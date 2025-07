Как Мавари достигна 1 милион потребители на портала и какво означава това за пространствения интернет

Концепция, дълго теоретизирана в изследователски лаборатории и научнофантастични романи, космическият интернет сега влиза в критична фаза на изпълнение.Мавриций, децентрализирана платформа за доставка на съдържание, изграждаща импресивни XR преживявания, обяви две важни етапи. Едната е краят на програмата си за претенции за XR чип. Другата надхвърля един милион потребители на портала. Заедно те намекват, че инфраструктурата на нов вид интернет, основана на реално време, импресивно и децентрализирано взаимодействие, тихо се оформя.

A Controlled Entry Point to a New Ecosystem

На 6 юли 2025 г. Мавари публикува в официалния си X акаунт:

„XR Chip Claim Has Ended.A new phase of the space internet is imminent.“ — @mawariXR

XR чипът функционира като форма на поверителност – токен за портали или децентрализиран идентификатор (DID) за ранните участници да получат достъп и да се закотвят в пространствената екосистема.МаврицийТази фаза вероятно е била предназначена да провери потребителите, да контролира ранното търсене и да сее общност от сътрудници, преди протоколът да се разшири.





Завършването на тази фаза сигнализира за промяна в фокуса.Вместо да се разпределят поверителностите, акцентът сега се премества върху изграждането на функционалност и инфраструктура на веригата, с които първоначалната кохорта може да започне да взаимодейства.

Over One Million Portal Users: Not a Metric, But a Signal

Пресичането на прага от един милион потребители отразява ускоряващия се интерес и предполага, че тяхната екосистема вече поддържа експериментиране в реални мащаби и ангажираност на потребителите. Това означава преход от концепция към изпълнение. Пресичането на един милион потребители е сигнал за привличане в индустрия, където много XR и метаверзни инициативи остават задържани в затворени бета или лабораторни среди. В случая на Mawari, порталът изглежда да служи като входен слой към своята мрежа, виртуално пространство, където потребителите имат достъп до завладяващо съдържание, възможно свързано с вериги за поверителност и награди.





Този етап показва, че Mawari не само изгражда инфраструктура, но и култивира търсенето и поведението на потребителите в съответствие с случаите на пространствено използване на интернет.Важно е, че пространственият интернет изисква и двете: децентрализиран механизъм за доставка и хора, които искат да живеят, да учат, да правят сделки или да се социализират в него.





What Comes Next: The DIO Phase and Its Implications

Няколко онлайн наблюдатели предполагат, че проектът се движи към това, което той нарича "DIO" - вероятно се отнася до децентрализирано интернет предлагане или процес на децентрализирана инфраструктура.





Една широко разпространена интерпретация идва отБигбагскрипткойто е написал:

"Маури се насочва към най-определящата си стъпка с идването на DIO."

"Маури се насочва към най-определящата си стъпка с идването на DIO."





Ако този DIO механизъм интегрира управление на ниво протокол, децентрализирано доставяне и потенциално икономически слой – като XR токениране или монетизация на съдържанието – той може да бъде истинският момент за отключване на децентрализирана пространствена екосистема.





DIO може да служи като версия на протокола на основна мрежа или напълно жив продуктов слой, където всички абстрактни идеи – децентрализирано рендериране, потапяне в доставката и собственост на потребителите – са тествани на открито.





Explaining the Spatial Internet in Simple Terms





Вместо да сърфират в 2D страници на екрани, потребителите навигират в 3D среда с помощта на AR (увеличена реалност), VR (виртуална реалност) и XR (разширена реалност) инструменти.





Например, представете си, че имате достъп до контролиран от DAO концерт в дигитална реплика на Мумбай Gateway of India, взаимодействате с други хора в реално време, купувате стоки, базирани на NFT, и печелите токени за ангажираност - всичко това без да се нуждаете от централизирана платформа като Meta или Apple.





Въпреки това, създаването на тази визия в мащаб изисква децентрализирана инфраструктура за стрийминг, рендериране и идентичност - всички области, които Мавари се опитва да разгледа.





From Frontier to Reality: My Analysis





Тези етапи показват, че Mawari изпълнява амбициозна пътна карта в пространство, където много други остават теоретични.Затварянето на фазата на XR чипа и включването на над един милион потребители показва система, която вече не е в ранна идея.





Според мен това е критична точка на объркване. XR чипът е инструмент за филтриране.





Ще бъде ли процесът DIO достъпен за нетехнически потребители? Ще поддържа ли протоколът скоростта и разходната ефективност в мащаб? И най-важното, какви приложения в реалния свят ще задвижат задържането на потребителите отвъд новостта?

Сега Мавари трябва да премести фокуса от достъп до комунални услуги от изграждането на вратата, за да създаде причини да мине през нея.

From Access to Infrastructure

Пространственият интернет отдавна се е чувствал като обещание, което винаги е било на пет години. актуализациите на Мавари показват, че времевите линии могат да се срутват.С фазата на структурирано претендиране, нарастващата потребителска база и децентрализиран механизъм за доставка на хоризонта, може да станем свидетели на работен прототип на това как следващият уеб може да изглежда, мултисензорно, децентрализирано и постоянно.

Следващата фаза на DIO ще бъде истинският тест.Ако успее, Мавари може не само да участва в пространствения интернет, но и да го дефинира.

Този автор е независим сътрудник, който публикува чрез нашата програма за бизнес блогове. HackerNoon прегледа доклада за качество, но претенциите тук принадлежат на автора. #DYO

