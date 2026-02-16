Gold, Pride, ak yon Locked Door: A Son's Final Adieu

Astounding Stories of Super-Science Fevriye, 2026, pa Astounding Stories se yon pati nan HackerNoon's Book Blog Post seri. Ou ka ale nan nenpòt ki chapit nan liv sa a isit la. Moors ak Fens, volim 1 (nan 3) - Chapter II: The Wilfulness of Youth Surprising Stories of Super-Science fevriye 2026: The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapit II Villi nan jèn pa J. H. Riddell The Moors and the Fens, volim 1 (nan 3) - Chapit II: Willfulness nan jèn Henry Ivraine te mal konklizyon, lè dewo a nan apatman an te lanse violentman louvri, bay admisyon nan baronèt la segondè, "Miser Sir Ernest", kòm li te anonse pa tout moun ki te konnen l '. Li parèt, e tou li te diferan, tou de pitit gason li yo, ki gen fason a rapid, enèji nan youn, ak ekspresyon an melankolik, satisfè de l'autre; cheve l ', ki te yon fwa nwa kòm Ernest la, te kounye a gri ak grizzled; figi li te ranplase, sepandan pi plis soti nan temper pase yon gwo laj; gade l' te nwa ak asye, epi li te parèt yo dwe perpetualman reflete gade rapid nan kote distan nan rechèch pou nenpòt monnen, pa gen okenn enpòtan; bouch li, tankou yon kouch nan yon sak, te parèt gen yon pafwa natirèl yo louvri, san yo pa gen okenn pwen anvan tout tan; boud li te bay 22a, ekspresyon haggard pou figi li yo; men "Ou ankò, Henry," li te kòmanse, li te apresye retire bous yo nan pozisyon yo ak extinguishes yo, tankou si yo te ale nan fè fas a nan kay la, "Ou ankò, aranjman ak pale ak gaspile gaz la; ou pral mouri nan atelye a ankò, ti gason; ou pral pase yon fortune nan yon semèn. Si ou pa ka t 'touye pou yon minit nan yon fwa, poukisa ou pa ka pale nan fènman an? ou pa bezwen wè lè w ap pale, si ou? Mwen pa ka pèmèt yon ti fi sa yo; ak sa m 'mou remake - sa a bill ki te kounye a te vini? " "Mwen pa te kite yon limyè ase yo di ou," te reponn jenn ti gason an, gade pou yon moman nan madanm la nan madanm l ', ak yon gade nan ki diskresyon an te definitivman genyen pwopriyete sou respè fièl la; men Lè sa a, remake 23 ke enspiratè a te papa l ', li te fè yon efò fò, e li te ajoute, nan yon ton diferan, "si ou di m 'nan non an nan lèt la, mwen pral kapab bay ou plis detay." "Sa a se yon frè ki mwen pa vle peye," remarque Sir Ernest, "nan yon koupeur non Turner: atik - yon jaden; ditto, veste; kantite lajan, senk pounds. Mwen t 'touye di ke moun ki vle li ka jwenn li. " "Mwen asire ke li pa ka pèmèt yo pèdi li," te di Henry cho; "Mwen te mande atik sa yo, sen, lè, sou desizyon ou, mwen te ale nan kolonèl Purday a pou pwopozisyon pou ti fi lèt li, ki te kouri soti ak lord Rondeford anvan mwen te gen tan yo fè li. Mwen pa te kapab ale nan Bellefort Park nan yon jaden tire pwòp; ak nan tout anbalaj mwen an, nan tan sa a, pa te gen yon jaden inivèsite nan krim la nan yo dwe deyò nan lèt yo: Mwen te obligasyon pou fè lòd anbalaj la nan yon moun, ak, dapre sa, Turner te fè yo. " "Epi ou ka peye pou yo," li te ajoute papa l ', "si ou pa pral marye Miss Purday. " "Kòm Miss Purday pa ta te marye m ', ou vle di, sen," reponn Henry: "pou onè mwen, nan tan sa a, mwen ta te marye Xantippe si li te sèlman te pwomèt yo pote m 'fòmèlman soti nan 24Lincolnshire. Si mwen te konnen li te secretly angaje ak sa a pafè, lord Rondeford, poukisa byen, mwen pa ta dwe ranfòse yon kouvèti nouvo sou l '; men ignorant de sa a, mwen te fè sa, ak Turner pa ta dwe patisipe pou presyon mwen an. " "Ou pi bon, pa gen okenn presizyon," rasanble papa l ', ki te gen opinyon prive li yo sou sa a. "Ou, kòm mwen te di anvan, ou ka peye bill la." "Si mwen te gen mwayen yo fè sa, li pa ta dwe janm te voye nan ou," te di Henry; "pandan sa a, mwen espere, sen, ou pral ranpli li. Mwen asire w ke li se dènye kont ou ta dwe ranpli pou mwen." "Ou, dènye - ak dènye - ak dènye, pou ane; pa, pa, Henry, sa a pa pral fè ak m 'ak kounye a; Mwen t 'touye de klan sa a, mwen pa gen okenn kwè nan promès sa a. Kòm mwen pa ka anseye w ke ou dwe ekonomi, mwen pral anpeche sa yo komèsan bay ou kredi: kite yo yon fwa oswa de fwa san lajan yo, epi yo pral panse yon mwatye douzèn fwa anvan yo gen konfyans ou ankò. Mwen te yon papa ki pi indulgent; nenpòt ki bagay nan rezon mwen vle pou - tout bagay nan rezon, men pa pou faks tankou sa a: Turner pa pral janm fè jaden pou ou ankò. " "Li se yon man miskin, sen, ak gen yon fanmi gwo," insiste Henry; "sa pa pral yon kantite lajan trè gwo pou ou peye, epi li ta dwe yon pèdi grav pou li kenbe." "Pou pi grav pèdi a, pi long li pral remake li," te baronèt la di woulib. "Ou ka fòse ou ranpli kont la," te observe pitit gason l '. “Ah! ak ki jan, te mande?” "Li ka rele ou pou kantite lajan an; Mwen se anba laj la," Henry rejoined, cho. "Jou kite l 'te eseye," ri baronèt la, "Jou kite l 'te eseye, epi mwen pral anseye li yon lekti li pa pral janm oblije: men li pa pral eseye li. Ale nan legliz ak Sir Ernest Ivraine! pa gen yon moun, nobleman oswa pi nòmal, nan Lincolnshire ki ta eseye li: rele m '! ak madanm la fin vye granmoun ri sou lide a, ke Henry te gen tan pou calme yon ti kras anvan baronèt la te konklizyon. "Mwen te kapab te panse, ak te di, kounye a, ke mwen ta pral ranfòse ou soti nan pwa a nan sipòte m ', te kòmanse pitit gason l ', lè mwatye a nan Sir Ernest te byen fini; "Men, mwen te jwi li kounye a: 24 èdtan plis, ak mwen pral soti nan rechèch fortune m ', oswa jwenn yon tomb yon lòt kote; paske mwen te pi bon pase yo kache tè a kòm yon travayè ki pi misk, pase yo rete isit la. Apre mwatye a, nou ta ka pa janm rezoud ankò, ak kòm dènye demann m ', paske mwen te sèlman 26 èdtan anvan mwen ale, mwen mande ou ranfòse sa a ti bwat; li se sèl m ', epi pa ekstravagant. Ou pral promise m 'nan sa a mwen ale Yon fwa ankò, baronèt la te rive nan yon kalite chante diabolik, lè li te mande ki kote Henry te panse nan ale. "Sòti nan mond lan, mons," te reponn jèn gason an trankil, ak nan yon tòn trè diferan de sa li te itilize pandan konvèsasyon an ak frè l '; "ki kote m' enpòtan trè ti kras, si lès la, lès la, nò a, oswa sid la, se konsa ke li pran m 'tou lwen soti nan kote sa a miserab. Papye, mwen pa vle di anyen resètman, oswa ankouraje, men mwen te trè miserab isit la, mwen santi ke mwen pa ka pote li plis. " "Vou te pwolonje sou li," remarke Sir Ernest, fòs, gade nan ankadreman an nan fi l 'yo; "ou pa gade maladi, malgre ke ou pale sou li anpil: pwobableman tout doulè ou evapore nan mo. Koulye a, Ernest parèt melankolik; pwobableman li se paske li pa janm pale." "Pou wout la se twò enkyetid," murmou Ernest nan mwatye mwatye a, pandan y ap Henry reyinyon: "Ki jan mwen te gade ak pale, ou konnen; ki jan mwen te , Mwen konnen. Mwen te souvan anvan 27a te di mwen ta dwe ale nan kay la, konplètman entansyon yo pote intention sa a nan egzekisyon lè nenpòt ki plan definitif sipò prezante tèt li. Mwen deside ale kounye a: ou te souvan te di m 'te kapab; ke jèn moun ta dwe batay ak batay pou tèt yo. Mwen pral swiv konsèy ou: Mwen pral sèvi ak lisans ou finalman, ak kòmanse m 'mwa. " Sense nan "Ou ou pral rete pou plizyè morrows," rasanble patnè l '. "Soul la nan syèl la pa pral mai brile sou figi m 'kounye a isit la, san yo pa, apre dènye ane yo, mwen tounen, rich ak indépendant, yo pwouve sa yon fòs fò ak yon objektif dwa ka fè pou nenpòt moun," Henry repons. "Si apre sa mwen ta dwe jwi ak prosper, ki jan mwen ta pral glorifye yon sèl fwa yo gade nan sa yo ti bous ak kwagmires ankò, ak panse sou lavi a fatig mwen te pote nan mitan yo, ak ki jan mwen te deteste ak deteste menm non an nan Paradis la. " "Henry!" te rele frè l ', rapidman; men baronèt la te jis rire, epi li te di, "Let li ale; li pa fè m 'pa gen anyen, li fè Paradis la pa mwens valè, li pa koute lajan, pa gen anyen pase respire, ak li gen anpil sa yo pou sove: li fè li bon, kite li ale sou. " 28 "Ou sanble m ', m' te di Henry, fòsman; li fè m 'te bon sou sa a, dènye lannwit la nan apwòch m 'nan kat la nan papa m ', yo pale pou yon fwa konplètman ak frankman. Mwen deteste kote sa a; pou ane mwen te gen sèlman yon sèl desizyon - yo ale soti nan li nan nenpòt fason. Mwen te panse nan jou, mwen te panse nan mitan lannwit, ki jan objè a ta dwe pi byen efekte; men se sèlman nan matinèt sa a ke mwen te pran desizyon final m 'te ale nan tout pèsonèl, ak, tanpri, mwen pral kenbe li. " "Pandan ki tan?" te mande madanm la. "Pou tout moun ki te gen siksè nan lavi a, li te fè pa gen okenn benefis nan lavi a," Henry te reponn, "yon kèk nan natif natal nou an ap ale nan ou, mons, pou fin pwòp yo. Mwen pale kounye a, pa kòm yon pitit gason nan yon papa, pa kòm yon moun ki espere oswa espere benefis soti nan m ', kounye a oswa nan nenpòt tan kap vini an, men kòm yon moun ta ka pase nan yon lòt moun, klè ak verite, ak mwen di yo ka flatter ou pou fin pwòp yo, ak pale tankou si Ernest ak mwen te gen tout ane nan lavi yo dwe kontan pou, si nou te sèlman satisfè m ', epi mwen te di ou sa nou pa janm satisfè; ke nou gen tout maladi a nan sa a pafwa kay nou an, menm jan kèk moun jenn natir "Si ou te fè?", Baronèt la te mande, tout ankadreman l 'touche ak fòs. "Prèske," di Henry. "Mwen gen sèlman ajoute ke kòm Paradis la te yon plas torture pou m ', mwen vle di kite li nan espas nan kèk èdtan kout." "Mwen pral kwè li lè ou ale: ak Ernest-" "Mwen pa konnen sa li pral fè," te frè a pi piti retounen. "Mwen espere li pral vini ak mwen. Mwen kwè li pral mennen nan yon desizyon gason; men si li oswa pa, si li deside ale nan manje mond lan kòm li ka, oswa rete isit la, pa pral fè chanjman ki pi piti nan objektif mwen an: pa gen anyen ta ka chanje m 'ak kounye a. " "Men, se konsa," te di granmoun la, amann; "Mwen ba ou ale nan mond lan ki ou panse ke li pral fè yon pati pi piti pou ou pase papa ou te fè; ale soti nan relasyon sa yo ki konsèy la ou deside: fè sa ou vle. Mwen renese ou, mwen retire ou; timoun mwen ou se, madanm mwen ou pa pral janm dwe: ale soti - wè sa ki bagay mond lan se te fè nan; aprann nati a nan moun; jwenn sa ki genyen kè yo, chanje objektif yo, chanje destinasyon nasyon yo, chanje empire yo, deplase mond lan, - ak Lè sa a, repete pou tout tan ke ou te retire soti nan ou, ki, pou men ou, te batay pou ane pou genyen talisman la precious, men ki, pou men ou, pa pral batay ankò. " 31 "Mwen konnen ki sa yon blesi-or ka fè; Mwen te santi ki sa yon blesi li ka vin," te jèn la reponn, "mwen pa t'ap aprann pa gen anyen sou li, mwen pa te deja aprann. Mwen pa mande pou èd nan ou, men pou yo pa ta dwe konsyans mwen blese m 'pa te di kèk ekspresyon ki te kounye a te kouri soti nan bouch mwen, mwen mande, anvan nou ale pou tout tan, ou pral di ke ou pral pardon yo; paske, sepandan, mwen rekonèt ke, posib, mwen pa ta dwe pale yo. " "Toujou menm bagay la," murye l ', "te toujou pale, toujou repete: toujou menase, pa janm fè sa; toujou sonje, pa janm fè sa; toujou murye, pa janm satisfè; toujou extravagant, pa janm ranfòse; toujou ofanse, toujou apwopriye, men pa janm ranfòse; toujou menm bagay la - toujou - toujou - jiska fen tan. " "Mwen pa menase, mwen pa sonje kounye a; Mwen vle di ale: anvan solèy la nan jou sa a, mwen pral mil soti nan isit la. Apre l 'noch sa a, nou ta ka pa re-konvèti pou ane ankò, - ki pi pwobableman, pa janm: pale ak m ', di yon bagay anvan mwen ale nan kote sa a, ki, nan tout pwobableman moun, mwen pa pral wè ankò. " 32 Apre sa, Henry, ki te toujou nan ekstreme, tou de wòch oswa trankilite, te mete men l 'nan bra a nan moun a, ki, ak defè li yo anpil ak vrèti limyè, te toujou, e, malgre tout bagay sa yo, patnè l '. Men, baronèt la, ki te vini nan longè yo konsidere repinasyon Henry a kòm senpleman pwoblèm natirèl, te chanje l 'nan ak yon rasanble detantè, ak murmou ak murmou "Toujman menm - toujou menm - menm", te ale soti nan chanm la omwen, e li te ale nan koridè a toujou pi enteresan alantou. Èske li ta ka di ki tan ak ki tan seri a frè yo te rete apre ale l 'nan apatman an sa a trankil, pale ansanm, li ta dwe senpleman; yo te rete isit la jiskaske estrèt yo te gade lwen ak lune a te leve; ak Lè sa a, Ernest, fatige ak trankil, te mande Henry ale pou repoze, ak sove sou li. Sou sa a? Sou tèm ki ta dwe deside destinasyon pwochen l '; sou etap la ki ta ka fè oswa marye, ogmante oswa destriksyon. "Li pral pi calme nan matin, te panse l' granmoun; ak se konsa, apre èdtan de repostilasyon reciproc, yo te separe pou yon tan. Pandan anpil ane, pita, Ernest Ivraine te remake parèt yo ak lide yo nan lannwit la memwa sa a, lè, sanble ak maladi, li te konsidere sou sa wout li ta dwe pran, ki wout li ta chwazi; lè li te prezante libète a ki sanble ak kouvèti a ranpaje nan chwa l 'yo; lè li te eseye wè dwa pa chwa a nan limyè ti kras nan pratik la, ak te fè mal nan kè li, lè li te toujou nan kapasite l 'kapab jere kouvèti yo soti nan kè l ', men sèlman kouvri yo pi byen alantou li; lè li rele Henry rash ak foul ak maladi, epi yo eseye panse li menm jan an; lè li te panse ke chwa li te pi bon ak plis rezonab, epi li te santi nan Yon fwa koulè a grès ki pi senpleman te tonbe nan syèl la orijinal la, Henry te rete sou bò a nan frè l '; li te kenbe yon candlestick nan yon men, yon valiz nan lòt la. “Si ou te fè tèt ou?” li te mande. “Nou,” di Ernest. “Ak ki se desizyon ou?” Henry te mande. 34 "Se pou yo rete," te repons la; "pandan ke ou pa pral rete sove pwoteksyon pwòp ou yo, Mwen pral sove yo fidèlman pou ou." "Gade pwopriyete ou," te frè l 'reponn rapidman, men pa mal. "Mwen di ou ke mwen pa vle anyen, mwen pa espere anyen, ak mwen kòmanse nan lavi - pa kòm pitit gason a nan Sir Ernest Ivraine, men kòm yon moun ki pa gen yon sikil oswa espere fè yon, san yo pa efò pwòp li yo. Si li fè ou peyizaj l ', mwen pral di ke ou te genyen chak guinea pa servitid la pi drastik ki te patisipe: pa gen okenn pwopriyete pou fè yon. Epi, Ernest, sonje ke desizyon yo nan miserab yo se souvan dokiman enteresan: ou pa asire nan richès la apre ane nan patisipasyon: ou chwazi yon miskite sèten pou yon chans sèlman. Vini ak m ', epi nou pral montre mond lan sa de jèn moun ki san patisipe kapab fè: ou pral vini? " sèten “Pa,” Ernest te reponn: “Mwen pa pral kite richès san limit la nan avidite a nan relasyon nou an; mwen pa pral jwi yon chans sa a soti m ', lè, pa patisipe yon ti kras pi long, mwen ta ka lib yo fòme destinasyon mwen tankou mwen vle. Si mwen te janm rich, ou pral menm jan an; si pa, mwen, yon tit pauper, Lè sa a, mwen pral pran etap la mwen espere kounye a. Lè sa a, ale ak travay, epi yo dwe jwi si ou ka, epi mwen pral rete ak eseye fè pou ou pi bon pase ou ka fè pou tèt ou, espere, prieje ak kwè nan tan pi bonè.” “Men, pa pou mouri, Ernest, pa pou mouri l ', te di Henry solèyman. nan "Pa gen anyen pase mouri l 'ta ka janm pote kè kontan pou nou, Henry," te frè l 'reponn enpòtan. "Oh! Ernest, mwen pa janm te vle li mouri, pa janm menm nan pi mal mwen an." "Mwen souvan gen," te konfyans la kout la nan granmoun la, ak gade nan figi a nan frè l ', apre li te di a, li te wè l 'te vin pale ak moute, tankou si frè a te maladi l '. "Se Bondye ede ou soti nan panse yo ak aksyon peche, Ernest," li murmure, pandan ke yo te ale nan apatman an ansanm, ak Ernest reponn, "Amen." Yo te kouri alantou koridè a pou kèk mèt nan silans; men Lè sa a, Henry, pause nan yon pòt prèske nan fen li, di apresye, Mwen pa ka ale san yo pa wè l '. " Yon souri amann kouvri lèz Ernest la sou lide a; li pa t 'kapab konprann sentèz la semi-instinctive nan frè l 'yo nan afeksyon vye granmoun, chanjman pou pafè yo. Li te gen yon detann odyans pou pafè a tèt li, epi li pa te kapab konprann ki jan Henry, ki te pèdi anpil ke li te lanse dèyè l 'tou espò pou richès pou tout tan, anvan yo patisipe 36ye tan pi long, te kapab jwi nenpòt sentèz lòt pase sa a nan aversion fiks nan manm la ki, malgre ke li te patnè yo, te obsève lavi yo, boule pwovens yo, mortifye orgazm yo pandan ane yo. "Li pa pral kontan pou ou ke ou te ankouraje l 'ak pote tout kalite horrors nan tèt li, sou vole ak kle skeleton," te observe frè a pi gran, ak yon rès ki pa ta ta ta ka envidye l '; men Henry koute doub nan pòt la fèmen, ki te, kòm li te byen konnen, boule ak bloke nan l '. "Papa, mwen vle pale ak ou - sèlman yon sèl mo." Nan yon moman, maladi a te alèz ak alèz; ak do a tremble, li ranplase anbalaj la. “Ki sa ki mal?” li te mande; “ki sa ki te pase?” "Mwen ale m 'te di Henry. "Se sa a tout?" te papa l 'rejointe; "Mwen te panse, ta ka gen yon sèl ki te brode nan. Kòman ou pral tounen?" "Si mwen ap viv, anvan mwen se gri cheve," te repons la. "Mwen yon repons san danje - tan yo vini ak ale nan: ka vle di jodi a, oswa jodi a, pou pwoblèm sa a," te madanm la kòmantè. 37 "Li pa vle di jodi a, oswa jodi a, oswa jou sa a," te di pitit gason l '; "ki vle di ane, long ane, se konsa: lè mwen te fè yon richès: lè mwen se pa yon jèn ankò, men yon moun ki te batay ak batay ak genyen. Mwen - mwen pa te kapab kite ou, menm si pou tout tan, san yo pa gen yon sèl mo ankò - Mwen deplase pou sa mwen te di nan mitan lannwit la; ou pral di pou mwen, monsèn, ou pa pral?" Potansyèlman prezans la nan frè l 'te retire l 'nan mande yon benefisyon nan yon fanmi sou antrepriz li; potansyèlman li te panse ke yon non tankou sa a soti nan lèz sa yo ti avidite yo ta te gen mwens pase yon ridikil; potansyèlman yon lide sa a pa te pase tèt li: nan tout bagay, frase a briye angle onèt te tout sa li te mande, ak tout sa li te resevwa. "Goodbye, Lè sa a," te di madanm la, ki te pase nan moman sa a tankou li te yon kalite farse - (an reyalite, li konsidere li kòm sa a, sèl bagay seri li te frèt nan atik la se yon demann pou lajan); "Goodbye, Lè sa a," epi li te kenbe yon long mwatye, ki te pitit gason l 'te pran lannwit. Tout pwovens la te flòt nan mitan l ': timoun l ', mwatye l ', mwatye l ', kèk bonisite ki te pa janm bay l ', ekspresyon yo plizyè enkyete ak entansyon li te sèvi ak l ' kont sa a patnè! Li mete yon gade bèl tounen nan 38 ane anvan egzistans li yo, ak nan gade sa a tout evènman yo, ak tès, ak objektif, ak desizyon, ak erè, te kite yon kay ki, sepandan sanble, te toujou yon kalite kay; yon papa ki, sepandan yon manm egois, sanble yon moun, te yon moman prèske pafwa nan patnè l '; yon frè, nan ki li te gen yon zanmi, oswa limyè, oswa roul, oswa kompas, nan ki li te plonje; yon kote, Pòte tout moun - yon kay miserab, yon papa miserab, yon frè melankolik! ale nan yon peyi etranje fè fas a mouri kòm yon soldat nòmal! ale, ta ka pou ane, ka pou tout tan! Tout vizyon an nan tan pase, prezan, ak tan kap chèche rapidman atravè l 'soul la ak melanje li; ak sou sa, dènye fwa ke li ak papa l 'te wè oswa separe, jèn gason an, oblije oswa san yo pa gen anyen nan grèk la Ernest la, souri, boule tèt li sou men sa a, 39 ki pa janm te fè fas a ranfòse yon ti kras lò, epi li ba l '. Li te gen yon bagay sou aksyon sa a ki touche pou yon moman sèvo a asye nan malad la granmoun la; men moute nan tèt li, "Li pa pral ale nan tout, li se tout pale," li te sèlman di, "Bye, Lè sa a, ti gason, ou pral tounen byen vit," ak se konsa kite fi l 'te ale. Yon ti jan nan fim te obsèche gade Henry a pandan y ap li ale soti nan pòt la sa a, li te fè tou de lyen: yon sentans ta te fè l 'te rete lè sa a - men l' granmoun pa te di li - menm si yon mo ta ka fè l 'te ale nan jou sa a. Yon fwa yo te rive nan sal la prensipal la, sepandan, son an nan vwa a nan Sir Ernest rele pou yo reponn trankil nan koridè yo long. Henry te kouri tounen nan pi wout la nan escalè a nan apèl la, kè l 'bato doulèman. "Pa, pa, li se pa ou mwen vle, " k'ap chèche pafwa a, lannwit sou banistè yo pandan ke li pale, "men Ernest, mwen ka konfyans l ', epi ou pa janm remake anyen. Asire w ke ou wè ke la se byen kouvri lè ou ale; se tout: oswa rete, mwen pral kouvri li apre ou menm. " Lè sa a, madanm la, vwayaje desann escali yo ak atravè sal la, kouvri ak bloke pòt la gwo kwon sou figi a nan ki pi piti li te fèt, 40 ak, ak tremblement enteresan, ajiste chak chaj ak bar yo, yo wè tout se nan plas li yo, pandan y ap Ernest te observe, pandan ke yo te kouri sou terase a ansanm, "Li ta ka sove si nou yo te nan sakon nou an, Henry, men pa si yon boul nan kay la te neglije yo retire." Yon frèt te pran sou l 'san an nan frè a pi piti a lè li tande dewa a bat violentman nan dèyè l ', ak grès la nan chaj la ak grès la nan kouch la fèmen difisil nan orè l ': li te l apwouve pa papa l 'nan li; li te son an dènye li koute nan kay la sa a, jiska, apre ane nan eksil, li te retounen jwenn madanm l 'moute, retire nan mond lan lòt kote orè ak tesè tèmik pa gen okenn benefis. Yon vwayaj matin vapè se pa pi fre sou chèz la li pase ke pafwa a nan malad la te rele nan kè l '; frost la nan sezon fredi pa janm te posede yon kwasans ki pi reyèl pase fraz la kout nan frè l '. Se konsa, Henry Ivraine pase deyò, apre anpil desizyon ak anpil batay, kòm li te di li ta dwe, "nan mond lan;" ak Sir Ernest, papa l ', san yo pa yon mo regrèt oswa ti kras, vwayaje pòt la nan kay la apre l '. Lè sa a, lè li wè kay la sa a, yon lòt men kouvri l 'nan pòtab la louvri: yon lòt vwa l 'te rele tounen, paske l' granmoun 41 te ale soti nan mitan sak la lajan li a pou tout tan, ak kote li te obsève ak Pou senk mil, frè yo te kontinye wout yo nan silans; pou Henry te trè mal nan kè a, ak anviwònman nan l ', yo dwe di yon syèl, ak Ernest pa t 'panse sou efò a lè li ta ka evite; men nan longè, lè yo te rive nan wout la London, ak te wè pa limyè yo sanble nan yon matin Novanm, kouto a avanse rapidman sou wout la rektangilye, plan, pa fini, te jenn ti gason an di, “Ou, Ernest, finalman deside; ou pral vini ak mwen?” “No,” te repons la; “men, ou pral panse twa fwa ak chanje?” "Pa pou mond," li te reponn Henry, ak yon tire; ak, repoze bra l 'nan yon moso vye granmoun vye granmoun ki te chita sou bò kote wout la, li te gade an premye, trankil, nan objè a nwa vini rale nan direksyon pou yo, ak Lè sa a, twou sanble sou frè l '. "Mwen pa janm pral oblije ou," li te di finalman, nan yon vwa, "nan lavi oswa nan mouri, pa janm; ak sa ki vini, si bon swa mal, ou, Ernest, pa janm te oblije oblije m '. Pa reponn, granmoun la te pran madanm la alantou nan madanm l ', epi li te presye nan tèt li; Lè sa a, retire yon anyen 42 soti nan do a l ' - yon anyen goute senp, ki gen kèk fil fin nan cheve aubourn - li ti kras bay li nan frè l ', ak yon gade ki Henry interprèt dwa, "Keep li pou Sakè, ak remake m '. nan Kòm li ta ka ranplase bra l 'nan yon timoun sou gòch la nan nonm sa a, moun ki ale kounye a lanse yo woulman alantou Ernest, frè a l 'tèk, estriktirèl: sa a dènye te santi respira a chaje sou boul l 'pou yon moman, ak lòt la te santi l 'te rele wout la nan koutman an yo mete sou li: li te wè yon moute moute nan tèt la nan machin la, ak Lè sa a, chèz yo, kouri alantou yon koub nan wout la, te pote tout soti nan vizyon l ', epi li te kite l 'soti alantou. Yon sèl te byen te kòmanse nan mond lan; ak Ernest, ak yon koulè pi nwa pase tout tan sou tèt li, te ale tounen, menm plis solitèr pase anvan, nan mòn yo, mòn yo, ak poplars nan Paradis la. Henry Ivraine te reyèlman ale nan London "pou rechèch fòs li yo," ak isit la nou ta dwe tou kontinye, menm si pa pou li: pa - li te ale isit la pou yo vin yon soldat; epi nou vwayaje isit la pou fè konesans ak monsèn Alfred Westwood, ak - kèk lòt moun, pou reyalize sa a louvan objektif li se nesesè yo ranpli chapit sa a dezyèm, ak kòmanse yon twazyèm. 