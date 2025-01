Nexo lancerer personlige USD-konti i 150 lande

Nexo introducerer personlige USD-konti til kunder i 150 lande og bliver den første platform, der tilbyder USD-, EUR- og GBP-konti i brugernes navne. Tjenesten muliggør direkte USD-bankoverførsler til og fra klientkonti via en enkelt platform. Platformens personlige USD-konti giver brugerne mulighed for at udføre banktransaktioner under deres navne, der opfylder institutionelle krav og krav til kunder med høj nettoværdi. Gennem SWIFT-integration kan kunder udføre grænseoverskridende transaktioner, mens de administrerer flere valutaer i én visning.





Nøglefunktioner:

Direkte USD-overførsler til og fra personlige konti

Transaktioner behandlet i kundenavne

SWIFT-integration til grænseoverskridende overførsler

Kombineret USD, EUR og GBP kontostyring

ACH og Domestic Wire-funktioner (kommer snart)



"Nexo leverer uafhængighed, gennemsigtighed og sikkerhed for USD-overførsler via bankdrift. Denne milepæl demonstrerer integrationen mellem traditionel finansiering og digitale aktiver, hvilket gør det muligt for millioner at behandle USD-bankoverførsler med enkelhed," siger Elitsa Taskova, Chief Product Officer hos Nexo.





Nexo baggrund:

I drift siden 2018

Til stede i 200+ jurisdiktioner

7 milliarder dollars i aktiver under forvaltning

$320 milliarder i behandlede transaktioner

Tjenester: udbyttebesparelser, kryptolån, handelsværktøjer

Produktpakken inkluderer krypto-debet-/kreditkort



Lanceringen af personlige USD-konti fremmer Nexos strategi for at forbedre digitale formueløsninger. Brugere kan nu overføre aktiver gennem konsoliderede processer, der etablerer standarder for digital asset management.





Platformfordele:

Direkte navneforbundne transaktioner

Multi-valuta kontoadgang

Strømlinede overførselsprocesser

Globale transaktionsmuligheder

Samlet valutasporing



Denne udvikling udvider Nexos tjenester til kunder, der søger at vokse, administrere og bevare kryptobeholdninger. Platformen kombinerer teknologi med kundeservice og tilbyder afkastgenerering, udlånsløsninger og handelsmuligheder gennem en enkelt grænseflade. Nexo opretholder driften gennem global licensering, sikkerhedsprotokoller og infrastruktur for at understøtte digitale aktivtjenester. Platformen fortsætter med at udvikle løsninger til cryptocurrency management, bankintegration og formuebevarelse.





Oplysninger om interesserede interesser: Denne forfatter er en uafhængig bidragyder, der udgiver via vores business blogging program . HackerNoon har gennemgået rapporten for kvalitet, men påstandene heri tilhører forfatteren. #DYOR