نيكسو تطلق حسابات شخصية بالدولار الأمريكي في 150 دولة

تقدم Nexo حسابات شخصية بالدولار الأمريكي للعملاء في 150 دولة، لتصبح أول منصة تقدم حسابات بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني بأسماء المستخدمين. تتيح الخدمة التحويلات المصرفية المباشرة بالدولار الأمريكي من وإلى حسابات العملاء من خلال منصة واحدة. تتيح الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي للمستخدمين إجراء معاملات مصرفية بأسمائهم، وتلبية متطلبات العملاء المؤسسيين وأصحاب الثروات العالية. من خلال تكامل SWIFT، يمكن للعملاء تنفيذ معاملات عبر الحدود مع إدارة عملات متعددة في عرض واحد.





المميزات الرئيسية:

التحويلات المباشرة بالدولار الأمريكي من وإلى الحسابات الشخصية

المعاملات التي تتم معالجتها بأسماء العملاء

تكامل SWIFT للتحويلات عبر الحدود

إدارة حسابات مجمعة بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني

إمكانيات ACH وDomestic Wire (ستتوفر قريبًا)



قالت إليستا تاسكوفا، رئيسة قسم المنتجات في نيكسو: "توفر نيكسو الاستقلال والشفافية والأمان لتحويلات الدولار الأمريكي عبر العمليات المصرفية. ويوضح هذا الإنجاز التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية، مما يتيح لملايين الأشخاص معالجة التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي بكل بساطة".





خلفية نيكسو:

تعمل منذ عام 2018

متواجد في أكثر من 200 ولاية قضائية

7 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة

320 مليار دولار في المعاملات المعالجة

الخدمات: مدخرات العائد، قروض العملات المشفرة، أدوات التداول

يتضمن مجموعة المنتجات بطاقة خصم/ائتمان مشفرة



يساهم إطلاق الحسابات الشخصية بالدولار الأمريكي في تعزيز استراتيجية نيكسو لتعزيز حلول الثروة الرقمية. يمكن للمستخدمين الآن نقل الأصول من خلال عمليات موحدة، مما يضع معايير لإدارة الأصول الرقمية.





فوائد المنصة:

المعاملات المرتبطة بالاسم مباشرة

الوصول إلى حسابات متعددة العملات

عمليات نقل مبسطة

قدرات المعاملات العالمية

تتبع العملة الموحدة



يعمل هذا التطوير على توسيع خدمات Nexo للعملاء الذين يسعون إلى تنمية وإدارة والحفاظ على حيازات العملات المشفرة. تجمع المنصة بين التكنولوجيا وخدمات العملاء، وتقدم حلول توليد العائد والإقراض وقدرات التداول من خلال واجهة واحدة. تحافظ Nexo على العمليات من خلال التراخيص العالمية وبروتوكولات الأمان والبنية الأساسية لدعم خدمات الأصول الرقمية. تواصل المنصة تطوير حلول لإدارة العملات المشفرة والتكامل المصرفي والحفاظ على الثروات.





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الإفصاح عن المصلحة المكتسبة: هذا المؤلف هو مساهم مستقل ينشر عبر موقعنا برنامج التدوين التجاري قام موقع HackerNoon بمراجعة التقرير للتأكد من جودته، ولكن المطالبات الواردة فيه تعود إلى المؤلف. #DYOR



