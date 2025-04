L'utilità di Bitcoin non può essere misurata dalla sua capacità di generare profitti

Mentre consideriamo cosa rende Bitcoin utile, diamo un'occhiata alla definizione esatta della parola nel dizionario:





Utile: il cui utilizzo soddisfa un bisogno, è o può essere vantaggioso.





Dall'approvazione dei Bitcoin Spot ETF all'inizio del 2024, sempre più persone si sono fatte avanti per acquistare ciò che pensano sia Bitcoin. In effetti, acquistare azioni in questi Bitcoin Spot ETF equivale semplicemente ad acquistare carta Bitcoin. Non possiedi nulla.





Tuttavia, queste persone mirano a ottimizzare i frutti del loro lavoro, sperando di trarre profitto dall'aumento del prezzo di Bitcoin in moneta debole. Non si preoccupano del rischio di censura o della mancanza di controllo sui frutti del loro lavoro. Si fidano ciecamente di BlackRock e degli altri giganti della finanza.





Per queste persone, Bitcoin è senza dubbio utile. Dopotutto, consente loro di soddisfare un bisogno.





Passiamo a Donald Trump. Durante la sua campagna elettorale, Donald Trump ha promesso di fare di Bitcoin una priorità nazionale. Poi ha ampliato la questione, confondendo Bitcoin con Crypto. Donald Trump sta parlando più in generale di fare delle criptovalute una priorità nazionale da ora in poi.





Supportare Bitcoin per raccogliere più soldi e proporsi come difensore della libertà in opposizione a Joe Biden e Kamala Harris in seguito avrebbe permesso a Donald Trump di rafforzare il suo vantaggio e, in ultima analisi, di essere eletto per un secondo mandato alla Casa Bianca. Si può tranquillamente dire che Bitcoin è stato vantaggioso per Donald Trump. L'utilità di Bitcoin per Donald Trump è ovvia.





Oggi, la comunità Bitcoin è lacerata da dibattiti e controversie. Questa controversia è legata alla lenta deriva di Bitcoin da una valuta alternativa superiore al dollaro USA a un semplice asset del mercato azionario. Dopo tutto, BTC è nato sulla scia della crisi dei mutui subprime iniziata nel 2007. Il suo modello di sviluppo è stato inizialmente impostato contro il sistema bancario e le istituzioni monetarie come le banche centrali.





Bitcoin è un Freedom Money i cui valori vanno contro quelli del sistema attuale. Vedere Bitcoin essere lentamente ma inesorabilmente integrato nel sistema attuale come un semplice SoV è quindi sufficiente a irritare i Bitcoiner più convinti, di cui faccio parte. Di tanto in tanto, alcune persone mi rimproverano per questo, dicendomi che negli ultimi mesi mi è mancata la positività. Questa mancanza di positività riflette probabilmente la mia preoccupazione per la deriva della rivoluzione Bitcoin.





Dopo l'approvazione degli ETF Bitcoin Spot l'anno scorso, ora sono i governi a voler mettere le mani sul fenomeno Bitcoin, anche se ciò significa deviarne l'idea, come è consuetudine per i governi. Donald Trump è stato il primo leader mondiale ad abbracciare l'idea di una riserva strategica di Bitcoin. Oggi, parla più volentieri di una riserva nazionale di asset digitali, confondendo ancora Bitcoin con Crypto.





La conseguenza principale di ciò è trasformare la visione ideologica di Bitcoin dei Cypherpunks in una sorta di rivendicazione governativa. Tuttavia, è impossibile ignorare la misura in cui l'amministrazione Trump sta attualmente svolgendo un ruolo chiave nel riconoscimento di Bitcoin come asset finanziario. Questo al punto di renderlo legittimo con investitori istituzionali, come fondi pensione e gestori patrimoniali. Ciò era fondamentalmente inconcepibile due anni fa. Allora, il prezzo di Bitcoin era guidato dalla novità e dall'entusiasmo, e questa volta, c'è un autentico supporto istituzionale.





Questa situazione è supportata dalla promessa del candidato Trump di creare questa riserva strategica di Bitcoin per l'America. È compatibile con la vocazione originale di BTC di sfuggire ai governi e alle banche centrali? Alla fine, non importa alla maggior parte dei partecipanti al mercato, poiché solo le prospettive rialziste sembrano ora pesare sulla bilancia.





Mentre gli economisti cominciano a chiedersi come questa riserva strategica di Bitcoin verrà finanziata, tramite debito o tassando i cittadini americani, il dibattito sull'utilità di Bitcoin è riaffiorato da qualche tempo. Stiamo parlando di un'utilità che va oltre la mera speculazione. Bitcoin sarebbe di qualche reale utilità per l'America?





Anche qui, il dibattito è feroce. Alcuni pensano che non avrebbe alcun senso, mentre altri giurano che sarebbe un'opportunità unica per l'America di prendere il comando (il controllo?) nel mondo Bitcoin. Michael J. Saylor rientra in quest'ultima categoria.





I veri Bitcoiner, me compreso, riconoscono che la situazione è complessa e che il rischio che la rivoluzione Bitcoin vada fuori strada è molto reale. A mio parere, l'utilità di Bitcoin non può essere misurata dalla sua capacità di generare profitti in moneta debole. Questo rende Bitcoin utile solo per una minoranza di individui. È un bene per loro e capisco perfettamente il loro interesse, ma non è un servizio per l'umanità nel suo complesso.





Bitcoin, d'altro canto, può conciliare gli interessi individuali con quelli collettivi quando si allontana dai giochi speculativi di Wall Street giocati dagli abitanti di zone stabili con valute fiat ancora solide (per quanto tempo ancora?). Bitcoin può essere utilizzato per aggirare i blocchi bancari, per sfuggire ai divieti locali liberticidi o per proteggere i risparmi dai crolli delle valute.





Una riserva strategica di Bitcoin rende Bitcoin utile solo per il governo, non per gli individui. L'adozione istituzionale rende Bitcoin utile solo per pochi privilegiati. Ciò che rende Bitcoin utile per tutti è il suo utilizzo come MoE nella vita di tutti i giorni. Ciò che rende Bitcoin utile è la promozione di un'economia circolare basata sul sistema Bitcoin.





Naturalmente, una tale concezione implica che l'adozione di massa di Bitcoin da parte del grande pubblico avverrà a un ritmo molto più lento di quello che gli istituzionalisti vogliono vendervi. Un ritmo più ragionato, più rispettoso dell'utilità di Bitcoin per il maggior numero di persone.





Tuttavia, non ha senso puntare il dito contro coloro che sono interessati a Bitcoin solo attraverso il prisma finanziario, perché in fondo, dietro la rivoluzione di Bitcoin si nasconde anche la nozione essenziale della libertà di ognuno di scegliere come vivere la propria vita. Se sei tra coloro che vogliono usare Bitcoin solo per generare profitto in denaro debole, hai tutto il diritto di farlo. Ti stai perdendo qualcosa di più grande, sia individualmente che collettivamente, ma è una tua scelta, e dovrebbe essere rispettata.





Il dibattito sull'utilità di Bitcoin è quindi complesso, e dipende da come ogni individuo percepisce il concetto di utilità. Ci si concentrerà sull'utilità individuale o si cercherà di andare verso l'utilità individuale e collettiva?





Sta a te, e solo a te, rispondere a questa domanda filosofica.