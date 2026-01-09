A következő nagy dolog nem a telefonodban van. AI-powered XR és már átveszi.

Néhány évtizedenként a számítástechnika megváltoztatja alakját. Ismét elértük azt a pillanatot.De milyen formai tényezőt fog igénybe venni? Ennek a sorozatnak a második részében megvizsgálom, hogy a Big Tech miért nem képes ezt önmagában megvalósítani - és miért kell ezt a látást valósággá tenni a tudomány, a mérnöki és az emberi viselkedés alapjainak újragondolása. Első rész Első rész XR Glasses: A Clever Workaround, Not the Destination A technológia fejlődésében az igazi paradigmaváltások gyakran lehetetlen ugrásoknak álcázva érkeznek, míg a stopgap megoldások a végpontra tévednek.A mai XR szemüvegek tökéletes példa – elcsábítanak bennünket, de végső soron csak átmeneti formák. Gondolj az XR szemüvegre, mint a térinformatika PalmPilotjára: okos, ambiciózus és lenyűgöző a korában.De végül, egy lépcsőfok. A nagy technológiai játékosok elégedetteknek tűnnek azzal, hogy megismétlik az öröklött koncepciókat, egyre több elektronikát kötve fejhallgatókba és szemüvegekbe. A Hackernoon-on ezt neveztem The Pygmalion Curse-nak: az ipar szokása, hogy végtelenül feltalálja Weinbaum közel egy évszázados vízióját ahelyett, hogy előre haladna. cikket Ezek a megközelítések többnyire a jól ismert eszközmodell fokozatos kiterjesztései – olyan eszközök, amelyeket hordozunk, viselünk vagy az arcunkra helyezünk.De mi lenne, ha a kategóriát a kezdetektől fogva átgondolnánk? Ez a gondolkodásvonal a látható eszközöktől és az érzékelés küszöbén működő interfészek felé mutat.Ezek feltárása az anyagtudomány, a nanofotonika és az optoelektronika területén elért haladást igényel - olyan alapvető munkát, amely lehetővé teszi az új formák megjelenését, ahelyett, hogy egyszerűen a régieket finomítaná. Why the Market Demands More Than Smart Glasses Figyelemre méltó előrelépés történt az AR szemüvegek terén: a Meta legújabb Ray-Ban együttműködését többször eladták; az Apple Vision Pro újradefiniálta a térinformatikát mikro-OLED kijelzőivel és a fejlett szemkövetéssel; és olyan cégek, mint az XREAL és a Rokid, a könnyű AR szemüvegeket valóban viselhetővé és megfizethetővé tették (nagy rajongója vagyok az XREAL Air 2 Pro-nak). Érdekes tény: egy 2024 Monash Egyetem felmérés A tulajdonosok úgy látják, hogy az okos szemüvegek növelik önképüket és társadalmi kapcsolataikat, míg a nem felhasználók félnek a magánélet megsértésétől és a társadalmi zavaroktól. Megtalált Megtalált Néhányan úgy vélik, hogy a legjobb eszköz nem eszköz. Ezért van értelme a Mojo Vision AR kontaktlencseinek. 2022-ben a Mojo vezérigazgatója, Drew Perkins lett az első ember, aki nyilvánosan visel egy működő AR kontaktlencsét - egy apró zöld monokróm microLED kijelzőt, kevesebb, mint fél milliméter átmérőjű, 14 000 képpontot tartalmazó hüvelykenként. Képes volt közvetlenül a látómezőjébe vetített szöveget, grafikát és adatokat látni. „A jövő sokkal közelebb van, mint ahogy azt a legtöbben gondolják” – mondta. „Láttam már, viseltem már, működik” írta A Mojo Vision megmutatta, hogy az AR egyik legnehezebb, leginkább időigényes problémája - a kijelzőtechnológia - a kontaktlencse skálájára csökkenthető. Természetesen a valóság megüt: a piac nem volt készen, a támogató technológia nem fejlődött eléggé. Végül a cég eltávolodott az intelligens kontaktlencséktől, de a látástechnológiai térben maradt. helyett mikroLED-ekre összpontosítottak - beleértve az intelligens üveg kijelzőket is - mint platformot. Why Now Is the Moment: AI, Materials, and the Rise of Superhuman R&D Eddig kevesebb, mint 20 vállalat (kivéve az XPANCEO-t) nyilvánosan nyilvánosságra hozta az intelligens kontaktlencsék saját fejlesztését és a későbbi szabadalmi bejelentéseket. Amikor a Mojo Vision bemutatta prototípusukat, bebizonyították az intelligens kontaktlencse megvalósíthatóságát. Amit nem tudtak megjósolni, az az volt, hogy a táj csak néhány éven belül milyen drámai módon fog elmozdulni. A „túl hamar” és „igazi időben” közötti különbség gyakran a környező technológiai ökoszisztémára vezethető vissza. ) cikket cikket Tekintsük a hagyományos anyagfelfedezési csővezetéket: a kutatók feltételeznek egy struktúrát, szintetizálják a jelölteket, tesztelik a tulajdonságokat, közzéteszik az eredményeket - egy hónapokban vagy években mért iterációs ciklus. A véletlenszerű feltárás helyett a modern számítási megközelítések képesek megjósolni a stabil atomkonfigurációkat, szimulálni az optikai tulajdonságokat a szintézis előtt, és azonosítani azokat a jelölteket, amelyeket évtizedekig kellett volna felfedezni hagyományos eszközökkel. 2023-ban a Google DeepMind mélytanulási eszköze GNoME ~2,2 millió potenciális kristályszerkezet, beleértve ~380,000 valószínűleg stabil anyagok - egy tízszeres növekedés a korábban ismert kristályok. Ez a bővített keresési tér drasztikusan felgyorsította anyagok felfedezését, lehetővé téve a Berkeley Lab szintetizálni több tucat vegyületek napok helyett hónapok. Előrejelzés Előrejelzés Még gyorsabban haladnak a kutatók A kétdimenziós anyagok teljesen új osztályai, példátlan optikai tulajdonságokkal - a természetben nem létező anyagok és a gépi tanulás keresési útmutatása nélkül elképzelhetetlenek. felfedezése felfedezése Ma egy mélytechnológiai kutatási és fejlesztési csapat több, mint száz rendkívül tehetséges (és drága) kutató egy laboratóriumban.Ez egy kollektív intelligencia, amely egyesíti az emberi intuíciót a gépi pontossággal és hatékonyan megváltoztatja a játékot. Az XPANCEO-nál saját mesterséges intelligencia-platformjaink felgyorsítják a K+F folyamatot, fáradhatatlan munkatársakként működnek, akik a munkahelyen tanulnak; azonosítják azokat az optimalizációkat, amelyeket hiányoztunk volna; és exponenciálisan megsokszorozzák csapatunk domain ismereteit. A mélytechnológia esetében ennek a gyorsulásnak a jelentősége mélyreható. Amikor a K+F ciklus nagyságrenddel tömörül, a holdfényképek megvalósíthatók lesznek. Ezért építhetünk, tesztelhetünk és ismétlődhetünk emberfeletti sebességgel – nemcsak az XR kontaktlencsék esetében, hanem egy egész új generációs apró, innovatív eszközök esetében, amelyek a környezeti számítástechnikát hajtják végre. Deep Tech’s Advantage: Fundamental Science vs. the Status Quo A technológiai forradalmak következetes mintát követnek, amely gyakran észrevétlen marad: a legmélyebb változások nem a meglévő paradigmák ismétléséből származnak, hanem az alapok újjáépítéséből. A Big Tech kiemelkedik az optimalizálás terén, ismerős technológiákat alkalmazva, nagy léptékben gyártva őket, és fokozatos javításokat tömörítve a tiszta erőforrások révén. Ez a stratégia tökéletesen működik – amíg el nem éri a fizika által bevezetett mennyezetet. A mélytechnológiai vállalatok, amelyek a fizika szintjén működnek, teljesen átírhatják ezeket a határokat.A mélytechnológia előnye még a leggazdagabb technológiai óriásokkal szemben is: az atom- és nanoméretű szinten végzett munka kiküszöböli a meglévő ellátási láncok, gyártási folyamatok és anyagi tulajdonságok korlátait. A biotech startupok rendszeresen olyan úttörő terápiákat állítanak elő, amelyeket a gyógyszeripari óriások nem tudnak, nem azért, mert erőforrásaik bőségesebbek, hanem azért, mert alapvető szinten foglalkoznak a problémákkal és megoldásokat kínálnak – génterápiát, CRISPR-t, mRNA vakcinákat. A fizika-alapú mélytechnológia hasonló forradalmi ugrásokra képes. A stratégiák hosszabb fejlesztési időt és jelentős befektetéseket igényelnek az előzetes kutatásba, de amikor kifizetik, az ebből eredő versenyelőny szinte legyőzhetetlen. Az új fizikát nem lehet visszafejleszteni. Azokat az anyagokat, amelyek évekig tartó, mesterséges intelligencia-vezérelt felfedezést igényeltek az azonosításhoz, nem lehet duplikálni. A koncepcióbizonyítékok megbízható, biokompatibilis, gyártható termékekké történő átalakítása, amelyeket a fogyasztók ténylegesen hajlandóak viselni, a hagyományos fogyasztói elektronikától távol és alapvetően eltérő fejlesztési filozófiát igényel. A telefonokkal ellentétben az okos kontaktlencse nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy a későbbiekben kiadja a „1.0-es verziót” a hibák kiküszöbölésére és a javítások alkalmazására. Az orvosi eszközök szabványait alkalmazzák. A biokompatibilitás nem tárgyalható. Az eszköznek tökéletesen megbízhatónak és láthatatlannak kell lennie ahhoz, hogy a felhasználók a látásukkal bízhassanak benne. Mint ilyen, a klinikai vizsgálatok biztosan kiterjedtek lesznek. A mélytechnológiai vállalatok a hosszú játékra épülnek. Jövőre nézve 2026-ban az XR formák szélesebb skáláját fogja bevezetni a piacra. Az intelligens kontaktlencsék mellett az XR interfészek következő hulláma sokféle formát fog felvenni, teljesen felülmúlja a szemüvegeket, fejhallgatókat és kézi készülékeket. Kis, integrált eszközök - a retinális kijelzőktől és az implantálható mikroprojektoroktól a ruhákba beágyazott ultra-kompakt hordozható eszközökig és még a bőrrétegekig - a nanofotonika, az anyagtudomány és az AI-támogatott tervezés terén elért haladásoknak köszönhetően belépnek a lehetőségek területére. Ahogy a kontaktlencse átalakítja az emberi szemet egy interfészre, ezek az új eszközök újradefiniálják, hogyan és hol tapasztaljuk meg a digitális információkat, így kevesebbet számítunk a készülékekről, és többet az emberi testbe és környezetébe beágyazott zökkenőmentes interakciókról. Más szavakkal, azok a sci-fi írók, akik figyelmeztettek, inspiráltak és időnként megrémítettek minket, igazuk volt: végül kiborgokká válunk - a szemek mint képernyők, a bőr mint interfész, az AI mint az emberiség láthatatlan oldalán. Ez mélyebb kérdést vet fel: ha észlelésünket, memóriánkat és intelligenciánkat meg lehet osztani, erősíteni, vagy akár részben kiszervezni a gépeknek, akkor pontosan hogyan definiáljuk az „embert”? De ez egy téma egy másik alkalomra