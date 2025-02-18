比特币的效用不能以其产生利润的能力来衡量





当我们思考比特币的用途时，让我们先看看字典中这个词的定义：





有用的：其使用可以满足需要、是或可以有利。





自 2024 年初比特币现货 ETF 获批以来，越来越多的人开始购买他们认为是比特币的东西。事实上，购买这些比特币现货 ETF 的股票只是购买比特币纸币。你什么都不拥有。





然而，这些人的目的是优化自己的劳动成果，希望在弱势货币中从比特币价格上涨中获利。他们不在乎审查风险，也不在乎对自己劳动成果的掌控权缺失。他们盲目地信任贝莱德和其他金融巨头。





对于这些人来说，比特币无疑是有用的。毕竟，它能满足他们的需求。





让我们再来看看唐纳德·特朗普。在整个竞选活动中，唐纳德·特朗普承诺将比特币作为国家优先事项。然后他进一步阐述了这一点，将比特币与加密货币混为一谈。唐纳德·特朗普更笼统地谈论从现在起将加密货币作为国家优先事项。





支持比特币以筹集更多资金，并在之后将自己定位为自由的捍卫者，与乔·拜登和卡马拉·哈里斯对立，这将使唐纳德·特朗普增强自己的优势，并最终当选白宫第二任期。可以肯定地说，比特币对唐纳德·特朗普有利。比特币对唐纳德·特朗普的效用是显而易见的。





如今，比特币社区充满了争论和争议。这种争议与比特币从优于美元的替代货币逐渐沦为纯粹的股票市场资产有关。毕竟，BTC 诞生于 2007 年次贷危机之后。其发展模式最初是针对银行体系和央行等货币机构而建立的。





比特币是一种自由货币，其价值观与当前体系的价值观背道而驰。因此，看到比特币作为一个简单的 SoV 缓慢但肯定地融入当前体系，足以激怒最坚定的比特币支持者，我就是其中之一。时不时地，有些人会因此责备我，告诉我最近几个月我缺乏积极性。这种缺乏积极性可能反映了我对比特币革命趋势的担忧。





去年比特币现货 ETF 获批后，现在各国政府似乎都想抓住比特币这一现象，即使这意味着要放弃这一想法，这也是各国政府的惯例。唐纳德·特朗普是第一位接受战略比特币储备想法的世界领导人。如今，他更愿意谈论国家数字资产储备，但仍然将比特币与加密货币混为一谈。





这样做的主要后果是将密码朋克对比特币的意识形态愿景转变为一种政府主张。然而，我们无法忽视特朗普政府目前在将比特币视为金融资产方面发挥的关键作用。这甚至让比特币在机构投资者（如养老基金和资产管理公司）眼中合法化。这在两年前是根本无法想象的。当时，比特币的价格是由新奇和热情驱动的，而这一次，有了真正的机构支持。





这种情况得到了候选人特朗普承诺为美国建立这一战略比特币储备的支持。这是否符合 BTC 逃避政府和央行的初衷？最终，这对大多数市场参与者来说并不重要，因为现在似乎只有看涨前景才能发挥作用。





随着经济学家开始思考如何通过债务或向美国公民征税来为这一战略性比特币储备提供资金，有关比特币效用的争论已经重新浮出水面一段时间了。我们谈论的是一种超越单纯投机的效用。比特币对美国有任何实际效用吗？





在这方面，争论也很激烈。有些人认为这完全没有意义，而另一些人则坚信这将是美国在比特币世界中占据主导地位（控制？）的独特机会。迈克尔·J·塞勒属于后者。





真正的比特币支持者，包括我自己，都认识到情况很复杂，比特币革命误入歧途的风险非常真实。在我看来，比特币的效用不能用它在弱势货币中创造利润的能力来衡量。这使得比特币只对少数人有用。这对他们有好处，我完全理解他们的兴趣，但它对整个人类没有任何好处。





另一方面，当比特币脱离稳定区居民所玩的华尔街投机游戏时，它可以兼顾个人利益和集体利益，这些稳定区的法定货币仍然稳定（还能稳定多久？）。比特币可以用来绕过银行封锁，逃避地方自由禁令，或保护储蓄免受货币崩溃的影响。





战略性比特币储备只会让比特币对政府有用，对个人无用。机构采用只会让比特币对少数特权阶层有用。比特币对每个人都有用的原因是它在日常生活中作为 MoE 的使用。比特币有用的原因是促进了基于比特币系统的循环经济。





当然，这样的概念意味着，比特币被大众大规模采用的速度将比机构主义者想要向你兜售的速度要慢得多。这是一种更理性的速度，更尊重比特币对大多数人的效用。





然而，指责那些只从金融角度对比特币感兴趣的人是没有意义的，因为在比特币革命的背后，还有一种基本理念，那就是每个人都有选择如何生活的自由。如果你是那些只想用比特币在弱势货币中获利的人之一，你完全有权利这样做。你错过了一些更伟大的东西，无论是个人还是集体，但这是你的选择，应该得到尊重。





因此，关于比特币效用的争论是一个复杂的问题，这取决于每个人如何看待效用的概念。你是要专注于个人效用，还是尝试转向个人和集体效用？





只有你才能回答这个哲学问题。