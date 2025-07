Ինչպե՞ս Mawari-ը հասել է 1 միլիոն կայքի օգտվողներին եւ թե ինչ է դա նշանակում տարածքի ինտերնետի համար

Հատկությունը, որը երկար ժամանակն է ստացվել հետազոտական լաբորատորների եւ sci-fi գրքերում, օպերացիոն ինտերնետը այժմ ներսում է ճշգրտական դասընթացը:ՄորինXR- ը, որը ստեղծում է decentralized Content Delivery Platform- ը, որը մատակարարում է XR- ի փորձերի համար, հայտարարել է երկու կարեւոր մուլտֆիլմեր: Մեկը իր XR Chip- ի պահանջման ծրագրի վերջը: Մեկը ավելի քան մեկ միլիոն մուլտֆիլմերի օգտագործողների համար: Նրանք միասին ցույց են տալիս, որ նոր տեսակի ինտերնետային ինտերնետը, որը հիմնված է իրական ժամանակի, մատակարարված եւ decentralized ինտերնետային ինտերնետային ինտերնետային ինտերֆիլմերի վրա, սեղմում է:

A Controlled Entry Point to a New Ecosystem

Հուլիսի 6, 2025-ին Mawari գրել է իր պաշտոնական X հաշիվում:

«XR Chip Claim Has Ended. A new phase of the space internet is imminent.» — @mawariXR

«XR Chip Claim Has Ended. A new phase of the space internet is imminent.» — @mawariXR

XR Chip- ը աշխատել է որպես հավելվածության ձեւը - Gateway token- ը կամ decentralized identifier- ը (DID) համար, որը առաջադեմ ուսանողները կարող են հասնել եւ տեղադրել իրենց տարածքի էլեկտրոնային համակարգում:ՄորինԱյս փուլը կարող է նախագծված լինել օգտագործողների ստուգման համար, early demand- ի վերահսկման համար, եւ գործադրողների համաշխարհային համաշխարհային կապը, նախքան պտուտակը ծախսել է:





Այս դիզայնի վերջը նշում է, որ սեղմվում է սեղմման փոխանակումը: Հիմնական տեղեկատվության փոխանակման տարբերակներում, սեղմումը այժմ փոխանցվում է սեղմման վրա գործառույթների եւ ինտրաֆորմացիայի ստեղծման համար, որը առաջին սեղմիչը կարող է սկսել ինտրաֆորմացիայի հետ: Հիմնականորեն, դա նշանակում է, որ առաջադեմ հասանելիության վերլուծման վրա փոխանակում է:

Over One Million Portal Users: Not a Metric, But a Signal

Մեկ միլիոն օգտվողների գծի վերադառնալը հավելում է, որ իր էլեկտրոնային համակարգը այժմ աջակցում է ճշգրիտ չափազանց փորձարկման եւ օգտվողների ներգրավման համար: Դա նշում է փոխանցումը պիտակից կատարման համար: Մեկ միլիոն օգտվողների վերադառնալը նշում է, որ շատ XR- ի եւ metaverse- ի գործառույթները ներգրավված են սեղմվող բետա կամ լաբորատորային միջավայրում: Mawari- ի մասին, պորտալը ցույց է տալիս, որ ծառայում է իր ցանցի ներգրավման մակերեսին, թվային տարածքում, որտեղ օգտվողները հասկանում են ներգրավային մանրամասներ, որը կարող է կապվել սենյակային հավասարություններների եւ բոնուսների հետ:





Այս մուլտֆիլմը ցույց է տալիս, որ Mawari-ը ոչ միայն կառուցում է ինտրաֆիլմը, այլեւ արտադրում է պահանջը եւ օգտվողների գործառույթը, որը հարմարվում է լայնային ինտերնետային օգտագործման գործառույթների հետ: Հիմնականն, լայնային ինտերնետը պահանջում է երկու բաները: decentralized delivery mechanism եւ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ապրել, սովորել, գործել, կամ socialize ներսում:





What Comes Next: The DIO Phase and Its Implications

Որոշ առցանց վերահսկողները ցույց են տալիս, որ նախագծը փոխանցում է այն, ինչ նա կոչում է «DIO» - կարող է խոսել decentralized Internet Offering- ի կամ decentralized infrastructure onboarding- ի գործընթացին: Սա կլինի հաջորդ փուլը, որտեղ օգտագործողները սկսեն ինտերնետել decentralized ծառայությունների հետ, որոնք կախված են XR- ի հզորության վրա:





Հիմնական ճշմարտություն, որը հասանելի է, գնում էԲրիտանիաՈվ գրել է:

«Mawari- ը վերցնում է իր ամենամեծ հարթակը, երբ DIO-ը հաջորդն է»

«Mawari- ը վերցնում է իր ամենամեծ հարթակը, երբ DIO-ը հաջորդն է»





Եթե այս DIO մեխանիզմը ինտեգրում է protocol- ի մակարդակի կառավարման, decentralized մատակարարման, եւ հնարավորապես արդյունաբերական մակարդակը, ինչպիսիք են XR token staking կամ content monetization- ը կարող է նշել ճշգրտական բացառության ժամանակը decentralized տարածքի էլեկտրոնային ինտեգրման համար:





DIO- ը կարող է աշխատել որպես մանրամասի մանրամասի տարբերակը կամ ամբողջական ապրանքային մակերեսի, որտեղ բոլոր abstract գաղափարները - decentralized rendering, immersive delivery, and user ownership - են stress-tested open-the-line.





Explaining the Spatial Internet in Simple Terms





Տեսակային ինտերնետը ռեժիմում է ինտերնետը, քանի որ այն բաղկացած է ֆիզիկական աշխարհում: Մինչեւ օգտագործողները վայելում են 2D էջեր էկրանում, օգտագործողները Navigate 3D միջավայրի օգտագործելով AR (augmented reality), VR (virtual reality) եւ XR (extended reality) գործիքներ: Այս փոխանցման վրա տեղական ինտերնետային փոխարինում է, թե ինչպես օգտագործողները աշխատում, սովորել, խաղալ, եւ socialize.





Նշեք, օրինակ, ստանալ DAO- ի վերահսկված խաղը Mumbai- ի Gateway of India- ի թվային ռեժիմում, ինտերնետել մարդկանց հետ իրական ժամանակում, գնել NFT- ի հիմնված ապրանքանիշներ, եւ ստանալ տոմսերը ներգրավման համար - բոլորը ոչ թե անհրաժեշտ է մետա կամ Apple- ի նման կենտրոնական պլատֆորմը:





Սակայն, ստեղծելու այս տեսքը չափազանց պահանջում է decentralized ինտեգրտությունը ռեժիմում, rendering, եւ ինտեգրտությունը - բոլոր տարածքները Mawari փորձում է լուծել.





From Frontier to Reality: My Analysis





Այս թեմայները ցույց են տալիս, որ Mawari-ը կատարում է մեծամասնական ճանապարհային քարտի վրա, որտեղ շատ այլները մտնում են իմանալականությունը: XR Chip- ի փուլը ավարտելու եւ ավելի քան 1 միլիոն օգտվողների ներբեռնելը ցույց է տալիս, որ համակարգը դեռ չի հասանելի: Այն ներբեռնում է ինտեգրման ձեւով:





Իհարկե, դա նշում է, որ մի կարեւոր վերլուծություն է. XR Chip- ը մի փաթեթավորման գործիք էր. DIO- ը կունենա scalability- ի փորձը:





Արդյոք DIO գործընթացը հասանելի է ոչ տեխնիկական օգտագործողների համար: Արդյոք протоколը կունենա արագությունը եւ ծախսերի արդյունավետությունը ծախսերի վրա: Եվ ամենամեծ կարեւորը, թե ինչ է իրական աշխարհում օգտագործվող ծրագրերը կունենա օգտագործողների վերահսկողությունը, քան նորություն:

Mawari-ը այժմ պետք է փոխել կենտրոնանալը հասանելիության մասին գործառույթից, կառուցելու համար տանը, որպեսզի ստեղծել պատճառները, որոնք պետք է անցնել այն.

From Access to Infrastructure

Ուսանելի Internet- ը երկար ժամանակն է զգում, քանի որ այն երաշխիք է, որը միշտ տեւել է 5 տարի: Mawari- ի նորարարություններ ցույց են տալիս, որ ժամանակակիցները կարող են կախված լինել: Երբ պրակտտտտտային պահանջների ֆիզայնը, հաճախորդների բազանը աճում է, եւ կախված առաքման մեխանիզմը տեւում են, մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ կարող է տեսնել հաջորդ կայքը: Multi-sensory, decentralized, and persistent.

Եթե դա հաջողվում է, Mawari-ը կարող է ոչ միայն մասնակցել տարածքի ինտերնետում, դա կարող է օգնել այն ստեղծել:

Միացեք, որ սիրում եք եւ կիսում եք պատմությունը!

Այս գրասենյակը անմիջական գրասենյակ է, որը գրում է մեր բլոգման ծրագրի միջոցով: HackerNoon- ը վերահսկել է գրասենյակը որակի համար, բայց այս գրասենյակում գրասենյակներին է: #DYO

Այս գրասենյակը անմիջական գրասենյակ է, որը գրում է մեր բլոգման ծրագրի միջոցով: HackerNoon- ը վերահսկել է գրասենյակը որակի համար, բայց այս գրասենյակում գրասենյակներին է: #DYO