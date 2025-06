Շնորհակալություն HackerNoon-ի համար, որ մեր ճանապարհը Kuwait Mart- ում տվել է:

Շնորհակալություն HackerNoon-ի համար, որ մեր ճանապարհը Kuwait Mart- ում տվել է:

Տեսեք մեզ ձեր Startup- ի մասին

Kuwait Mart- ը տունավոր էլեկտրոնային առեւտրային պլատֆորմ է, որը կառուցված է, որ արագությամբ, հավասարության եւ հեշտությամբ ծառայել է հաճախորդներին Կուուուուուիում: Մենք պաշտոնապես սկսել ենք 22 սեպտեմբերին, 2025-ին, հետո ամիսների զարգացման հետ, օգտագործելով ամբողջականորեն հարմարեցված պլատֆորմը, որը մշակվել է ամբողջությամբ տունում:

Մեր ուղեցույցը այն է, որ մեր մանրամասները գնում են որակի արտադրանքի եւ հարմարավետ առցանց գնումների միջեւ, որը առաջարկում է պլատֆորմը, որտեղ հաճախորդները կարող են հավասարապես ուսումնասիրել տեխնոլոգիաներ, սարքավորումներ եւ կյանքի ապրանքներ: Մեր տեսակը է, որ մենք կունենենք Բրիտանիայում ամենամեծ հավասարության շուկան, որը նշանակում է պլատֆորմություն, տեղական համագործակցություն եւ հարմարավետ օգտվողի փորձը:

Տեսեք, թե ինչպես ձեր Startup-ը փոխում է աշխարհը

Հիմնականում նրա,Բրիտանիա ՄարթՄենք վերլուծում ենք էլեկտրոնային առեւտրի փորձը Կուուուետում, ստեղծելով շուկան, որը առաջատար է իրական արտադրանքը, հուսալի ապահովագրություններ, եւ արագ մատակարարման, առանց սովորական ծախսերը, որոնք հաճախ գնում են տեղական առեւտրային գնելների հետ:

Մեր երկարազոտական նպատակը այն է, որ կօգնի մեր հաճախորդների եւ մատակարարների համար, ինչպես նաեւ կօգնի ավելի արդյունավետ եւ transparent digital economy, որը հարմարեցված է տեղական շուկայի պահանջներին:

-Ինչպե՞ս է Ձեզ բացահայտել փոխանցման մասին։

Մեր գործառույթը հավասարության, արագության եւ հեշտության համար: Մենք համոզված ենք, որ մենք առաջարկում ենք միայն ստուգված արտադրանքը հավասար մատակարարների կողմից, որը աջակցվում է բացասական հավասարություններների եւ բացասական հաճախորդների ծառայության կողմից: Բարձր հաճախորդների փորձը, արագ մատակարարման ամբողջ Բուուուուիտում, եւ խոշոր գիտություն տեղական հաճախորդների պահանջների համար, Բուուուիտ Մարթ կառուցված է, որ հաճախորդները կարող են հավասար լինել - ստեղծվել է այսօր, եւ պատրաստ է մայիսի համար:

Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար, որ ստանում եք այս տունը:

«Ինչի՞ն է, որ մեր թիմը առաջին օրվա ընթացքում աշխատել է, ոչ միայն հավատում է, որ մեր դիզայնը հավատում է, այլն, որ մեր թիմը աշխատում է, եւ հավատում է, որ դա հպարտ ժամանակն է, որը խոստանում է մեզ, որ 2025-ին ավելի բարձր կտա:

Ի՞նչ եք սիրում ձեր թիմի մասին, եւ ինչու եք այս ուղեւորության համար:

Մեր թիմը փոքր է, բայց խոշորորեն խոստանում է: Բոլորը - զարգացմանից օգնության մեջ - համատեղում են մեր missions- ի միասին էներգիայի եւ հավատում: Մենք խոստանում ենք մի文化, որտեղ վերցնելը արագ է, վերցնելը տվյալների վրա հիմնված է, եւ նորարարությունը խոստանում է բոլոր մակարդակներում:

Պահպանեք, թե ինչն է ձեր Startup- ի ամենամեծ վերլուծությունը:

Մեր ամենամեծ վերլուծությունը այն օրը էր, երբ մենք ինտեգրվել ենք տեղական վճարման կետով եւ ապրում ենք ապրել: Տեսելով առաջին փոստերը տվել են - եւ կատարելով նրանց հաջողությամբ - ցույց է տալիս, որ մեր համակարգը աշխատում է իրական աշխարհում: Այս early validation- ը օգնում է մեզ վերլուծել հավասարությամբ:

Ո՞վ է մի գեղեցիկ դասընթաց, որը դուք ստացել եք այս տարի, որ դուք կարող եք փոխել այլ Startups- ում:

Ահա թե ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան, ինչ-որ բան

Ինչպե՞ս տեսնում եք, որ ձեր բիզնեսը զարգանում է հաջորդ տարիների ընթացքում, եւ ինչպե՞ս ձեր Start-up-ը կունենա առաջ:

Հիմնական հարցը, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ է այն, թե ինչ

Kuwait Mart- ը համոզված է, որ պետք է վերահսկել հաճախորդների գործառույթը, վերահսկել նոր տեխնոլոգիաներ, եւ շարունակաբար բարելավել առեւտրային ուղեւորության բոլոր մասերը - արտադրանքի գտնմանից մինչեւ առաքման համար:

Ինչպե՞ս դուք կամ ձեր ընկերությունը ցանկանում եք վերցնել այս անունը 2025-ին:

Մենք տեսնում ենք այս անունը, որպես պատասխանատվություն, որ համոզված ենք, որ լավ գործիքներ, ավելի լավ ծառայություն եւ ավելի լավ տեխնոլոգիաների միջոցով: 2025-ին, մենք պետք է օգտագործենք այս հավելվածությունը, որպեսզի բացել նոր խոսքեր մեր գործընկերների հետ եւ շարունակել կառուցել հավելվածությունը Կուվետի էլեկտրոնային առեւտրային ինտերնետում:

Ո՞վ են ձեր նպատակները 2025-ին:

Մենք փնտրում ենք ավելի պաշտոնական մանրամասների ընկերությունները, լայնացնել մեր կյանքի կատեգորիաների մեջ եւ սկսել բջջային app- ը, որը հարմարեցված է Կուուուիտի արագ շարժվող հաճախորդների համար: Բացի այդ, մենք պլանավորում ենք մատակարարել ավելի խելացի լոգիտիկական ինտեգրտություններ, որպեսզի մատակարարման ժամանակները ավելին սեղմվել են:

«2024-ը վախենում է: Նոր տեխնոլոգիաներ, Geopolitics, եւ արդյունաբերության փոխանցումներ: Ինչպե՞ս դա ազդեց է ձեր Startup կամ Sector- ը:

2024- ը փորձել է բոլորի հարմարավետությունը: AI- ի գործիքներիից, որոնք վերլուծում են, թե ինչպես մենք կառավարում ենք մատակարարման ցանցերի փոխանակումներներին, մենք պետք է վերլուծվել ենք: Բարձրագույն ծախսերը եւ միջազգային անսահմանափակությունը պետք է անսահմանափակել մեր տեղական համագործակցությունները եւ օպերացիոն արդյունավետությունը, ինչը վերլուծում է մեր հիմնադրամը:

Մենք սիրում ենք ձեր մեկնաբանությունները HackerNoon- ում որպես տեխնոլոգիական գրասենյակ: Ինչ է ձեր փորձը մեզ հետ:

HackerNoon- ը միշտ նստել է իր համաշխարհային հսկողության եւ հսկողության հետ: Դուք մուտքագրեք Startups- ում, որը նշանակում է, եւ այս մրցանակը մի մեծ օրինակ է այն մասին: Մենք երջանիկ ենք, որ ձեր ցանցում ենք:

Ո՞վ է այն գիտելիքը, որը ցանկանում եք համատեղել մեզ հետ:

Բարձրացրեք հավասարության համար: Բարձրացրեք հավասարությունը, բայց եթե ձեր հաճախորդները եւ թիմը հավատում են ձեր արտադրանքը եւ ձեր գործընթացը, դուք միշտ ունեք բաղադրույք, որը կարող է աճել:





— Hakem Alhumaidi

CEO & Co-Founder, Kuwait Mart

Դուք ուզում եք իմանալ, թե ինչու Koweit Mart-ը կոչվել է 2024-ի տարվա Startup- ը:

🏆 Want to know why Kuwait Mart was named Startup of the Year 2024?

HackerNoon-ի ամենամեծ նորությունները The Startups of The Year 2024- ը HackerNoon- ի թագավոր գործարան է, որը նշում է Startups, Technology, and the Spirit of Innovation: Այս տարի ավելի քան 150,000 միավորները 4200-ից ավելի քաղաքներում, 6 կետիներում եւ 100-ից ավելի ոլորտներում ներառում են այս մրցանակում, որը կանգնած է ամենամեծ Startup-ը: Երկու տարիների ընթացքում կախված են միլիոնավոր ընտրություններ, եւ շատ պատմություններ գրված են այդ խուսափող եւ աճող Startups- ի մասին:

Խաղորդները ստանում են HackerNoon- ում եւ Evergreen Tech Company Newspage- ում անվճար հարցեր: Գտնեք մեր FAQ էջը, որպեսզի իմանալ ավելի շատ.

Բեռնել մեր դիզայնային գործիքները այստեղ.

Տեսեք, թե ինչ է այս տարի «Merch Shop»-ը: HackerNoon- ի «Startups of the Year» -ը մի բլոգման հնարավորություն է, ոչ թե որեւէ այլ: Եթե ձեր նպատակն է բլոգման գիտություն կամ lead-generation, HackerNoon- ը առաջարկում է Start-up- ի բարեկամական փաթեթներ, որոնք լուծել են ձեր մատակարարման խնդիրները: Տեղադրեք մեր sponsors: Wellfound- ում մենք չենք պարզապես աշխատանքային գրասենյակ, մենք այն վայրը ենք, որտեղ ամենամեծ Startup- ի հզորները եւ աշխարհում ամենամեծ ընկերությունները միասին կապ են ստեղծել مستقبلը: Հիմնություն: Հիմնությունը հավատում է եւ սիրում է մի քանի հազար startup- ների համար, քանի որ նրանց հետազոտված աշխատանքային տարածքն է, ինչպիսիք են արտադրանքի Roadmaps- ի ստեղծում եւ fundraising- ի վերահսկողում: Խնդրում ենք փորձել Հիմնությունը անսահմանափակ AI- ի հետ, անվճար մինչեւ 6 ամիս, որպեսզի ստեղծել եւ լայնացնել ձեր ընկերությունը մեկ հզոր գործիքով: Ստացեք ձեր առաջարկը հիմա!

Hubspot: Եթե դուք փնտրում եք Smart CRM պլատֆորմը, որը հասկանում է փոքր բիզնեսի պահանջները, չեք փնտրում ավելի քան HubSpot- ը: Միացեք ձեր տվյալները, թիմերը եւ հաճախորդները անմիջապես մեկ հեշտ օգտագործման ծախսական պլատֆորմում, որը աճում է ձեր բիզնեսի հետ: Ստացեք սկսել անվճար: Bright Data- ը, որը օգտագործում է Public Web- ի տվյալները, կարող է ավելի արագ, տվյալների վրա հիմնված որոշումներ ստանալ, այնպես որ կօգնի նրանց վերականգնել համատեղելի հարմարությունը: Bright Data- ի ծախսելի Web- ի տվյալների հավաքման հետ, ընկերություններ կարող են աճել մի փոքր գործարանից մի ընկերության մեջ, որը օգտագործում է իմանալները ամեն փուլում: Algolia: Algolia NeuralSearch- ը աշխարհում միայն AI- ի end-to-end Search and Discovery Platform- ը է, որը համատեղում է հզոր սխալների եւ բնական լեզուների մշակման մի միակ API-ին:

HackerNoon-ի ամենամեծ նորությունները

2024-ի առաջին շաբաթըHackerNoon- ի թագավոր գործառույթը, որը նշում է Startups, Technology, and the Spirit of Innovation- ը: Այս տարի ավելի քան 150,000 գործառույթները 4200-ից ավելի քաղաքներում, 6 կետիներում եւ 100-ից ավելի ոլորտներում կօգնի գնել ամենամեծ Startup-ը: Այս տարի, ավելի քան 150,000 գործառույթները 4200-ից ավելի քաղաքներում, 6 կետիներում եւ 100-ից ավելի ոլորտներում կօգեն գնել ամենամեծ Startup-ը:Շատ պատմություններԱհա թե ինչու են գրվել այդ խոշոր եւ աճող Startups- ը:





Մարդիկ կարող են ստանալ aԱնվճար հարցազրույցներHackerNoon եւ միEvergreen Tech Company Վիքիպահեստում.



Գտնեք մեր FAQ էջը, որպեսզի իմանալ ավելի շատ.





Բեռնել մեր դիզայնային գործիքներըԱյստեղ.





Տեսեք, թե ինչ է այս տարի «Merch Shop»-ը:

HackerNoon- ի «Startups of the Year» -ը մի բլոգման հնարավորություն է, ոչ թե որեւէ այլ: Եթե ձեր նպատակն է բլոգման գիտություն կամ lead-generation, HackerNoon- ը առաջարկում է Start-up- ի բարեկամական փաթեթներ, որոնք լուծել են ձեր մատակարարման խնդիրները:

Meet our sponsors:

Wellfound- ում մենք չենք պարզապես աշխատանքային գրասենյակ, մենք այն վայրը ենք, որտեղ ամենամեծ Startup- ի հզորները եւ աշխարհում ամենամեծ ընկերությունները միասին կապ են ստեղծել مستقبلը:

Notion:Հիմնությունը հավատում է եւ սիրում է մի քանի հազար startup- ների համար, քանի որ նրանց հետազոտված աշխատանքային տարածքն է - արտադրանքի Roadmaps- ի ստեղծմանից մատակարարման հետազոտության համար:Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, ստեղծել եւ ծախսել ձեր ընկերությունը մի հզոր գործիքով. Ստացեք ձեր առաջարկը հիմա!





Hubspot: Եթե դուք փնտրում եք Smart CRM պլատֆորմը, որը հասկանում է փոքր բիզնեսի պահանջները, չեք փնտրում ավելի քան HubSpot- ը: Միացեք ձեր տվյալները, թիմերը եւ հաճախորդները անմիջապես մեկ հեշտ օգտագործման ծախսական պլատֆորմում, որը աճում է ձեր բիզնեսի հետ: Ստացեք սկսել անվճար:

Bright Data:Startups, որոնք օգտագործում են Public Web- ի տվյալները, կարող են ավելի արագ, տվյալների վրա հիմնված որոշումներ ստանալ, այնպես որ, այդպես որ, նրանք կստանանան առեւտրային հարմարություն:Bright Data- ի scalable կայքի տվյալների հավաքագրություն, բիզնեսը կարող է աճել մի փոքր գործառույթից մի բիզնեսին, օգտագործելով հասկանալները ամեն փուլում:

Algolia: Algolia NeuralSearch- ը աշխարհում միայն AI- ի end-to-end Search and Discovery Platform- ը է, որը համատեղում է հզոր սխալների եւ բնական լեզուների մշակման մի միակ API-ին: