Pwodwi pou: Pa konsantre sou youn nan pwoblèm ki pi enkyetid nan swen swen sante - dokiman - Foster AI se lè l sèvi avèk AI diminye burnout doktè ak silenn bati baz done swen swen sante nan peyi Zend. Règleman : Sistèm swen swen sante peyi Zend pa sote nan yon mank nan entansyon. Li sote nan yon mank nan tan. Nan yon rapò doktè-pafè nan apeprè 1:1600 – byen anba a 1:1000 ki rekòmande pa òganizasyon an Sante Mondyal la – klinik nan hospitalis piblik routinman wè 30 a 50 pasyan chak jou. Nan anviwònman sa a, dokimantasyon vin victim la. Notes yo se apresye, ekri nan men, fragmente oswa pèdi konplètman, pa paske doktè pa enterese, men paske sistèm la pa kite plas pou pa gen anyen plis pase swen imedyatman. Li se pwoblèm sa a ki Foster AI deside yo rezoud - pa diagnostik, pa medikaman prediktif, men dokiman. Anukriti Chaudhari, co-fondatè a nan Foster AI, pa te kòmanse karyè li nan swen sante. Yon IIT Bombay gradye, li te pase tan nan konsiltasyon anvan travay nan Fondasyon iSpirit, kote li te ekspoze nan efò yo gwo-scale dijital enfrastrikti piblik peyi Zend tankou Aadhaar ak UPI. Eksperyans sa a fòme konpreyansyon li nan ki jan sistèm fondasyon pèmèt echèl - ak ki jan fondasyon sa yo absans nan swen sante. "Vizyon a long tèm te toujou swen sante," Chaudhari te di. "Men, li te vin klè ke san yo pa done estrikti, tout lòt bagay se bati sou sab." Nan plas nan eseye ranplase doktè oswa otomatize desizyon klinik, Foster AI te pran yon apwòch pi sèten - ak plis pragmatik. Konpayi an te bati yon platfòm dokimantasyon AI-driven ki pèmèt doktè dikte notasyon apre konsiltasyon, lè l sèvi avèk yon senp mobil oswa entèfas entènèt. Sistèm la pwosesis entwodiksyon vwa, rapò ki ankouraje ak lòt done klinik yo kreye pwodiksyon estriktirèl tankou preskripsyon, rezime desizyon ak notasyon klinik. Yon entèlijans soti nan deplwaman anvan yo te montre: aksantè yo te yon repitasyon pi gwo pase lang. Doktè souvan prefere pale apre konsiltasyon, lè l sèvi avèk terminoloji medikal olye pou anrejistre konvèsasyon viv. Modèl Western fòme batay ak aksantè peyi Zend, non pasyan ak referans dwòg. Foster AI te reponn pa Customize modèl sous louvri fòme sou Datasets peyi Zend, pandan y ap pèmèt doktè korekte vocabulary nan tan - menm jan ak ki jan tèks pratik adapte a itilizatè endividyèl. Paye a te imedyatman. Atansyon ki anvan te pran jiska yon èdtan, tankou preparasyon an nan rezime desizyon, te kapab fini nan minit. Revizyon istwa pasyan pou dezyèm opinyon diminye soti nan plis pase minit yon oswa de. Pou doktè, sa a dirèkteman tradui nan diminye anbalaj administrasyon ak plis tan pou swen pasyan. Dapre sensibilite a nan swen swen sante, Foster AI te bati strik gardrails nan sistèm la. AI a pa genere enfòmasyon plis pase envantè sous, ak chak pwodiksyon se traceable tounen nan odyo orijinal la oswa dokiman yo. Konpayi an deskri abord li yo kòm asistive anvan otonòm - emprunting soti nan filozofi a moun-nan-la-koul ki itilize nan kondwi otonòm. Pou valide efè li yo, ekip la te fè yon evalyasyon mond lan reyèl yon ane ki gen ladan plis pase 300 pasyan nan kolaborasyon ak yon gwo syans hospital. Dapre konpayi an, etid la te montre zèll halusinasyon, 45 pousan rediksyon nan erè dokimantasyon ak 79 pousan rediksyon nan tan dokimantasyon konpare ak anotasyon manyen. Alignment règleman te trete kòm yon restriksyon konsepsyon anvan yon repons. Done pasyan rete nan peyi Zend geografi, swiv kontwòl aksè estrikti ak alignments ak ankadreman tankou HIPAA ak peyi Zend evolye direksyon DPDP. Foster AI a deside konsantre sou hospitalis piblik te delibere. prèske 80 pousan nan pasyan yo nan peyi Zend resevwa swen atravè enstitisyon gouvènman, kote gwosè, konplèksite ak kouch nan done yo pi enpòtan. Konpayi an kounye a ekspande deplwaman ki soti nan pilòt inisyal li yo nan Tata Memorial Hospital nan enstitisyon ki gen ladan AIIMS, PGI ak JIPMER. Nan yon ekosistèm ki souvan anpeche pa rapid scaling ak tit-gratis revendications, Foster AI reprezante yon modèl pi silenn nan inovasyon swen swen swen sante - youn ki priorite konfyans, kouri travay ak efè mesurab. Pa fikse dokiman an premye, konpayi an se mete fondasyon an pou yon tan kap vini an kote sistèm swen sante peyi Zend finalman gen yon memwa serye.