Cómo la fijación de la documentación clínica se convirtió en la aguja de Foster AI en el sistema de salud de la India

Bolívares : Al centrarse en uno de los problemas más olvidados de la atención médica, la documentación, Foster AI está utilizando la IA para reducir el desgaste de los médicos y construir silenciosamente la base de datos de atención médica de la India. El artículo: El sistema de salud de la India no sufre de falta de intención, sufre de falta de tiempo. Con una relación médico-paciente de aproximadamente 1:1600 —mucho por debajo de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud 1:1000—, los médicos en hospitales públicos ven rutinariamente de 30 a 50 pacientes al día. En ese entorno, la documentación se convierte en la víctima. Este es el problema que Foster AI decidió abordar: no el diagnóstico, no la medicina predictiva, sino la documentación. Anukriti Chaudhari, cofundadora de Foster AI, no comenzó su carrera en el cuidado de la salud. Como graduada de IIT Bombay, pasó tiempo en consultoría antes de trabajar en la Fundación iSpirit, donde fue expuesta a los esfuerzos de infraestructura pública digital a gran escala de la India como Aadhaar y UPI. “La visión a largo plazo siempre fue la atención médica”, dijo Chaudhari. “Pero se hizo claro que sin datos estructurados, todo lo demás se construye en la arena”. En lugar de intentar reemplazar a los médicos o automatizar la toma de decisiones clínicas, Foster AI adoptó un enfoque más estrecho y más pragmático.La compañía construyó una plataforma de documentación impulsada por la IA que permite a los médicos dictar notas después de las consultas, utilizando una simple interfaz móvil o web. Una visión de las primeras implementaciones se destacó: los acentos eran un desafío mayor que los idiomas. Los médicos a menudo prefieren hablar después de las consultas, utilizando la terminología médica en lugar de grabar conversaciones en vivo. modelos entrenados en Occidente lucharon con acentos indios, nombres de pacientes y referencias de medicamentos. Foster AI respondió personalizando modelos de código abierto entrenados en conjuntos de datos indios, permitiendo a los médicos corregir el vocabulario con el tiempo - similar a cómo el texto predictivo se adapta a los usuarios individuales. La retribución fue inmediata.Tareas que antes tomaban hasta una hora, como preparar resúmenes de descargas, se podían completar en minutos.Revisión de historias de pacientes para las segundas opiniones se redujo de más de diez minutos a uno o dos. Para los médicos, esto se tradujo directamente en una reducción de la carga administrativa y más tiempo para el cuidado del paciente. Dada la sensibilidad de la atención médica, Foster AI construyó estrictas guardias en el sistema. La IA no genera información más allá de las entradas de fuente, y cada salida es rastreable de nuevo al audio o documentos originales. Para validar su impacto, el equipo llevó a cabo una evaluación en el mundo real de un año que involucró a más de 300 pacientes en colaboración con un importante hospital de cáncer. Según la compañía, el estudio mostró cero alucinaciones, una reducción del 45 por ciento en los errores de documentación y una reducción del 79 por ciento en el tiempo de documentación en comparación con las notas manuales. Los datos de los pacientes permanecen dentro de la geografía india, siguen estrictos controles de acceso y se alinean con marcos como el HIPAA y las directrices DPDP en evolución de la India. La decisión de Foster AI de centrarse en los hospitales públicos fue deliberada.Casi el 80 por ciento de los pacientes de la India reciben atención a través de instituciones gubernamentales, donde la escala, la complejidad y las brechas de datos son más pronunciadas. En un ecosistema a menudo impulsado por la rápida escalada y las afirmaciones que atrapan la cabeza, Foster AI representa un modelo más silencioso de innovación en el cuidado de la salud, uno que prioriza la confianza, el flujo de trabajo adecuado y el impacto mensurable. \n \n Esta historia fue distribuida como una publicación por Sanya Kapoor bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue distribuida como una liberación por Sanya Kapoor bajo . HackerNoon’s Business Blogging Program El programa de blogs de negocios de HackerNoon