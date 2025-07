مفت پلیٹ فارم 1 بلین ڈالر کی قیمت پر ٹیلیفون میں Web3 ایشیائی نظام میں پہلی یونیکورن ہے

**Dubai، متحدہ عرب امارات، 3 جولائی، 2025/Chainwire/--** Open Platform نے سیریز A کے ایکسچینج فنڈنگ دور میں 28.5 ملین ڈالر جمع کیے ہیں، جس میں TON کے ایشیائی نظام میں سرمایہ کاروں کی اعتماد ظاہر ہوتی ہے.





The equity round was led by Ribbit Capital, a leading fintech and crypto investor, with Pantera Capital also participating.

یہ سرمایہ کاری The Open Platform کے Telegram میں بلاکچین ایشیائی سسٹم کی مسلسل ترقی میں مضبوط اعتماد کی وضاحت کرتی ہے، TON پر تعمیر کیا جاتا ہے.

The involvement of prominent investors and the raised capital will support the launch of TOP’s portfolio companies across the U.S., EU, and other key regions.

The Open Platform TON پر مبنی نوکریوں کو تیار کرنے والی اہم تکنیکی کمپنی، نے اپنی سیریز A اور بعد میں اضافہ فنڈنگ کے دوروں کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، 1 بلین ڈالر کی تقدیر تک پہنچنے اور ٹیلیگرام میں TON پر مبنی ایشیائی نظام میں پہلا واحدگرن بننے کے لئے.

کھلی پلیٹ فارم نے ریبٹ کیپٹل کی طرف سے منایا گیا ایک وسیع سیریز ایک فنڈنگ راؤنڈ میں 28.5 ملین ڈالر جمع کیا، جس میں Pantera Capital بھی حصہ لینے کے ساتھ. اس تازہ ترین اضافہ اور پچھلے زراعت کی سرمایہ کاریوں سمیت، کھلی پلیٹ فارم نے اب کل فنڈنگ میں 70 ملین ڈالر سے زیادہ حاصل کیا ہے. ان سرمایہ کاریوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اہم سرمایہ کاروں کو ٹیلیگرام میں بلاکچین ایشیسٹم کی ترقی کو ہدایت کرنے کے لئے کھلی پلیٹ فارم کی صلاحیت میں اعتماد ہے. یہ ایشیائی نظام ٹون بلاکچین پر تعمیر کیا جا رہا ہے – ایک مکمل طور پر ڈسٹرکٹ اور اعلی پیمانے پر بلاکچین ہے جو ٹیلیگرام میسن کے انفرادی بلاکچین

The Open Platform کی موجودہ حکمت عملی جغرافیائی توسیع پر توجہ مرکوز کرتی ہے. معروف سرمایہ کاروں کی شرکت، نئے سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ، امریکہ، یورپی یونین اور دیگر اہم علاقوں میں TOP کی پورٹ فولیو کمپنیوں کی تنصیب کی حمایت کرے گی - ٹون فاؤنڈیشن کی عالمی وضاحت کے مطابق. یہ توسیع مارکیٹ میں جانے کی حکمت عملی، ریگولیٹری لائسنسنگ، مطابقت کے نظام، اور سیکورٹی کی بہتریاں میں اہم سرمایہ کاری شامل کرے گا، جو تمام ان نئے عدالتوں میں مسلسل ترقی اور طویل مدتی کامیابی کو یقینی بنانے کے لئے مقاصد ہیں.

Andrew Rogozov, CEO and Founder of The Open Platform, said, “This investment supports our long-term strategy to scale the adoption of blockchain-based products by leveraging the power of Telegram as a distribution channel. By combining TON Blockchain with Telegram’s global reach, we’re building both the infrastructure and the consumer-facing apps needed to onboard a billion users to crypto.”

اینڈریو Rogozov، CEO اور The Open Platform کے بنیادی ڈیزائنر نے کہا، "اس سرمایہ کاری نے بلاکچین کی بنیاد پر مصنوعات کی فراہمی کو بڑھانے کے لئے ہماری طویل مدتی حکمت عملی کی حمایت کی جس میں ایک ڈیزائن چینل کے طور پر ٹیلیگرام کی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے.

Open Platform Telegram کے اندر اندر TON پر مبنی ماحولیاتی نظام کی ترقی کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، مالیات، گیمنگ اور تفریح کے ذریعہ بنیادی ڈھانچے اور صارف کی طرف سے ایپلی کیشنز بناتا ہے. ٹیلی فون میں پیسہ ، ایک ڈیجیٹل اثاثے کا حل جس میں ٹیلیگرام کے انٹرفیس میں آسانی سے انٹرفیس کیا جاتا ہے؛ ٹینک , TON’s leading non-custodial crypto wallet; STON.fi ، TON پر معروف swap dApp اور ایک likidity aggregation پروٹوکول کے ڈویلپر، Omniston؛ گوتمز , TON’s foremost NFT marketplace; تعریفیں ، Telegram میں تخلیق کرنے والوں کے لئے پیسہ کمانے کا ایک پلیٹ فارم؛ اور نوٹ کریں ، ایک وائرلیس ٹپ-to-Earn کھیل، کے ساتھ ساتھ بہت سے زیادہ مصنوعات.

Blockchain ٹیکنالوجی کو روزانہ ڈیجیٹل تجربے میں انضمام کرکے، The Open Platform ایک ملین صارفین کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، کریپٹو کی اہمیت کو تیز کرنے، مالی خدمات کے لئے عالمی رسائی کو بڑھانے، اور نئے نسل کے ڈویلپرز اور ڈویلپرز کو صارفین کے dApps کے اگلے اونچائی کی تعمیر کرنے کی اجازت دیتا ہے.

This latest investment from Ribbit Capital, which has previously provided early-stage investment to Coinbase, Nubank, and Revolut, amongst many others, and Pantera Capital, is a testament to the potential these investors see in the integration of blockchain technology into a messenger application with over a billion users.

میکی مالکا، Ribbit Capital کے بنیادی ڈائریکٹر نے کہا، "ہم ٹیموں کی حمایت کرتے ہیں جو دوبارہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا پیسے اور ٹیکنالوجی کو کس طرح تجربہ کرتی ہے. Open Platform کا ایک intuitive اور کھلی پلیٹ فارم بنانا ہے جو ٹیلیگرام کے اندر ایک مضبوط ڈیجیٹل ایکوسیسسٹم کو تشکیل دینے کی اجازت دیتا ہے - ایک پلیٹ فارم جو سینکڑوں ملینوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے - ڈائریکٹرز اور صارفین کے لئے عالمی پیمانے پر موقعوں کی ایک نئی سرحد کھولتا ہے. "

"ہم اس غیر معمولی ٹیم کی حمایت کرنے کے لئے خوش ہیں جو ایڈریو کی طرف سے ہدایت کی جاتی ہے. 1 بلین لوگوں تک پہنچنے والی جدید ٹیکنالوجی اور مالیاتی مصنوعات کی حمایت کرنے کا موقع حوصلہ افزائی کرتا ہے، "انٹرا کیپٹل کے شراکت دار راین بارنی نے کہا. "ہم TOP ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے اور ٹیون اور ٹیلیگرام کے ایشیائی نظام کے لئے ہماری ذمہ داری کو مضبوط کرنے کے لئے خوش ہیں."

مارچ میں، ٹون فاؤنڈیشن نے اعلان کیا ہے کہ کئی اہم سرمایہ کاروں، جیسے Sequoia Capital، Ribbit Capital، Benchmark، Draper Associates، Kingsway، Vy Capital، Libertus Capital، CoinFund، SkyBridge، Hypersphere، اور Karatage، نے خریدا ہے اور اب 400 ملین ڈالر کی قیمت Toncoin، ٹیلیگرام میں TON پر مبنی ایشیائی نظام میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا اشارہ.

Open Platform کے بارے میں:

The Open Platform (TOP) Telegram میں Web3 نوکریوں کو تیار کرنے والی اہم تکنیکی کمپنی ہے. TOP بنیادی ڈھانچے اور صارفین کی طرف سے ایپلی کیشنز کے ذریعہ ہی Telegram کی معیشت کو فروغ دیتا ہے. روزانہ ڈیجیٹل تجربے میں بلاکچین ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کے ذریعے، TOP ایک ملین صارفین کے لئے ڈیزائن کیا گیا ایک سلاخ کرنے والی پلیٹ فارم کی تعمیر کر رہا ہے.

For more information, users can visit: top.co

ہم سے رابطہ کریں: لنکنگ زباں X زباں ٹیلی فون

Public Relations Manager

آنا لیبیا

Open پلیٹ فارم

ایڈجسٹ کریں @top.team

