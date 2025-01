Nexo lancia conti personali in USD in 150 paesi

Nexo introduce Personal USD Accounts per clienti in 150 paesi, diventando la prima piattaforma a offrire conti USD, EUR e GBP intestati agli utenti. Il servizio consente trasferimenti bancari diretti in USD da e verso i conti dei clienti tramite un'unica piattaforma. I Personal USD Accounts della piattaforma consentono agli utenti di effettuare transazioni bancarie a loro nome, soddisfacendo i requisiti dei clienti istituzionali e ad alto patrimonio netto. Tramite l'integrazione SWIFT, i clienti possono eseguire transazioni transfrontaliere gestendo più valute in un'unica vista.





Caratteristiche principali:

Trasferimenti diretti in USD da e verso conti personali

Transazioni elaborate a nome del cliente

Integrazione SWIFT per trasferimenti transfrontalieri

Gestione combinata di conti in USD, EUR e GBP

Funzionalità ACH e Domestic Wire (disponibili a breve)



"Nexo offre indipendenza, trasparenza e sicurezza per i trasferimenti in USD tramite operazioni bancarie. Questa pietra miliare dimostra l'integrazione tra finanza tradizionale e asset digitali, consentendo a milioni di persone di elaborare trasferimenti bancari in USD con semplicità", ha affermato Elitsa Taskova, Chief Product Officer di Nexo.





Informazioni su Nexo:

Operativo dal 2018

Presente in oltre 200 giurisdizioni

7 miliardi di dollari in asset in gestione

320 miliardi di dollari in transazioni elaborate

Servizi: risparmi sui rendimenti, prestiti in criptovalute, strumenti di trading

La suite di prodotti include carte di debito/credito crittografiche



Il lancio di Personal USD Accounts fa progredire la strategia di Nexo per migliorare le soluzioni di ricchezza digitale. Gli utenti possono ora trasferire asset tramite processi consolidati, stabilendo standard per la gestione degli asset digitali.





Vantaggi della piattaforma:

Transazioni dirette collegate al nome

Accesso all'account multivaluta

Processi di trasferimento semplificati

Capacità di transazione globale

Monitoraggio valutario unificato



Questo sviluppo amplia i servizi di Nexo per i clienti che desiderano accrescere, gestire e preservare i propri asset in criptovaluta. La piattaforma combina tecnologia e servizi per i clienti, offrendo generazione di rendimento, soluzioni di prestito e capacità di trading tramite un'unica interfaccia. Nexo mantiene le operazioni tramite licenze globali, protocolli di sicurezza e infrastrutture per supportare i servizi di asset digitali. La piattaforma continua a sviluppare soluzioni per la gestione delle criptovalute, l'integrazione bancaria e la conservazione della ricchezza.





Non dimenticare di mettere "Mi piace" e di condividere la storia!

Divulgazione di interessi acquisiti: questo autore è un collaboratore indipendente che pubblica tramite il nostro programma di blogging aziendale . HackerNoon ha esaminato la qualità del rapporto, ma le affermazioni qui contenute appartengono all'autore. #DYOR