Open Platfòm se premye unicorn nan Web3 ekosistèm nan Telegram nan 1 milya dola evalyasyon

Dubai, Emira Arab Ini, 3 Jiyè, 2025





Ronde a aksyon te mennen pa Ribbit Capital, yon envestisè fintech ak kriptografik ki mennen, ak Pantera Capital tou patisipe.

Envestisman an enspire konfyans fò sou devlopman kontinyèl la nan platfòm la louvri nan ekosistèm la blockchain nan Telegram, ki te bati sou TON.

Patisipasyon an nan envestisè enpòtan ak kapital an kouri pral sipòte lanse nan TOP a konpayi portefeuille nan peyi Etazini, Inyon Ewopeyen an, ak lòt rejyon kle.

Open platfòm , konpayi teknoloji ki mennen devlope inovasyon ki baze sou TON nan Telegram, te anonse konplètman nan seri A li yo ak ranje finansman extension ki pita, rive nan yon evalyasyon $ 1 milya dola ak vin premye unicorn nan ekosistèm ki baze sou TON nan Telegram.

Open Platform te kouri $ 28,5 milyon dola nan yon ranje finansman seri A extended, ki mennen pa Ribbit Capital, ak Pantera Capital tou patisipe. Anplis de sa a dènye ogmantasyon ak envestisman semèn anvan, Open Platform a kouri kounye a plis pase $ 70 milyon dola nan finansman total. Envestisman sa yo demontre konfyans ki envestisè ki mennen yo gen nan kapasite a nan Open Platform yo mennen kwasans nan ekosistèm la blockchain nan Telegram. Ekosistèm sa a se bati sou TON Blockchain - yon blockchain konplètman desantralize ak segondè-scaleable ki se patnè a eksklizif blockchain nan Telegram Messenger.

Pwopozisyon an nan envestisè enpòtan, ansanm ak kapital nouvèlman ankouraje, pral sipòte lanse konpayi yo portefeuille nan TOP atravè peyi Etazini, Inyon Ewopeyen an ak lòt rejyon kle - nan alignman ak vizyon an mondyal nan Fondasyon TON. Sa a ekspansyon pral gen rapò ak envestisman enpòtan nan estrateji ale nan mache a, lisans reglemantè, enfrastrikti konformite, ak amelyorasyon sekirite, tout apwopriye asire kwasans ki san danje ak siksè long tèm nan sa yo nouvo rejyon.

Andrew Rogozov, CEO ak fondatè nan Open Platform, te di, "Invèsyon sa a sipòte estrateji a long tèm nou an pou eskale adopte a nan pwodwi ki baze sou blockchain pa sèvi ak pouvwa a nan Telegram kòm yon chanèl distribisyon. Pa konbine TON Blockchain ak apwòch mondyal la nan Telegram, nou bati tou de enfrastrikti a ak aplikasyon yo konsomatè ki nesesè yo pote yon milya dola itilizatè nan kriptografik. "

Open Platfòm la pèmèt kwasans nan ekosistèm la ki baze sou TON nan Telegram, bati tou de enfrastrikti debaz ak aplikasyon konsomatè nan finanse, jwèt, ak amizman. Pwodwi ki ki te Powered pa The Open Platform gen ladan Pwodwi pou Telefòn , yon solisyon envestisman dijital senpman entegre nan entèfas la nan Telegram; Tòn , TON se lidè non-custodial kripto wallet; nan.fi , lidè swap dApp sou TON ak devlopè a nan yon protokòl agrégation likidite, Omniston; Pwofesè , TON a prensipal mache NFT; Tribute , yon platfòm monetizasyon pou kreyateur nan Telegram; ak pa gen okenn , yon viral Tap-to-Earn jwèt, ansanm ak anpil plis pwodwi.

Pa entegre teknoloji blockchain nan eksperyans dijital chak jou, platfòm la louvri se kreye yon platfòm konplè, skalab ki fèt pou yon milya dola itilizatè, akselere adoptasyon prensipal la nan kriptografik - amelyore aksè mondyal nan sèvis finansye, epi pèmèt yon nouvo jenerasyon nan konstriktè ak devlopè yo bati wòl a pwochen nan dApps konsomatè.

Sa a envestisman dènye soti nan Ribbit Capital, ki te anvan bay envestisman an premye etap nan Coinbase, Nubank, ak Revolut, nan mitan anpil lòt moun, ak Pantera Capital, se yon tès nan potansyèl sa yo envestisè wè nan entegre teknoloji blockchain nan yon aplikasyon messenger ak plis pase yon milya dola itilizatè.

Micky Malka, fondatè nan Ribbit Capital, te di: "Nou sipòte ekip ki reimagine ki jan mond lan eksperyans lajan ak teknoloji. Vizyon an nan Open Platform la nan bati yon platfòm entelijan ak louvri ki pèmèt yon ekosistèm dijital fòme nan Telegram - yon platfòm ki itilize pa dè santèn de milyon dola - louvri yon nouvo granmoun nan opòtinite pou konstriktè ak itilizatè nan skalè mondyal la. "

"Nou se kontan pou sipòte ekip sa a eksepsyonèl ki mennen pa Andrew. Opòtinite a sipòte teknoloji inovatè ak pwodwi finansye ki rive nan 1 milya dola moun se enspire," te di Ryan Barney, Partner nan Pantera Capital. "Nou se kontan pou kolabore ak ekip la TOP ak ranfòse angaje nou an nan ekosistèm yo nan TON ak Telegram. "

Nan mwa mas la, Fondasyon TON te anonse ke plizyè envestisè ki mennen, ki gen ladan Sequoia Capital, Ribbit Capital, Benchmark, Draper Associates, Kingsway, Vy Capital, Libertus Capital, CoinFund, SkyBridge, Hypersphere, ak Karatage, te achte ak kounye a kenbe $ 400 milyon dola nan Toncoin, sanble enterè nan ogmante nan ekosistèm la ki baze sou TON nan Telegram.

Sou platfòm la louvri:

Open platfòm (TOP) se konpayi a teknoloji ki mennen ki devlope innovations Web3 nan Telegram. TOP se alimèt ekonomi a Telegram nan tou de enfrastrikti fonksyonèl ak aplikasyon konsomatè. Pa entegre teknoloji blockchain nan eksperyans dijital chak jou, TOP se bati yon platfòm senp, skalab ki fèt pou yon milya dola itilizatè - akselere adoptasyon mas nan kriptografik.

Istwa sa a te distribye kòm yon rale pa Chainwire anba HackerNoon's Business Blogging Program. Aprann plis sou pwogram la isit la.

