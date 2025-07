Como Mawari atingiu 1 milhão de usuários de portal e o que isso significa para a Internet espacial

Um conceito há muito teorizado em laboratórios de pesquisa e romances de ficção científica, a internet espacial está agora entrando em uma fase crítica de execução.Mauricio, uma plataforma descentralizada de entrega de conteúdo construída para experiências XR imersivas, anunciou dois marco importantes. Um é o fim de seu programa de reivindicação de XR Chip. O outro está ultrapassando um milhão de usuários de portal. Juntos, eles sugerem que a infraestrutura de um novo tipo de internet, um baseado em interação em tempo real, imersiva e descentralizada, está silenciosamente tomando forma.

A Controlled Entry Point to a New Ecosystem

Em 6 de julho de 2025, Mawari postou em sua conta oficial X:

“XR Chip Claim Has Ended. Uma nova fase da internet espacial está iminente.” — @mawariXR

O XR Chip funcionou como uma forma de credencial – um token de gateway ou identificador descentralizado (DID) para os primeiros participantes acessarem e se ancorarem no ecossistema espacial.MauricioEsta fase provavelmente foi projetada para verificar os usuários, controlar a demanda precoce e semear uma comunidade de contribuintes antes que o protocolo se expandisse.





Ao invés de distribuir credenciais, a ênfase agora se move para a construção de funcionalidades e infraestruturas em cadeia com as quais a coorte inicial pode começar a interagir.

Over One Million Portal Users: Not a Metric, But a Signal

Atravessar o limiar de um milhão de usuários reflete o interesse acelerado e sugere que seu ecossistema agora suporta experimentação em escala real e engajamento do usuário. Marca uma mudança de conceito para execução. Atravessar um milhão de usuários é um sinal de atração em uma indústria onde muitas iniciativas XR e metaverso permanecem presas em ambientes fechados de beta ou laboratório. No caso de Mawari, o portal parece servir como uma camada de entrada para sua rede, um espaço virtual onde os usuários acessam conteúdo imersivo, possivelmente ligado a credenciais e recompensas na cadeia.





Este marco indica que Mawari não está apenas construindo infraestrutura, mas também cultivando a demanda e o comportamento do usuário alinhado com os casos de uso da internet espacial.





What Comes Next: The DIO Phase and Its Implications

Vários observadores online sugerem que o projeto está se movendo em direção ao que ele chama de “DIO” – provavelmente referindo-se a uma Oferta de Internet Descentralizada ou a um processo de Onboarding de Infraestrutura Descentralizada.





Uma interpretação muito comum vem de@BigBagsCrypttQuem escreveu:

“Mawari está se dirigindo para o seu marco mais definitivo com o DIO vindo em seguida.”

“Mawari está se dirigindo para o seu marco mais definitivo com o DIO vindo em seguida.”





Se este mecanismo DIO integra a governação ao nível do protocolo, a entrega descentralizada e, potencialmente, uma camada econômica – como a aposta de token XR ou a monetização de conteúdo – poderia marcar o verdadeiro momento de desbloqueio para um ecossistema espacial descentralizado.





DIO poderia servir como a versão do protocolo de uma mainnet ou uma camada de produto totalmente ao vivo, onde todas as idéias abstratas - renderização descentralizada, entrega imersiva e propriedade do usuário - são testadas em aberto.





Explaining the Spatial Internet in Simple Terms





Em vez de navegar em páginas 2D em telas, os usuários navegam em ambientes 3D usando ferramentas AR (realidade aumentada), VR (realidade virtual) e XR (realidade aumentada).





Por exemplo, imagine acessar um concerto controlado pelo DAO em uma réplica digital do Gateway da Índia de Mumbai, interagir com outras pessoas em tempo real, comprar mercadorias baseadas em NFT e ganhar tokens para engajamento – tudo sem precisar de uma plataforma centralizada como Meta ou Apple.





No entanto, criar essa visão em escala requer infraestrutura descentralizada para streaming, renderização e identidade – todas as áreas que Mawari está tentando abordar.





From Frontier to Reality: My Analysis





Esses marcos sugerem que Mawari está executando um roteiro ambicioso em um espaço onde muitos outros permanecem teóricos.Encerrar a fase do XR Chip e embarcar mais de um milhão de usuários indica um sistema que já não está em idéia precoce.





Na minha opinião, isso marca um ponto de inflexão crítico. O XR Chip foi uma ferramenta de filtragem. O DIO será um teste de escalabilidade.





Ainda assim, os desafios permanecem.O processo DIO será acessível para usuários não técnicos?O protocolo manterá a velocidade e a eficiência de custo em escala?E o mais importante, quais aplicações do mundo real impulsionarão a retenção de usuários além da novidade?

Mawari agora precisa mudar o foco do acesso ao utilitário da construção da porta para criar razões para caminhar por ela.

From Access to Infrastructure

As atualizações de Mawari mostram que as linhas de tempo podem estar colapsando.Com uma fase de reivindicação estruturada, uma base de usuários crescente e um mecanismo de entrega descentralizado no horizonte, podemos estar testemunhando um protótipo operacional do que a próxima web poderia parecer, multi-sensorial, descentralizado e persistente.

A próxima fase do DIO será o verdadeiro teste.Se for bem sucedido, Mawari pode não apenas participar da internet espacial, pode ajudar a definí-la.

Este autor é um colaborador independente que publica através do nosso programa de blogs de negócios. HackerNoon revisou o relatório por qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYO

