ ინსტიტუციული დონეზე სავაჭრო პროდუქცია მინიმალური ინჟინრირაციის overhead და სწრაფი დრო ბაზარზე. ინტეგრირაცია ასევე გააგრძელებს Orbs სიგნალზე წარმატებული Layer-3 განაყენების შემდეგ აღიარების მისი ადრე Perpetual Hub განახლება DeFi ეკოსიზმიში. Perpetual Hub Ultra აძლევს intention-based სავაჭრო perpetual თარიღი, საშუალებას გაძლევთ ახალი სავაჭრო ადგილებში შეესაბამება შესრულება და მოქნილი ცენტრირებული პლატფორმაები, ხოლო შენარჩუნება დეტალაციის და უსაფრთხოების. QuickSwap დაკავშირებით QuickSwap განკუთვნილია გაუმჯობესოს უმაღლესი გაზის გადახდის და slow transactions საკითხებს სხვა დეტალირებული გაყიდვების, განსაკუთრებით Ethereum. დაწყებული ოქტომბერი 2021, QuickSwap იყენებს Polygon ქსელის Layer 2 გაფართოების გადაწყვეტილებები, რათა უზრუნველყოს მომხმარებელს სწრაფი და იაფი გადახდის. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ About Orbs Orbs არის decentralized Layer-3 (L3) blockchain განკუთვნილია სპეციალურად გაფართოებული onchain სავაჭრო. გამოყენებით Proof-of-Stake კონცეფცია, Orbs ფუნქციონირებს როგორც დამატებითი გაფართოების ფართობი, დაეხმარება კომპლექსური ლოგიკა და სკრიპები ზედაპირზე ნედლეული ფუნქციონალურობის სმარტ კონტაქტები. Orbs- ის მხარდაჭერა პროტოკები, როგორიცაა dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub, და Perpetual Hub გააუმჯობესებს DeFi და Smart კონტაქტის ტექნოლოგია, განახლება CeFi დონის გაფართოება onchain სავაჭრო. გაიგეთ უფრო მეტი: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ კონტაქტი ბეჭედი Hammer Hello@orbs.com საიტზე \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. ეს ისტორია გამოქვეყნდა Btcwire- ის ბეჭდვის გამოქვეყნებით HackerNoon's Business Blogging Program. Do Your Own Research before making any financial decision. პროგრამა პროგრამა