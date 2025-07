オープンプラットフォームは、TelegramのWeb3エコシステムの最初のユニコーンで、10億ドルの評価

**ドバイ、アラブ首長国連邦、2025年7月3日/Chainwire/--**オープンプラットフォームは、シリーズAの株式資金調達ラウンドで2850万ドルを調達し、TONのエコシステムに対する投資家の信頼を示しています。





株式のラウンドは、主要なフィンテックおよび仮想通貨投資家であるRibbit Capitalが主導し、Pantera Capitalも参加しました。

この投資は、TelegramのブロックチェーンエコシステムのOpen Platformの継続的な開発に強い信頼を表明し、TONに基づいています。

著名な投資家の関与と資本調達は、米国、EU、その他の重要な地域におけるTOPのポートフォリオ企業の立ち上げを支援します。

オープンプラットフォーム TONベースのイノベーションを開発するトップのテクノロジー企業であるTelegramは、シリーズAとその後の拡張資金調達ラウンドの完了を発表し、10億ドルの評価を達成し、TelegramのTONベースのエコシステムで最初のユニコーンになる。

オープンプラットフォームは、Ribbit Capitalが率いる延長されたシリーズAの資金調達ラウンドで2850万ドルを調達し、Pantera Capitalも参加しました。この最新の調達と以前の種子投資を含め、オープンプラットフォームは現在総資金調達額7000万ドルを超えています。これらの投資は、オープンプラットフォームがTelegramのブロックチェーンエコシステムの成長をリードする能力に、主要な投資家が持っている信頼を示しています。このエコシステムはTONブロックチェーンに構築されています - 完全に分散型で高度にスケール可能なブロックチェーンであり、Telegram Messengerの独占的なブロックチェーンパートナーです。

The Open Platformの現在の戦略的焦点は地理的拡大に焦点を当てている。新しく集めた資本とともに、著名な投資家の参加は、TON Foundationのグローバルビジョンと一致して、米国、EUおよびその他の重要な地域におけるTOPのポートフォリオ企業の立ち上げを支援します。

オープンプラットフォームの最高経営責任者兼創設者であるアンドリュー・ロゴゾフ氏は、「この投資は、Telegramの配信チャンネルとしてのTelegramの力を活用することで、ブロックチェーンベースの製品の採用を拡大するための長期的な戦略をサポートしています。

オープンプラットフォームは、Telegram内でTONベースのエコシステムの成長を推進し、金融、ゲーム、エンターテイメントの両方でコアインフラストラクチャと消費者向けアプリケーションを構築しています。 タグ:Wallet in Telegram Telegramのインターフェイスにシームレスに組み込まれたデジタル資産ソリューション。 トンネル TONの主要な非保管仮想通貨財布。 トップ > FI , TON上の主要なスワップdAppと流動性総合プロトコルの開発者、Omniston。 ゲッツ TONの主要なNFT市場 褒め言葉 , Telegram のクリエイター向けの貨幣化プラットフォーム; and ノートコイン , a viral Tap-to-Earn game, along with many more products. , a viral Tap-to-Earn game, along with many more products.

ブロックチェーン技術を日常のデジタル体験に統合することで、The Open Platformは10億ユーザー向けに設計されたシームレスでスケーラブルなプラットフォームを構築し、仮想通貨の主流の採用を加速し、金融サービスへのグローバルアクセスを拡大し、新しい世代のビルダーと開発者が次世代の消費者用DAppを構築することができます。

以前、Coinbase、Nubank、Revolut、およびPantera Capitalに初期段階の投資を提供してきたRibbit Capitalのこの最新の投資は、これらの投資家が10億人以上のユーザーを持つメッセンジャーアプリケーションにブロックチェーン技術を統合する可能性を証明しています。

リビット・キャピタルの創設者であるミッキー・マルカ氏は、「私たちは、世界がどのようにお金とテクノロジーを経験しているかを再構想するチームを支援しています。Open Platformのビジョンは、テレグラム内で強力なデジタルエコシステムを形成できる直感的でオープンなプラットフォームを構築し、何億もの人々が使用しているプラットフォームで、世界規模のビルダーとユーザーに新たな機会の境界を開きます。

「Andrewが率いるこの優れたチームをサポートすることをうれしく思います。10億人に達する革新的なテクノロジーと金融製品をサポートする機会はインスピレーションです」とPantera CapitalのパートナーであるRyan Barney氏は述べました。

今年3月、TON財団は、Sequoia Capital、Ribbit Capital、Benchmark、Draper Associates、Kingsway、Vy Capital、Libertus Capital、CoinFund、SkyBridge、Hypersphere、Karatageを含むいくつかの主要な投資家が、Toncoinの4億ドルを取得し、現在持っていることを発表し、TelegramのTONベースのエコシステムに対する関心が高まっていることを示しています。

オープンプラットフォームについて:

オープンプラットフォーム (TOP)は、TelegramのWeb3イノベーションを開発する主要なテクノロジー企業です。TOPは、基礎インフラと消費者向けアプリケーションの両方を介してTelegram経済を発展させています。TOPは、ブロックチェーン技術を日常のデジタル体験に統合することで、10億ユーザー向けに設計されたシームレスでスケーラブルなプラットフォームを構築し、暗号化の大規模な採用を加速しています。

より詳しい情報は、ユーザーが訪れることができます: トップ.co

