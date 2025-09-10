JuCoin fejlődik Ju.com - ahol a pont, kattintson, kereskedelem találkozik végtelen lehetőséget

Dubai, 2025. szeptember 10. – A JuCoin, a kriptográfiai iparág egyik leghosszabb ideig működő cseréje, amely 2013-ban alakult, ma bejelentette fejlődését a Ju.com-ra. Ez az átfogó átalakítás a platform regionális kriptográfiai cseréjéről egy globális ökoszisztémára való átalakulását jelenti, amelynek középpontjában a kriptográfiai kereskedelem olyan intuitív, mint az alapvető számítógépes interakciók. From Regional Exchange to Global Ecosystem Mivel az új vezetés 2024-ben átvette az irányítást, a platform figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, elérve az 50 millió regisztrált felhasználót több mint 100 országban, 5 milliárd dolláros napi kereskedési volumenet és 26 millió globális közösségi tagot. 
 
 „A Ju.com új márkája tükrözi alapvető meggyőződésünket, hogy a technológiának egyszerű interakciókká kell eltűnnie" – mondta Sammi Li, a Ju.com vezérigazgatója és társalapítója. „Az elmúlt évben bebizonyítottuk, hogy a kriptográfiai platformok a felhasználói sikert a technikai összetettség fölé helyezhetik. Revolutionary Visual Identity System Az új Ju.com márka egy innovatív J szimbólumra összpontosít, amely mind a logó, mind az átalakító eszközként működik.A geometriai kialakítás komma, apostroph vagy kapcsolódási pontként szolgál, szó szerint átalakítva a „IMPOSSIBLE” szót „I’M POSSIBLE” szimbólumra a kampány címkéjén keresztül „Rewrite I[J]mpossible”. Ez a vizuális filozófia kiterjed a platform "Point. Click. Trade" megközelítésére, amely a kriptográfiai kereskedést olyan ismerősé teszi, mint az alapvető számítógépes műveletek. Breakthrough Features Aligned with User-First Philosophy Az egyszerű: Ju.com announces several revolutionary features that embody its commitment to making complex crypto interactions Futures Loss Protection Plan Már aktív, ez a rendszer automatikusan kompenzálja a futures kereskedési veszteségeket, amelyek meghaladják az 500 USDT-t a JU számítási teljesítményével, demonstrálva a platform sikerét a felhasználói sikerhez igazítva. Az alacsonyabb befektetési akadályok lehetővé teszik bárki számára, hogy valódi amerikai és hongkongi részvényeket kereskedjen, miközben teljes mértékben élvezheti az osztalékjogokat és a sztrájk ösztönzőit. Early Bird Stock Subscription Zone A kiváló minőségű részvények előfizetéséhez való korai hozzáférés új befektetési lehetőségeket teremt, miközben segít a vállalatoknak a hatékony finanszírozás biztosításában. Bizonyított platform alapítvány Az újratervezés bizonyított sikertani mutatókra épül, amelyek érvényesítik a felhasználó-első megközelítést: \n \n \n \n \n Skála: 50 millió regisztrált felhasználó, 5 milliárd dolláros napi kereskedési volumen, 50 milliárd dolláros kumulatív volumen Innováció: a JU token növekedése 0,10 dollárról 20 dollárra, ami 20 000% -os megtérülést jelent a korai támogatók számára Technology: JuChain Layer 1 blockchain delivers 1-second block times with 1M+ on-chain addresses Megfelelőség: US MSB engedély, Thai Exchange engedély, Korea Exchange és stablecoin engedélyek, a VARA és az EU MiCA keretrendszer alkalmazása folyamatban van Ökoszisztéma integráció A Ju.com egységes ökoszisztémaként működik, amely több terméket kapcsol össze következetes felhasználói élményen keresztül: \n \n \n \n \n \n \n Ju.com Exchange: Core kereskedési platform CeDeFi integrációval a zökkenőmentes on-chain hozzáférés érdekében JuChain: nagy teljesítményű blockchain infrastruktúra az ökoszisztéma-alkalmazások támogatására xBrokers: Global RWA bróker- és likviditási hálózat JuCard: Fizetési megoldások a kriptográfia és a hagyományos kiadások között JumpFi Payment: A TradFi és a Web3 összekapcsolása zökkenőmentes PayFi infrastruktúrával Ju Labs: 100 millió dolláros innovációs alap 50+ AI és blockchain projekt támogatására Ju.com csere Zsuzsa brókerek brókerek Júdás JumpFi fizetés A Labs Global Expansion and Regulatory Leadership A Ju.com több mint 30 országban működik, több mint 500 csapattaggal, és a szabályozási keretrendszerek világszerte érlelődésével további növekedést kíván elérni. \n \n "Infrastruktúrát építünk a kriptográfia mainstream jövőjéhez" - magyarázta Sammi, a Ju.com vezérigazgatója és társalapítója. "Infrastruktúrát építünk a kriptográfia mainstream jövőjéhez" - magyarázta Sammi, a Ju.com vezérigazgatója és társalapítója. "Minden fejlesztett funkció eltávolítja a felhasználók és a blockchain lehetőségek közötti akadályokat. Mission and Vision Küldetés: Tedd a kriptográfiai kereskedést olyan intuitívvá, mint bármely számítógépes interfész használatával, eltávolítva a technikai akadályokat, hogy bárki egyszerű cselekvésekkel hozzáférhessen az egész kriptográfiai ökoszisztémához. Látomás: Egy olyan világ, ahol a blokklánc technológia láthatatlan infrastruktúrává válik, lehetővé téve a zökkenőmentes hozzáférést a pénzügyi lehetőségekhez. Alapvető filozófia: A technológiának egyszerű interakciókká kell eltűnnie.Minden kapcsolattartó pontnak ismerősnek és könnyűnek kell lennie, függetlenül attól, hogy a színfalak mögött működő kifinomult blockchain infrastruktúra. About Ju.com Az 2013-ban alapított Ju.com (korábban JuCoin) átfogó szolgáltatásvezérelt kriptográfiai ökoszisztémává fejlődött, amely több mint 100 országot ölel fel, több mint 50 millió felhasználóval. A platform a JuChain blockchain infrastruktúrával, az xBrokers RWA brókerrel, a JuCard rendszerrel, a JumpFi fizetésekkel és innovatív funkciókkal integrálja a csereszolgáltatásokat, amelyek kiküszöbölik a központosított és decentralizált pénzügyek közötti hagyományos akadályokat. Media Contacts Name: Antonio Wu Title: CMO Email: marketing@jucoin.com