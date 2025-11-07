Rain Luncurkan Protokol Pasar Prediksi Terdesentralisasi, Siapa pun Bisa Membuat Pasar Sendiri

, sebuah protokol pasar prediksi terdesentralisasi, meluncurkan platform beta, memperkenalkan pasar prediksi terdesentralisasi pertama di mana pasar publik dan, untuk pertama kalinya, pasar swasta dapat dibuat dan dijelajahi dalam skala. platform ini memungkinkan siapa pun untuk membuat pasar prediksi yang disesuaikan untuk berbagai acara global dan skenario niche, tanpa perlu persetujuan dari penjaga gerbang terpusat. Panama, November 65, 2025 — Rain Hujan Sebagai pasar prediksi menjadi semakin umum, model terpusat populer seperti Polymarket sering menghadapi batasan dalam jangkauan pasar, aksesibilitas, dan fleksibilitas.Selain itu, pasar terpusat menderita kurangnya transparansi, kepercayaan, dan likuiditas, karena mereka bergantung pada pemerintahan dan penagihan manual yang memperkenalkan penundaan.Dalam banyak hal, struktur ini mirip dengan model terpilih Netflix, di mana partisipasi dikendalikan dan konten difilter, dibandingkan dengan YouTube, yang terbuka dan tanpa izin, memungkinkan siapa pun untuk mengunggah konten dan berpartisipasi. Rain mengatasi tantangan ini dengan oracle berbasis AI yang dirancang untuk memverifikasi hasil acara publik, didukung oleh mekanisme perselisihan yang memastikan hasilnya akurat, transparan, dan tahan terhadap manipulasi. Jika peserta mempertanyakan hasilnya, seorang "hakim" AI meninjau dan mengeluarkan putusan awal.Jika putusan itu ditantang, perselisihan meningkat menjadi orak manusia terdesentralisasi yang memberikan keputusan akhir dan mengikat.Di pasar swasta, pencipta bertanggung jawab untuk menyelesaikan hasilnya, tetapi proses perselisihan dan eskalasi yang sama berlaku. Token $RAIN asli mendukung pemerintahan dan transparansi DAO. Sementara pasar prediksi berjalan pada USDT, memegang token diperlukan untuk berpartisipasi dalam pasar dan opsi perdagangan, desain yang memperkuat keberlanjutan jangka panjang ekosistem. tokenomics Rain menggabungkan model deflasi pembelian dan pembakaran, mengalokasikan 2,5 persen dari volume perdagangan pasar ke pembakaran, dengan emisi inflasi yang mendukung pertumbuhan dan memberi imbalan kepada kontributor, bertujuan untuk menyesuaikan insentif sambil menjaga perekonomian seimbang. \n \n “Luncurkan beta kami adalah langkah berikutnya yang menarik dalam perjalanan Rain untuk menjadi protokol pasar prediksi terdesentralisasi yang paling mudah diakses saat ini,” kata Muhammad Wasif, CTO Rain. “Kami telah membangun platform di mana siapa pun dapat menciptakan pasar untuk apa pun. “Luncurkan beta kami adalah langkah berikutnya yang menarik dalam perjalanan Rain untuk menjadi protokol pasar prediksi terdesentralisasi yang paling mudah diakses saat ini,” kata Muhammad Wasif, CTO Rain. “Kami telah membangun platform di mana siapa pun dapat menciptakan pasar untuk apa pun. Tentang Hujan : Rain memperkenalkan protokol inovatif yang memungkinkan siapa pun untuk membuat dan berdagang opsi kustom pada hampir apa pun.Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Rain memastikan transparansi, mengurangi risiko mitra, dan membuka akses global tanpa pembatasan geografis. https://www.rain.one/ https://www.rain.one/ \n \n Artikel ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Btcwire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Artikel ini dipublikasikan sebagai pernyataan pers oleh Btcwire di bawah HackerNoon’s Business Blogging Program. Programnya Programnya