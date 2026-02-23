Una guida completa a Stablecoins: tipi, rischi e il futuro del denaro digitale

What Are Stablecoins and Why Do We Need Them? Che cosa sono gli Stablecoins e perché ne abbiamo bisogno? Il problema della volatilità Può guadagnare o perdere il 10% del suo valore in un solo giorno. Questa volatilità rende le criptovalute eccellenti per la speculazione ma terribili per: Il Bitcoin di Ethereum \n \n \n \n \n \n Transazioni giornaliere Grande valore Pagamenti salariali conti di risparmio Tutto ciò che richiede la stabilità dei prezzi Il problema: se sei pagato in Bitcoin il lunedì, entro venerdì il tuo stipendio potrebbe valere il 20% in meno – o il 20% in più. La soluzione Stablecoin Stablecoins risolvere questo mantenendo un valore stabile, di solito legato a: \n \n \n \n \n Valute Fiat (USD e EUR) Attività fisiche (oro e merci) Meccanismi algoritmici Osservazioni dei prezzi del mondo reale Creare denaro digitale che si comporta come una valuta tradizionale - stabile, prevedibile, utilizzabile nella vita quotidiana - pur mantenendo i benefici della tecnologia blockchain. The goal: The Four Types of Stablecoins I quattro tipi di stablecoins 1. Fiat-Backed Stablecoins Per ogni stablecoin emesso, l'emittente detiene una quantità equivalente di valuta fiat in riserva. How they work: Examples: \n \n \n \n USDT (Tether): Pegged to USD, supportato da riserve USD USDC (USD Coin): Pegged to USD, supportato da riserve USD **BUSD (Binance USD): **Pegged a USD, supportato da riserve USD The mechanism: Il meccanismo : 1 USDT emesso = 1 USD detenuto in riserva User deposits $100 → Receives 100 USDT\nUser redeems 100 USDT → Receives $100 USD\n Pros: Pro di: \n \n \n \n \n Facile da capire: 1 moneta = 1 dollaro (o altro fiat) Alta liquidità: facile da comprare/vendere Generalmente accettato: la maggior parte degli scambi li supporta Valore forte: direttamente legato alla valuta fiat, quindi condivide la stessa stabilità della sua valuta di riferimento che è il motivo per cui le valute fiat forti sono utilizzate principalmente. Cons: Le cons: \n \n \n \n \n \n \n \n Rischio di centralizzazione: l'entità unica controlla le riserve Fiducia richiesta: deve fidarsi che l'emittente detenga le riserve Rischio di regolamentazione: i governi possono congelare le riserve Preoccupazioni di audit: le riserve potrebbero non essere pienamente verificate Offerta limitata: non può superare le riserve fiat, stablecoin spesso costringe i governi ad emettere nuove riserve fiat, creando debito Creazione del debito del Tesoro: Stablecoin rappresenta già una delle più alte fonti del debito del Tesoro degli Stati Uniti. Censura possibile: l'emittente può congelare i conti Real-world issues: \n \n \n \n Tether (USDT) ha affrontato domande sul supporto alle riserve Aumentano i controlli normativi Alcuni emittenti hanno congelato fondi utente Best for: \n \n \n \n Commercio e Arbitrato Rapido trasferimento di valore Gli utenti che si fidano di entità centralizzate 2. Asset-Backed Stablecoins Sostenuto da attività fisiche come oro, argento o altre merci detenute in riserva. How they work: Examples: \n \n \n \n PAX Gold (PAXG): 1 PAXG = 1 fine troy ounce d'oro Tether Gold (XAUT): supportato da oro fisico Token sostenuti in argento: vari progetti The mechanism: 1 PAXG issued = 1 ounce of gold in vaultPrice fluctuates with gold market\nUser can redeem for physical gold (with fees)\n Pros: \n \n \n \n \n \n Supporto tangibile: asset reali in vault Inflazione: l’oro ha mantenuto il suo valore Trasparenza: le attività possono essere controllate Storia del valore: a differenza del fiat, l’oro ha un valore intrinseco Potenziale di decentralizzazione: meno dipendenti dai governi Cons: \n \n \n \n \n \n \n Volatilità dei prezzi: fluttuano i prezzi dell’oro Costi di stoccaggio: le valigie costano denaro La complessità del riscatto: la conversione in beni fisici Scalabilità limitata: non può superare le riserve di asset Rischi di custodia: i beni devono essere conservati in modo sicuro Non veramente stabile: il valore segue l'asset sottostante e la legge dell'offerta e della domanda Best for: \n \n \n \n magazzino di valore a lungo termine Protezione contro l’inflazione Gli utenti che vogliono la sicurezza sostenuta da asset 3. Algorithmic Stablecoins Utilizzare algoritmi e contratti intelligenti per mantenere la stabilità, spesso senza un supporto diretto. How they work: Examples: \n \n \n \n DAI (MakerDAO): sovra-collateralizzato con le criptovalute FRAX: stablecoin algoritmico frazionario UST (Terra): fallito nel 2022, mostrando rischi The mechanism (DAI example): User locks $150 worth of ETH as collateral\nReceives 100 DAI (worth $100)If ETH price drops, user must add collateral or face liquidation\nSystem maintains 150%+ collateralization ratio\n Pros: \n \n \n \n \n \n Decentralizzazione: nessun singolo controllo di entità Trasparenza: i contratti intelligenti sono controllabili Nessuna riserva fiduciaria necessaria: funziona con le criptovalute Resistente alla censura: non può essere congelato dai governi Programmabile: può aggiungere funzionalità tramite contratti intelligenti Cons: \n \n \n \n \n \n \n Complexità: difficile da capire per l'utente medio Rischi collaterali: gli asset sottostanti possono crollare Rischi di liquidazione: gli utenti possono perdere le collaterali Rischio di guasto: può depeg in condizioni estreme (vedi UST) Esposizione alla volatilità: ancora legata ai mercati crittografici volatili Alti costi del gas: le soluzioni basate su Ethereum sono costose Real-world failures: \n \n \n \n Terra UST (2022): Lost peg, crollato da $ 1 a quasi $ 0 Iron Bank: molteplici eventi di depegging Diverse monete algoritmiche: molte hanno fallito Banca di ferro: Best for: \n \n \n \n Gli utenti DeFi si sentono a proprio agio con la complessità Gli utenti che vogliono decentralizzare Gli utenti avanzati di Crypto 4. Calibration-Based Stablecoins (The O Coin Approach) Value is calibrated to real-world price observations rather than backed by reserves. How they work: Example: - di : Calibrato al prezzo dell'acqua in ogni valuta O Coin The mechanism (O Coin): 1 O_USD = Average price of 1 liter of water in USD\n1 O_EUR = Average price of 1 liter of water in EUR\nOne O currency per fiat currency, all representing the average cost of one liter of water in each fiat currency\nValue determined by user measurements and online bots, not reserves\nUnlimited supply possible (because not backed by physical asset)\nStability maintained through economic incentives\n How O Coin maintains stability: 1. Gli utenti e i bot misurano i prezzi dell’acqua a livello globale per moneta fiat Water price measurement: 2. Ogni moneta O = 1 litro di prezzo medio dell'acqua in ogni moneta fiat Calibration: 3. Il sistema e gli utenti osservano i tassi di cambio di mercato Exchange rate monitoring: 4. Le valute instabili generano monete per gli utenti di valute stabili Economic incentives: 5. “La punizione del colpevole è la ricompensa dell’offeso” The principle: Scopri di più a https://o.international Pros: \n \n \n \n \n \n \n \n Offerta illimitata: non limitata dalle riserve Riferimento universale: l’acqua è accessibile ovunque l’uomo vive Value from calibration, not assets No backing needed: Misurazione decentralizzata: gli utenti validano i prezzi e i tassi di cambio Indice di riferimento stabile: basato sulla necessità umana di base, sopprimere l’inflazione Può finanziare il reddito di base universale: l'offerta illimitata senza sostegno consente il reddito di base universale Può finanziare la pulizia della terra: nessun ROI necessario, solo una creazione di valore stabile Cons: \n \n \n \n \n \n Nuovo concetto: meno provato rispetto agli approcci tradizionali Complexità di misurazione: richiede la partecipazione dell'utente La sfida dell'adozione: ha bisogno di una massa critica di utenti La curva di comprensione: più complessa di "1 moneta = 1 dollaro" Incertezza normativa: nuovo modello, regolamentazioni poco chiare Unique advantages: \n \n \n \n \n Sovranità: ogni paese mantiene la propria moneta Nessuna concorrenza monetaria: tutte le valute O ugualmente stabili Applicabilità universale: funziona per tutte le 142+ valute Progettato per UBI e pulizia del suolo Best for: \n \n \n \n \n Sistemi di reddito di base universali Funding activities without ROI Paesi che vogliono la stabilità monetaria senza perdere la sovranità Trasformazione economica a lungo termine Comparison Table: Stablecoin Types Tabella di confronto: Tipi di Stablecoin \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Feature \n Fiat-Backed \n Asset-Backed \n Algorithmic \n Calibration-Based \n \n \n \n \n \n \n Stability Mechanism \n Fiat reserves \n Physical assets \n Smart contracts \n Price observation \n \n \n \n \n \n \n Decentralization \n Low \n Medium \n High \n High \n \n \n \n \n \n \n Supply Limit \n Yes (reserves) \n Yes (assets) \n Yes (collateral) \n No (unlimited) \n \n \n \n \n \n \n Trust Required \n High (issuer) \n (custodian) \n Low (code) \n Medium (users) \n \n \n \n \n \n \n Regulatory Risk \n High \n Medium \n Low \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Complexity \n Low \n Low \n High \n Medium \n \n \n \n \n \n \n Use Case \n Trading, payments \n Store of value \n Defi \n Universal Basic Income, Earth Cleaning \n \n \n \n \n \n \n Failure Risk \n Medium \n Low \n High \n Medium Meccanismo di stabilità Fiat riserve Attività fisiche Contratti intelligenti Prezzo osservazione decentralizzazione basso Medium High High Limite di approvvigionamento Sì (con le riserve) In questo caso (asset) Sì (in collaterale) Non è (illimitato) La fiducia richiesta Altezza (in alto) (custodian) Il basso (codice) Medium (per gli utenti) Rischi normativi alto Medium basso Medium complessità basso basso High Medium Use Case Commercio, Pagamenti Grande valore Defi Il reddito di base universale, la pulizia della terra Rischi di fallimento Medium basso alto Medium The Stability Challenge: Why Stablecoins Fail La sfida della stabilità: perché gli Stablecoins falliscono Modalità comuni di fallimento 1. Reserve Insufficiency (Fiat-Backed) - L'emittente non detiene sufficienti riserve - Correre sullo scenario della banca Gli utenti non possono riscattare 2. Asset Price Collapse (Asset-Backed) Il crollo del prezzo dell'oro Il sostegno diventa insufficiente Il decadimento avviene 3. Death Spiral (Algorithmic) - Il panico del mercato causa vendite - L'algoritmo non può mantenere peg - Collasso (vedi Terra UST) 4. Measurement Failure (Calibration) Insufficiente partecipazione degli utenti Misurazioni manipolate Perdita di precisione di calibrazione Il problema della fiducia L'emittente ha delle riserve Fiat-backed: Fiducia il custode ha beni Asset-backed: Credere che il codice funzioni Algorithmic: Le misurazioni sono accurate Calibration: Quale modello di fiducia è più affidabile? The question: Real-World Examples and Lessons Real-World Examples and Lessons Storie di successo : USDC Le riserve ben controllate - Rapporto trasparente - Conformità normativa - di La trasparenza costruisce fiducia Lesson: DAI: - Sopravvissuto a diversi crash di mercato Attività di over-collateralizzazione La governance decentralizzata - di Il design conservatore Lesson: Storie di fallimento Terra UST (2022): Perdita di peg in giorni 40 miliardi di dollari persi L'algoritmo non poteva gestire il panico - di La stabilità algoritmica ha dei limiti Lesson: Iron Bank: - eventi multipli di depegging Problemi di liquidità - di La liquidità è fondamentale Lesson: The Future of Stablecoins Il futuro dei stablecoins Paesaggio normativo Current state: Aumentare il controllo Requisiti di riserva La trasparenza richiede - di Più regolamenti in arrivo Trend: Impact: - Fiat-backed: il più colpito - Algoritmo: può affrontare restrizioni Calibrazione: non chiaro, nuovo modello Le direzioni di innovazione 1. Hybrid Approaches Combinare diversi meccanismi Fiat + algoritmici Asset + Algoritmo 2. Better Decentralization Meno dipendenza da singole entità La governance comunitaria Riserve trasparenti 3. New Calibration Methods Oltre il prezzo dell’acqua - Più punti di riferimento, tutti convalidati dall'uomo e transfrontalieri - Osservazione del valore reale che elimina l'inflazione Choosing the Right Stablecoin Scegliere il giusto Stablecoin per il commercio - di Con il supporto di Fiat (USDT, USDC) Best: - di Alta liquidità, facile conversione Why: per il magazzino del valore - di Asset-backed (Pax Gold) è un prodotto Best: - di Inflazione e sostegno tangibile Why: di Defi - di L’algoritmo dei dati (DAI) Best: - di Decentralizzato e programmabile Why: Per la trasformazione economica - di Calibrazione basata (O Coin) Best: - di Fornitura stabile illimitata senza fiducia o fiducia umana, UBI e potenziale di pulizia del suolo Why: Per uso quotidiano - di Fiat-backed o basato sulla calibrazione Best: - di Stabilità e usabilità Why: The O Coin Innovation: Calibration Without Backing L'innovazione O Coin: calibrazione senza backing Perché la calibrazione conta I tradizionali stablecoins sono limitati dal loro sostegno: - Fiat-backed: limitato da riserve Asset-backed: limitato da attività - Algoritmo: limitato da collaterale Il problema: non puoi finanziare il reddito di base universale o la pulizia della terra se sei limitato dalle riserve. I stablecoins basati sulla calibrazione non hanno bisogno di backup: hanno bisogno di misurazioni accurate. The solution: How O Coin Works 1. Water Price as Universal Reference L’acqua è accessibile ovunque Necessità umana di base Il prezzo riflette le condizioni economiche locali - di Universal but local 2. Unlimited Supply Non supportato da attività fisiche - Può creare monete per UBI - Può finanziare la pulizia della terra - di No reserve limitations 3. Economic Incentive Stability Le valute instabili generano monete per valute stabili I governi e gli individui incoraggiati a mantenere la stabilità - di Self-correcting system 4. Sovereignty Preservation Ogni paese conserva la propria moneta - O_USD, O_EUR, O_JPY e così via - di No currency competition La visione Versione digitale del denaro esistente Traditional stablecoins: Nuovi soldi per nuovi scopi O Coin: Use cases: Il reddito di base universale Finanziamento per la pulizia della terra - Equità economica Inversione dell’immigrazione Conclusion: Understanding Stablecoins in Context Conclusione: Comprendere i stablecoins in contesto Stablecoins non sono solo "crypto dollari" - sono esperimenti nella stabilità del denaro digitale. Semplice ma centralizzato Fiat-backed: Tattivo ma limitato Asset-backed: Decentralizzato ma complesso Algorithmic: Illimitato ma nuovo Calibration-based: The future: Mentre la criptovaluta matura, probabilmente vedremo: Più chiarezza normativa Migliore trasparenza Approccio ibrido Nuovi metodi di calibrazione The key: Comprendi cosa sostiene il tuo stablecoin, chi lo controlla e cosa succede quando le cose vanno male.Non tutti i stablecoins sono creati uguali, e il "stable" in stablecoin è una promessa, non una garanzia. La stabilità si basa sull’indice di riferimento utilizzato e il rischio di volatilità è associato al rischio di volatilità dell’indice di riferimento (moneta fiat, Asset...) For those interested in economic transformation: Approcci basati sulla calibrazione come O Coin offrono qualcosa di unico: la capacità di creare moneta stabile e illimitata per scopi che l'economia tradizionale non può finanziare. The question isn't whether stablecoins will succeed—it's which approach will prove most reliable, useful, and transformative for humanity's future. Referenze e ulteriore lettura Stablecoin Market Analysis (diverse fonti di ricerca in criptovaluta) - Terra UST Collapse Analysis (2022) Documentazione MakerDAO DAI Riferimenti Tether Reserve - Il libro bianco di Blockchain ( ) O. Internazionale Regolamento Stablecoin (diverse fonti normative) \n \n Nota sul Contenuto: Questo articolo fornisce una panoramica educativa dei tipi e dei meccanismi di stablecoin. Questo articolo fornisce una panoramica educativa dei tipi e dei meccanismi di stablecoin. Note on Content: \n \n Questo articolo è pubblicato sotto il programma Business Blogging di HackerNoon. Questo articolo è stato pubblicato su HackerNoon's . Programma di business blogging