Užitočnosť bitcoinu sa nedá merať jeho schopnosťou generovať zisky

Užitočné: ktorých použitie uspokojuje potrebu, je alebo môže byť výhodné.





Od schválenia Bitcoin Spot ETF začiatkom roku 2024 sa čoraz viac ľudí prihlásilo k nákupu toho, čo si myslia, že je Bitcoin. Nákup akcií v týchto bitcoinových spotových ETF je jednoducho nákup bitcoinových papierov. Nevlastníš nič.





Títo ľudia sa však snažia optimalizovať plody svojej práce v nádeji, že budú profitovať z rastu ceny bitcoínov v slabých peniazoch. Nestarajú sa o riziko cenzúry ani o nedostatočnú kontrolu nad plodmi svojej práce. Slepo dôverujú BlackRock a ostatným finančným gigantom.





Pre týchto ľudí je Bitcoin pravdepodobne užitočný. Koniec koncov, umožňuje im uspokojiť potrebu.





Prejdime k Donaldovi Trumpovi. Donald Trump počas svojej predvolebnej kampane sľuboval, že z bitcoinu urobí národnú prioritu. Potom to rozšíril a pomýlil si Bitcoin s kryptomenami. Donald Trump hovorí všeobecnejšie o tom, aby sa kryptomeny odteraz stali národnou prioritou.





Podpora bitcoinu s cieľom získať viac peňazí a presadzovanie sa ako obranca slobody v opozícii voči Joeovi Bidenovi a Kamale Harris následne umožní Donaldovi Trumpovi posilniť svoju výhodu a nakoniec bude zvolený na druhé funkčné obdobie v Bielom dome. Dá sa s istotou povedať, že Bitcoin bol pre Donalda Trumpa výhodný. Užitočnosť bitcoinu pre Donalda Trumpa je zrejmá.





Dnes je bitcoinová komunita zmietaná diskusiami a kontroverziami. Táto kontroverzia súvisí s pomalým posunom bitcoinu z alternatívnej meny nadradenej americkému doláru na obyčajné aktívum akciového trhu. Koniec koncov, BTC sa zrodilo v dôsledku hypotekárnej krízy, ktorá sa začala v roku 2007. Jeho vývojový model bol pôvodne nastavený proti bankovému systému a peňažným inštitúciám, ako sú centrálne banky.





Bitcoin sú peniaze slobody, ktorých hodnoty sú v rozpore s hodnotami súčasného systému. Vidieť, že Bitcoin sa pomaly, ale isto integruje do súčasného systému ako jednoduchý SoV, preto stačí na podráždenie tých najoddanejších Bitcoinerov, medzi ktorých patrím aj ja. Z času na čas mi to niektorí vyčítajú, hovoria mi, že mi v posledných mesiacoch chýba pozitivita. Tento nedostatok pozitivity pravdepodobne odráža moje obavy z driftu bitcoinovej revolúcie.





Po schválení bitcoinových spotových ETF v minulom roku sa zdá, že sú to teraz vlády, ktoré sa chcú zmocniť fenoménu bitcoinov, aj keď to znamená odkloniť sa od jeho myšlienky, ako je to zvykom u vlád. Donald Trump bol prvým svetovým lídrom, ktorý prijal myšlienku strategickej bitcoinovej rezervy. Dnes už ochotnejšie hovorí o národnej zásobe digitálnych aktív, pričom si stále mýli Bitcoin s kryptomenami.





Hlavným dôsledkom toho je transformácia ideologickej vízie Bitcoinu Cypherpunks na akési vládne tvrdenia. Nie je však možné ignorovať rozsah, v akom Trumpova administratíva v súčasnosti zohráva kľúčovú úlohu pri uznávaní bitcoinu ako finančného aktíva. Ide o to, aby to bolo legitímne pre inštitucionálnych investorov, ako sú dôchodkové fondy a správcovia aktív. Pred dvoma rokmi to bolo v podstate nemysliteľné. Vtedy bola cena bitcoinu poháňaná novosťou a nadšením a tentoraz je tu skutočná inštitucionálna podpora.





Túto situáciu podporuje sľub kandidáta Trumpa vytvoriť túto strategickú bitcoinovú rezervu pre Ameriku. Je to zlučiteľné s pôvodným poslaním BTC uniknúť vládam a centrálnym bankárom? V konečnom dôsledku je to pre väčšinu účastníkov trhu jedno, keďže sa zdá, že v bilancii teraz zaváži iba býčí výhľad.





Keď sa ekonómovia začínajú pýtať, ako bude táto strategická bitcoinová rezerva financovaná, prostredníctvom dlhu alebo zdanením amerických občanov, diskusia o užitočnosti bitcoinu sa už nejaký čas obnovuje. Hovoríme o užitočnosti, ktorá presahuje len špekulatívne. Bol by bitcoin skutočne užitočný pre Ameriku?





Aj tu je diskusia búrlivá. Niektorí si myslia, že by to nemalo žiadny zmysel, zatiaľ čo iní prisahajú, že by to bola jedinečná príležitosť pre Ameriku prevziať vedenie (kontrolu?) vo svete bitcoínov. Michael J. Saylor patrí do druhej kategórie.





Skutoční bitcoinári, vrátane mňa, uznávajú, že situácia je zložitá a že riziko, že bitcoinová revolúcia zblúdi, je veľmi reálne. Podľa môjho názoru sa užitočnosť Bitcoinu nedá merať jeho schopnosťou generovať zisky v slabých peniazoch. Vďaka tomu je bitcoin užitočný iba pre menšinu jednotlivcov. Je to pre nich dobré a plne chápem ich záujem, ale nie je to žiadna služba ľudstvu ako celku.





Bitcoin na druhej strane dokáže zosúladiť individuálne záujmy so záujmami kolektívu, keď sa vzdiali od špekulatívnych hier na Wall Street, ktoré hrajú obyvatelia stabilných zón s fiat menami, ktoré sú stále pevné (na ako dlho?). Bitcoin možno použiť na obídenie bankových blokád, na únik pred miestnymi liberticídnymi zákazmi alebo na ochranu úspor pred kolapsom meny.





Strategická bitcoinová rezerva robí bitcoiny užitočným iba pre vládu, nie pre jednotlivcov. Inštitucionálna adopcia robí bitcoiny užitočným len pre pár privilegovaných. To, čo robí Bitcoin užitočným pre každého, je jeho použitie ako MŽP v každodennom živote. To, čo robí Bitcoin užitočným, je podpora obehového hospodárstva založeného na systéme Bitcoin.





Samozrejme, z takejto koncepcie vyplýva, že masová adopcia Bitcoinu širokou verejnosťou bude prebiehať oveľa pomalším tempom, ako vám chcú inštitucionalisti predať. Rozumnejšie tempo, viac rešpektujúce užitočnosť bitcoínov pre najväčší počet.





Nemá však zmysel ukazovať prstom na tých, ktorí sa o bitcoin zaujímajú len cez finančnú prizmu, pretože hlboko vo vnútri sa za bitcoinovou revolúciou skrýva aj základná predstava o slobode každého vybrať si, ako žiť svoj život. Ak patríte medzi tých, ktorí chcú používať bitcoiny výhradne na generovanie zisku v slabých peniazoch, máte na to plné právo. Prichádzate o niečo väčšie, individuálne aj kolektívne, ale je to vaša voľba a treba ju rešpektovať.





Debata o užitočnosti bitcoinu je preto zložitá a závisí od toho, ako každý jednotlivec vníma pojem užitočnosť. Zameriate sa na individuálnu užitočnosť alebo sa pokúsite posunúť k individuálnej a kolektívnej užitočnosti?





Je len na vás a na vás, aby ste na túto filozofickú otázku odpovedali.