Përdorimi i Bitcoin nuk mund të matet me aftësinë e tij për të gjeneruar fitime

Ndërsa shqyrtojmë se çfarë e bën Bitcoin të dobishëm, le të hedhim një vështrim në vetë përkufizimin e fjalës në fjalor:





E dobishme: përdorimi i të cilit plotëson një nevojë, është ose mund të jetë i dobishëm.





Që nga miratimi i ETF-ve Bitcoin Spot në fillim të vitit 2024, gjithnjë e më shumë njerëz kanë dalë përpara për të blerë atë që ata mendojnë se është Bitcoin. Në të vërtetë, blerja e aksioneve në këto ETF Bitcoin Spot është thjesht blerja e letrës Bitcoin. Ju nuk zotëroni asgjë.





Megjithatë, këta njerëz synojnë të optimizojnë frytet e punës së tyre, duke shpresuar të përfitojnë nga rritja e çmimit të Bitcoin në para të dobëta. Ata nuk kujdesen për rrezikun e censurës apo mungesën e kontrollit mbi frytet e punës së tyre. Ata i besojnë verbërisht BlackRock-ut dhe gjigantëve të tjerë financiarë.





Për këta njerëz, Bitcoin është padyshim i dobishëm. Në fund të fundit, kjo i lejon ata të plotësojnë një nevojë.





Le të kalojmë te Donald Trump. Gjatë gjithë fushatës së tij zgjedhore, Donald Trump premtoi ta bënte Bitcoin një prioritet kombëtar. Pastaj ai u zgjerua për këtë, duke ngatërruar Bitcoin me Crypto. Donald Trump po flet në përgjithësi për t'i bërë kriptovalutat një prioritet kombëtar që tani e tutje.





Mbështetja e Bitcoin për të mbledhur më shumë para dhe për t'u paraqitur si një mbrojtës i lirisë në kundërshtim me Joe Biden dhe Kamala Harris më pas do t'i ketë mundësuar Donald Trump të forcojë avantazhin e tij dhe përfundimisht të zgjidhet për një mandat të dytë në Shtëpinë e Bardhë. Është e sigurt të thuhet se Bitcoin ka qenë i dobishëm për Donald Trump. Dobia e Bitcoin për Donald Trump është e qartë.





Sot, komuniteti i Bitcoin është i përçarë nga debatet dhe polemika. Kjo polemikë lidhet me zhvendosjen e ngadaltë të Bitcoin nga një monedhë alternative më e lartë se dollari amerikan në një aktiv të thjeshtë të tregut të aksioneve. Në fund të fundit, BTC lindi në vazhdën e krizës së subprimeve që filloi në 2007. Modeli i saj i zhvillimit u krijua fillimisht kundër sistemit bankar dhe institucioneve monetare si bankat qendrore.





Bitcoin është një para për liri, vlerat e të cilit bien ndesh me ato të sistemit aktual. Prandaj, mjafton të shohësh Bitcoin që integrohet ngadalë por me siguri në sistemin aktual si një SoV i thjeshtë për të irrituar Bitcoinerët më të vendosur, njëri prej të cilëve jam edhe unë. Herë pas here, disa njerëz më qortojnë për këtë, duke më thënë se muajt e fundit më ka munguar pozitiviteti. Kjo mungesë pozitiviteti ndoshta pasqyron shqetësimin tim për lëvizjen e revolucionit të Bitcoin.





Pas miratimit të ETF-ve Bitcoin Spot vitin e kaluar, tani janë qeveritë që duket se duan të kontrollojnë fenomenin Bitcoin, edhe nëse kjo do të thotë të anashkalojë idenë e tij, siç është zakon me qeveritë. Donald Trump ishte lideri i parë botëror që përqafoi idenë e një rezerve strategjike Bitcoin. Sot, ai flet më lehtë për një rezervë kombëtare të aseteve dixhitale, duke ngatërruar ende Bitcoin me Crypto.





Pasoja kryesore e kësaj është transformimi i vizionit ideologjik të Cypherpunks për Bitcoin në një lloj pretendimi qeveritar. Megjithatë, është e pamundur të injorohet shkalla në të cilën administrata Trump aktualisht po luan një rol kyç në njohjen e Bitcoin si një aktiv financiar. Kjo është deri në atë pikë sa ta legjitimojë atë me investitorët institucionalë, si fondet e pensioneve dhe menaxherët e aseteve. Kjo ishte thelbësisht e paimagjinueshme dy vjet më parë. Në atë kohë, çmimi i Bitcoin drejtohej nga risia dhe entuziazmi, dhe këtë herë ka një mbështetje të vërtetë institucionale.





Kjo situatë mbështetet nga premtimi i kandidatit Trump për të krijuar këtë rezervë strategjike Bitcoin për Amerikën. A është kjo në përputhje me thirrjen origjinale të BTC-së për t'i shpëtuar qeverive dhe bankierëve qendrorë? Në fund, nuk ka rëndësi për shumicën e pjesëmarrësve të tregut, pasi vetëm perspektiva bullish tani duket se peshon në ekuilibër.





Ndërsa ekonomistët fillojnë të pyesin veten se si do të financohet kjo rezervë strategjike e Bitcoin, nëpërmjet borxhit apo duke taksuar qytetarët amerikanë, debati mbi dobinë e Bitcoin është rishfaqur prej disa kohësh. Ne po flasim për një shërbim që shkon përtej thjesht spekulative. A do të ishte Bitcoin ndonjë dobi reale për Amerikën?





Edhe këtu debati është i ashpër. Disa mendojnë se nuk do të kishte fare kuptim, ndërsa të tjerë betohen se do të ishte një mundësi unike për Amerikën që të marrë drejtimin (kontrollin?) në botën e Bitcoin. Michael J. Saylor bie në kategorinë e fundit.





Bitcoinistët e vërtetë, duke përfshirë edhe mua, e kuptojnë se situata është komplekse dhe se rreziku që revolucioni i Bitcoin të devijojë është shumë real. Sipas mendimit tim, dobia e Bitcoin nuk mund të matet me aftësinë e tij për të gjeneruar fitime në para të dobëta. Kjo e bën Bitcoin të dobishëm vetëm për një pakicë individësh. Është mirë për ta dhe e kuptoj plotësisht interesin e tyre, por nuk është shërbim për njerëzimin në tërësi.





Bitcoin, nga ana tjetër, mund të pajtojë interesat individuale me ato të kolektivit kur largohet nga lojërat spekulative të Wall Street-it të luajtura nga banorët e zonave të qëndrueshme me monedha fiat që janë ende solide (për sa kohë?). Bitcoin mund të përdoret për të anashkaluar bllokadat e bankave, për t'i shpëtuar ndalimeve liberticide lokale ose për të mbrojtur kursimet nga kolapsi i monedhës.





Një rezervë strategjike e Bitcoin e bën Bitcoin të dobishëm vetëm për qeverinë, jo për individët. Miratimi institucional e bën Bitcoin të dobishëm vetëm për disa të privilegjuar. Ajo që e bën Bitcoin të dobishëm për të gjithë është përdorimi i tij si MM në jetën e përditshme. Ajo që e bën Bitcoin të dobishëm është promovimi i një ekonomie rrethore të bazuar në sistemin Bitcoin.





Sigurisht, një konceptim i tillë nënkupton që adoptimi masiv i Bitcoin nga publiku i gjerë do të bëhet me një ritëm shumë më të ngadaltë se sa duan t'ju shesin institucionalistët. Një ritëm më i arsyetuar, më i respektueshëm për dobinë e Bitcoin për numrin më të madh.





Megjithatë, nuk ka kuptim të drejtojmë gishtin tek ata që janë të interesuar vetëm për Bitcoin përmes prizmit financiar, sepse thellë brenda, pas revolucionit të Bitcoin qëndron gjithashtu nocioni thelbësor i lirisë së secilit për të zgjedhur se si të jetojë jetën e tij. Nëse jeni ndër ata që duan të përdorin Bitcoin vetëm për të gjeneruar fitime në para të dobëta, ju keni çdo të drejtë ta bëni këtë. Ju po humbisni diçka më të madhe, si individualisht ashtu edhe kolektivisht, por kjo është zgjedhja juaj dhe duhet respektuar.





Prandaj, debati mbi dobinë e Bitcoin është një debat kompleks, i cili varet nga mënyra se si çdo individ e percepton konceptin e dobisë. A do të fokusoheni në dobinë individuale apo do të përpiqeni të lëvizni drejt dobisë individuale dhe kolektive?





Varet nga ju dhe vetëm ju që t'i përgjigjeni kësaj pyetjeje filozofike.