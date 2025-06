Space and Time's Mainnet Launch が Web3 でデータアクセスを再構築する方法

スマートコントラクトは本当にデータを信頼できますか?

Smart contracts operate on the principle of trustless execution, yet they often rely on external data sources that may not be verifiable. This reliance raises concerns about the integrity of the data feeding into decentralized applications (dApps). この依存性は、分散型アプリケーション(dApps)に供給されるデータの完全性について懸念を引き起こします。空間と時間mainnetは、スマート契約が暗号化証拠を通じてデータにアクセスし、検証できるようにすることによって、この課題に対処するためのソリューションを導入しています。

空間と時間のアプローチの理解

Space and Time は、ゼロ知識(ZK)証拠を統合してスマート契約で使用されるデータの完全性を確保する分散型データストアです。SQLの証明このプラットフォームは、開発者が結果を暗号化して検証できるSQLクエリを実行することを可能にします。これは、スマートコントラクトが現在、追加の信頼層でデータにアクセスできることを意味します。

このプラットフォームは、Ethereumを含むさまざまなブロックチェーンからのデータをインデックスし、分散型認証ネットワークを介して保存します。





開発者は、このデータをクエリし、クエリ結果のZK証拠を取得し、スマートコントラクトにそれらを統合できます。

SQLの証明の役割

Proof of SQL は、スペースとタイムの提供の中心にあり、SQL クエリの ZK 証拠の生成を可能にし、収集されたデータが変更されていないことを保証します。





たとえば、ユーザーのアクティビティに基づいて利率を計算する DeFi アプリケーションでは、ベースのデータが操作されていないことを確認するために Proof of SQL を使用できます。

既存の生態系との統合

Space and Timeのテクノロジーは既存のブロックチェーンエコシステムと互換性を持つように設計されています。PlatformのChainlinkとの統合により、ZK証明データをChainlinkのOracleネットワークを通じてスマート契約に配信することができます。





さらに、Microsoft Azure MarketplaceにおけるSpace and Timeの存在は、分散型アプリケーションとの伝統的なクラウドサービスのブリッジへの動きを示しています。

開発者や企業への影響

開発者にとって、Space and Timeは、スケーラビリティを損なうことなく、高いデータ整合性を必要とするアプリケーションを構築するためのツールを提供します。企業は、ブロックチェーンベースのアプリケーションが信頼性の高いデータに基づいて動作することを保証するために、プラットフォームを活用することができます。





メインネットの発売はまた、プラットフォームのネイティブユーティリティトークンとして機能するSXTトークンを導入し、ストッキング、検証者報酬、データクエリの支払いに使用され、ネットワークへの参加を奨励します。

個人的視点

スペースとタイムを通じてZKが証明したデータアクセスの導入は、ブロックチェーン空間における重要な進歩を表しています。スマートコントラクトにおけるデータ整合性の課題に対処することにより、プラットフォームは、安全で信頼性の高い分散型アプリケーションを構築するための新しい可能性を開きます。

最終思考

Space and Timeのメインネットの発売は、スマート契約で使用されるデータの信頼性を高める一歩を踏み出します。暗号化証拠を通じてデータの完全性を確保するツールを提供することで、プラットフォームは、分散型アプリケーションの開発における重要なニーズに対応しています。





Vested Interest Disclosure: This author is an independent contributor publishing via our business blogging program. HackerNoon has reviewed the report for quality, but the claims herein belong to the author. #DYO

