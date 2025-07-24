Teknoloji ki anba a Robot Lwa 'premye Sword-Welding Mech

Hi! Mwen se Dmitry Ulitin, sèten konsepsyon jwèt sou pwojè Robot Gè. Pifò fwa nan istwa a nan jwèt la, yon robot pral pote yon sab - yon armatè melee nan yon mond kote tout moun yo te itilize pou pistolè ak batay long-range. Nou te deja eksperyans ak batay nan prèske-kwarti lè l sèvi avèk sèten armatè robot, men li pa janm te reyèlman "melee": harpoon ak armatè AoE te vini tou pre, men pa janm te gen yon reyèl "pwa." Se konsa, tan sa a, nou te vle robot la jwenn dwa nan figi a - ak pou fè sa, nou te bati yon nouvo sistèm. Men, rezo a nouvo pa te yon "pizyè-pizyè" - li te yon sab nan yon kapasite. Sa vle di, li te aktive apre yon plonje ak te korespondan ak jwèt la nan konsèp la nan robot la. Konsep la te kreye nan kolaborasyon ak legendar la Kunio Okawara, yon konsepsyon ki te ye pou kreye robo pou anpil lòt franse. Sa a fwa, Okawara-san konsepsyon yon robot espesyalman pou jwèt nou an. Li te parèt senp: yon robo ak yon sab - yon lide koni, te fè plizyè fwa anvan. Men, lè nou te kòmanse aplike li, nou te konprann ke gen yon ton de pwoblèm teknik ak kreyatif nou pa te menm konsidere nan etap la konsèp. Ki jan yo fè Melee Combat nan yon jwèt tire? Premye ak pi enpòtan pwoblèm: ki jan ou implemantasyon atak melee nan yon jwèt kote tout sistèm batay la se bati pou batay ranje? Nou te pran apwòch la pi senp: nou te itilize yon piston regilye, men li te tire nan yon zòn predefini anvan nan yon liy rektangilè. Teknikman pale - li "te tire" nan yon kolidè. Sa a fòm kolidè te bati soti nan primitif, tankou blòk nan yon konstriksyon, men invizib pou jwè a. Sa a pèmèt nou sèvi ak lojisyèl la egziste piston logik la. Yon sèl diferans: pa gen okenn pwolonje vòl - domaj la se mete imedyatman nan tout moun nan kolidè a nan moman an nan atak. Sa a se menm jan ak sistèm ki itilize nan jwèt batay ak slashers - nou jis adapte li pou bezwen nou yo. Yon detay enpòtan: kolidè a ta dwe yon ti kras pi gwo pase modèl la vizyèl aktyèl la nan sab la. Antan, jwè yo pral manke menm lè chita yo parèt egzat. Nou amelyore efè sa a ak yon trase vizyèl - lè sab la bat, li sanble ke li kite yon arc enèji. Si robo a se trè vit Lè sa a, nou te jwenn Robot la pral frape, men konsèp nou an tou te mande pou yon raider - yon robot ki ka vole ak sèvi ak pozisyon li nan lè nan batay. Nan lòt men, li te bezwen rive nan mitan lè nan rivyè yo. Sou papye, konsèp la te enteresan: Robot la frape sou yon rivyè soti nan syèl la lè l sèvi avèk motè fizik nan jwèt la. Li te fèt yo gade cool ak dinamik. Epi nou te panse ke li pral. Ki jan Nan reyalite, targeting te koze yon gwo pwoblèm. Robot la te vole ak presizyon nan pozisyon an nan soumèt la - men souvan overshot, "vleje nan" yo, ak bwat la batay la te trè ti pou atake yon fwa li te atake. Menm ak kolidè a invizib yon ti kras pi gwo, li pa ase. Pi mal - robot la te vole nan tè a paske li te deplase Motè fizik la pa fèt pou sa, espesyalman lè senkronize ant plizyè jwè. Tèm vit Travay atravè mòn te pi rar, se konsa li te parèt tankou yon pwoblèm ki ba-priorite nan premye. Nou asime ke gen opsyon ki ka fikse konpòtman an - men pa te gen. Nou te eseye lòt solisyon. Premye iterasyon: Speed Boost Nou te bay robo a yon akselerasyon ekstra tè - an esansyèl, li te kòmanse kouri pi vit ak sab la. Sa a te ede li rive nan enemyè yo ak pataje tè a menm si li depase nan lè a. Li te ede, men jwe tag ak enemyè yo te toujou enkyetid. Segondè iterasyon: Larger hit zòn Sa a prèske fikse pwoblèm la orijinal la. Men, pi plis nou tès, pi souvan robo a klipe nan mòn ak tèren. Nou te kòmanse panse motè a fizik default la jis pa rive nan travay la. Twazyèm iterasyon (ki pi risky): Rewrite fizik la Nou te kreye yon kouch koutim sou tèt fizik la nan jwèt la. Robot la te kounye a deplase soti nan pwen A nan pwen B lè l sèvi avèk yon algorithm kontwole. Fizik baz la te toujou gen, men deteksyon kolizyon ak patching te sove pa kòd. Sa a rezoud tout - kounye a kapasite a te travay san danje ak serye. Men, ki jan yo robo swing sab? Animatè nou yo se pwofesyonèl nan animasyon machin ak robot - nou fè li tout tan. Yon konsepsyon jwèt bay enstriksyon, ak animatè pote robot la nan lavi. Men, yon robot ak yon sab te yon bèt diferan. Apre reyinyon ak ekip la atis, nou te konprann risk la se pi wo sa a ak te mande animatè yo desen ide yo anvan. Nou te eksplore diferan style ofans: cross-slash, overhead, spinning slash ... Animasyon yo te gade gwo - men pa tout nan yo te travay pou jwèt la. Nou te kòmanse enpòte yo nan motè a ak tès ki jan chak swing te gade soti nan dèyè (ki depi sèvi ak yon kamera dèyè nan twazyèm-persoan). Pa gen okenn rezon nan fè yon swing epik ke jwè pa ka menm wè. Robot militè konsepsyon jwèt, animatè, ak VFX atis tout reyinyon plizyè fwa. Animasyon sa a konplèks mande pou yon kolaborasyon strik ant depatman. Nou te tou etidye lòt jwèt ak mekanik melee menm jan an yo wè ki jan yo kwasans atak sab. Finalman, nou konsidere sou yon animasyon balanse ki sanble mekanik, koresponn ak jwèt la pafè (ak yon kouvèti latè), epi nou fin-tune timing la. Epitou manifakti nou an te patisipe - li te filme tèt li demontre diferan swing sab yo bay repons. Lè animasyon an ap viv lavi pwòp li yo Se konsa, nou te gen yon nouvo animasyon ak yon nouvo sistèm chita - men yon pwoblèm te rete: animasyon an pa te sinkronize ak chita espad la. Swing la te jwe vizyèlman, men domaj la te vini yon moman pita. Li te gade terrible. nan , nou anjeneral bati mekanik premye ak vizyèl pita. Isit la, kapasite a te trigger de pwosesis paralèl: animasyon an ak "shoot." Gen sèlman twa segonn total, men nenpòt retardasyon ant kliyan te koze desync ant de. Sa a te dwe fikse. Robot militè Li te espesyalman detèmine lè jwè wè yon Sword Unit vole nan direksyon pou yo - swing la te jwe, men domaj la te vini pita. Nou ranplase animasyon an urgentman pou swing la re-start sèlman lè "shoot" te triggered. Epi nou re-worked logik la tire tou: sab nou an te deja pa sèlman yon fòs tire yon fòs - kounye a, chak atak te yon sèl hit, ak interval la kontwole pa sèvè a. Sa a te pèmèt nou senkronize animasyon an ak touche plis presizyon. Pou ranfòse efè a, nou te fè chak swing livrezon twa hit - menm jan ak nan anime: robo a koupe yon fwa, men atake twa baton nan entèval 0.1-sekond. Se konsa, li sanble ke sab la koupe nan objektif la plizyè fwa. Rezilta final Apre tout travay sa a, nou te fini ak yon robo ki reyèlman batay ak yon sab. Chak repitasyon te fòse nou inivèsite solisyon nouvo - soti nan adapte kolidè-style batay-jwe-style nan bati pwòp sistèm impuls-dash nou an. Kreyasyon robot sab la te mande pou kolaborasyon ant pwogramè, animatè, konsepsyon jwèt, ak VFX atis. Men, lè tout bagay te vin ansanm, li te kreye yon eksperyans inik ki pa janm te wè anvan . Robot militè SWORD Unit 190 pa sèlman te vin yon nouvo robot - li te louvri pòt la nan batay melee nan jwèt la. Epi kounye a nou konnen ki jan yo afekte defi sa yo, ou ta ka wè plis robots aranjman sab nan tan kap vini an!