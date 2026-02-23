How Fixing Clinical Documentation became Foster AI’s Wedge ინდოეთის ჯანმრთელობის სისტემაში

ბილეთი : Foster AI- ის გამოყენებით, რათა შეამციროს სამედიცინო შეშფოთება და მშვიდობა აშენებს ინდოეთის ჯანმრთელობის მონაცემთა საფუძველზე. სტატიები : ინდოეთის ჯანმრთელობის სისტემა არ სულირდება მიზნით, ეს სულირდება დროის ნაკლებად. სამედიცინო და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით და სამედიცინო საგანგებო სიზუსტით. ეს არის პრობლემა, რომელიც Foster AI გადაწყვიტოს - არ დიაგნოზი, არ პროგნოზიური მედიცინის, არამედ დოკუმენტაცია. Anukriti Chaudhari, Foster AI- ის პარტნიორმა, არ დაიწყო მისი კარიერა ჯანმრთელობში. IIT- ის ბამბაიში მოპოვებული, მან დროა კონცენტრაციაში, სანამ მუშაობს iSpirit Foundation- ში, სადაც მას შეესაბამება ინდოეთის ფართო ფართო ციფრული საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა, როგორიცაა Aadhaar და UPI. ეს გამოცდილება შედგა მისი ცოდნა, თუ როგორ ფორმალური სისტემები საშუალებას იძლევა ფართო - და თუ როგორ არ არსებობს ასეთი საფუძველები ჯანმრთელობში. "სამოვნო ხაზია ყოველთვის იყო ჯანმრთელობა," Chaudhari განაცხადა. "მე განიცდიან, რომ სტრუქტურული მონაცემების გარეშე, ყველაფერი სხვაა მშენებლობა სანაპიროზე." Foster AI- ის მორგებული პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სამედიცინო დოკუმენტებს შეტყობინების შემდეგ, გამოყენებით მარტივი მობილური ან ვებ ინტერფეისი. სისტემა დამუშავებს სატელევიზიო შეტყობინებები, ჩამოტვირთული ანგარიშები და სხვა კლინიკური მონაცემები, რათა შექმნათ სტრუქტურული შეტყობინებები, როგორიცაა რეცეპტები, სატვირთო შეტყობინებები და კლინიკური შეტყობინებები. ერთი მიმოხილვა დასაწყისში მოწყობილობები გამოჩნდა: accents იყო უფრო დიდი განიხილება, ვიდრე ენები. სამედიცინო ტერმინალების გამოყენებით სამედიცინო ტერმინალების გამოიყენება, ვიდრე პირდაპირი კონტაქტები. სამხრეთ-მუშავებული მოდელები განიცდიან ინდოეთის ტექსტებს, სამედიცინო სახელით და დოკუმენტებს. Foster AI პასუხისმგებლობა შეესაბამება ინდოეთის მონაცემთა კომპლექტიზე ტრენინირებული ოპტიმალური კოდექსი მოდელები, ხოლო საშუალებას აძლევს სამედიცინო სამედიცინო სამედიცინო დოკუმენტებს დროში შეცვალოთ - მსგავსი, თუ როგორ შეესაბამება პროგნოზიული ტექსტი ინდივიდუალური მომხმარებელს. დასაწყისში დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში, როგორიცაა გადახდის შეტყობინებები, შეიძლება დასრულდეს რამდენიმე წუთში. პაციენტების ისტორიის მიმოხილვა მეორე მიმოხილვადან 10 წუთში ერთი ან ორი წუთში შემცირდა. სამედიცინოთვის ეს პირდაპირ შეიცვალა ადმინისტრაციული ბრუნვა და მეტი დრო პაციენტების დაცვისთვის. ჯანმრთელობის მგრძნობიარე, Foster AI აშენდა მკაცრი სარეცხი სისტემაში. AI არ იღებს ინფორმაციას წყარო ინტენსიზე, და თითოეული გამოცემა ხელმისაწვდომია ორიგინალური აუდიო ან დოკუმენტებზე. კომპანია აცხადებს, რომ მისი ხელმისაწვდომობა ეფექტურია, ვიდრე ავტომატური - იღებს ავტომატური საავტომობილო საავტომობილო ფსიქოლოგია. იმისათვის, რომ შეამოწმოთ მისი ეფექტი, გუნდი აწარმოებს ერთი წლის რეალურ მსოფლიოს შეფასებას, მათ შორის 300-ზე მეტი პაციენტებს, მათ შორის ერთ-ერთი ძირითადი ქსოვილის სამზარეულო. კომპანიის თქმით, ეს კვლევა აჩვენა, რომ არ არსებობს ჰოლუზიანები, 45-ზე მეტი დოკუმენტური შეცდომები და 79-ზე მეტი დოკუმენტური დრო შედარებით მექანიკური შეტყობინებები. რეგულარული შეესაბამება განკუთვნილია დიზაინის შეზღუდვა, ვიდრე afterthought. სამედიცინო მონაცემები მგრძნობიარეა ინდოეთის გეოგრაფიაში, შეესაბამება მკაცრი ხელმისაწვდომობის კონტროლი და შეესაბამება Frameworks როგორიცაა HIPAA და ინდოეთის განვითარებული DPDP მიმოხილვა. Foster AI- ის გადაწყვეტილება, რომ ფოკუსირება საზოგადოებრივი სამედიცინო სალონში, იყო სავარაუდოდ. დაახლოებით 80% ინდოეთის სამედიცინო სამედიცინო სამედიცინო სალონში იღებს სამედიცინო სამედიცინო სამედიცინო სამედიცინო სალონში, სადაც ზომის, კომფორტობის და მონაცემების სიზუსტე ყველაზე გამოხატულია. კომპანია ახლა გააუმჯობესებს გაფართოებას Tata Memorial სალონში, მათ შორის AIIMS, PGI და JIPMER. ფოსტინგი, რომელიც ხშირად ეფუძნება სწრაფი გაფართოების და საწინააღმდეგო საწინააღმდეგო მოთხოვნებს, ფოსტინგის ინოვაციების მგრძნობიარე მოდელი აჩვენებს - ის მოდელი, რომელიც უპირატესობას ხელს უწყობს Trust, Workflow Fit და შეზღუდული ეფექტურობა. პირველი დოკუმენტების შეზღუდვა, კომპანია დააყენებს საფუძველზე მომავალში, სადაც ინდოეთის ჯანმრთელობის სისტემაში საბოლოოდ არის საიმედო მექანიზია. \n \n ეს ისტორია გამოქვეყნდა Sanya Kapoor- ს მიერ HackerNoon's Business Blogging Program- ში.