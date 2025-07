Come Mawari ha raggiunto 1 milione di utenti del portale e cosa significa per Internet spaziale

Un concetto a lungo teorizzato nei laboratori di ricerca e nei romanzi di fantascienza, l’Internet spaziale sta ora entrando in una fase critica di esecuzione.Maari, una piattaforma di distribuzione di contenuti decentralizzata che costruisce esperienze XR immersive, ha annunciato due importanti piani di riferimento. Uno è la fine del suo programma di rivendicazione di XR Chip. L'altro sta superando un milione di utenti del portale. Insieme, suggeriscono che l'infrastruttura di un nuovo tipo di Internet, uno basato su interazione in tempo reale, immersiva e decentralizzata, sta prendendo silenziosamente forma.

A Controlled Entry Point to a New Ecosystem

Il 6 luglio 2025, Mawari ha pubblicato sul suo account ufficiale X:

“La rivendicazione del chip XR è finita. Una nuova fase dell’Internet spaziale è imminente.” — @mawariXR

La XR Chip ha funzionato come una forma di credenziali - un token gateway o un identificatore decentralizzato (DID) per i primi partecipanti ad accedere e ancorare se stessi nell'ecosistema spaziale.MaariQuesta fase è stata probabilmente progettata per verificare gli utenti, controllare la domanda precoce e seminare una comunità di contribuenti prima che il protocollo cresca.





La fine di questa fase segnala un cambiamento nel focus.Invece di distribuire le credenziali, l'accento si sposta ora alla costruzione di funzionalità e infrastrutture in catena con cui la coorte iniziale può iniziare a interagire.

Over One Million Portal Users: Not a Metric, But a Signal

Attraversare la soglia di un milione di utenti riflette un interesse accelerato e suggerisce che il loro ecosistema ora supporta la sperimentazione e l'impegno degli utenti su scala reale. Significa un passaggio dal concetto all'esecuzione. Superare un milione di utenti è un segnale di trazione in un settore in cui molte iniziative XR e metaverse rimangono bloccate in ambienti beta o di laboratorio chiusi. Nel caso di Mawari, il portale sembra servire da strato di ingresso alla sua rete, uno spazio virtuale in cui gli utenti accedono a contenuti immersivi, possibilmente legati a credenziali e ricompense in catena.





Questa pietra miliare indica che Mawari non sta solo costruendo infrastrutture, ma sta anche coltivando la domanda e il comportamento degli utenti allineati ai casi di utilizzo spaziale di Internet.





What Comes Next: The DIO Phase and Its Implications

Diversi osservatori online suggeriscono che il progetto si sta muovendo verso ciò che chiama "DIO" - probabilmente riferendosi a un'offerta Internet decentralizzata o a un processo di onboarding dell'infrastruttura decentralizzata.





Un’interpretazione diffusa dadi bigbagscrypttChi ha scritto:

“Mawari sta andando verso la sua pietra miliare più definitiva con il prossimo DIO.”

“Mawari sta andando verso la sua pietra miliare più definitiva con il prossimo DIO.”





Se questo meccanismo DIO integra la governance a livello di protocollo, la fornitura decentralizzata e potenzialmente uno strato economico – come il blocco dei token XR o la monetizzazione dei contenuti – potrebbe segnare il vero momento di sblocco per un ecosistema spaziale decentralizzato.





DIO potrebbe servire come la versione del protocollo di una rete principale o di un livello di prodotto completamente vivo, dove tutte le idee astratte - rendering decentralizzato, consegna immersiva e proprietà utente - sono stress-test in aperto.





Explaining the Spatial Internet in Simple Terms





Invece di navigare su pagine 2D su schermi, gli utenti navigano in ambienti 3D utilizzando strumenti AR (realtà aumentata), VR (realtà virtuale) e XR (realtà estesa).Questa transizione da piatta a interazione spaziale trasforma il modo in cui gli utenti lavorano, imparano, giocano e socializzano.





Per esempio, immaginate di accedere a un concerto controllato da DAO in una replica digitale di Mumbai's Gateway of India, interagire con gli altri in tempo reale, acquistare merci basate su NFT e guadagnare token per l'impegno - tutto senza bisogno di una piattaforma centralizzata come Meta o Apple.





Tuttavia, la creazione di questa visione su scala richiede un'infrastruttura decentralizzata per lo streaming, il rendering e l'identità - tutte le aree che Mawari sta cercando di affrontare.





From Frontier to Reality: My Analysis





Questi punti di riferimento suggeriscono che Mawari sta eseguendo una roadmap ambiziosa in uno spazio in cui molti altri rimangono teorici. chiudere la fase XR Chip e imbarcare oltre un milione di utenti indica un sistema che non è più in fase iniziale. è in modalità di attivazione.





A mio parere, questo segna un punto di inflexione critico. Il XR Chip era uno strumento di filtraggio. Il DIO sarà un test di scalabilità.





Tuttavia, le sfide rimangono.Il processo DIO sarà accessibile agli utenti non tecnici? Il protocollo manterrà la velocità e l'efficienza dei costi su scala?E, soprattutto, quali applicazioni del mondo reale porteranno la ritenzione degli utenti oltre la novità?

Mawari ora deve spostare l'attenzione dall'accesso all'utilità dalla costruzione della porta alla creazione di ragioni per camminare attraverso di essa.

From Access to Infrastructure

Con una fase di reclamo strutturato, una base di utenti in crescita e un meccanismo di consegna decentralizzato all'orizzonte, potremmo assistere a un prototipo operativo di ciò che potrebbe sembrare il prossimo web, multi-sensoriale, decentralizzato e persistente.

Se riesce, Mawari potrebbe non solo partecipare all'Internet spaziale, potrebbe aiutarlo a definirlo.

Questo autore è un contributore indipendente che pubblica attraverso il nostro programma di blogging aziendale. HackerNoon ha esaminato il rapporto per la qualità, ma le affermazioni qui contenute appartengono all'autore. #DYO

