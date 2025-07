Agents Releashed Podcast: Nan Revolisyon decentralize AI nan retounen Big Tech

Pifò chanjman nan enstitisyon atifisyèl se pa soti nan Big Tech - li vini soti nan konstriktè, devlopè, ak rechèchè disperse atravè lemond, travay sou enfrastrikti louvri, zouti kolaboratif, ak ajan co-pwopriye. Anvan kounye a, kominote a kwasans sa a pa te gen yon kote pou reyinyon plis pase konferans segondè enèji ak chat Telegram.

Sa a chanje ak lanse nanOfisyèl yo te desannPodcast. Te kreye paPwodwiak prezante pa Thomas Maybrier, sa a semèn montre pote ekosistèm la desantralize AI ansanm nan yon konvèsasyon kontinyèl. Chak episòd konekte pwen ant kriptografik, ajan otonòm, ak entelijans co-pwopriye. Podcast la se pa jis yon retrè nan sa ki pase; li se yon sèten nan front-end nan yon mouvman ki ap chèche norè yo nan Big Tech ak pouse AI nan yon teritwa san yo pa tcheke.

Si ou enterese sou lavni a nan ajan AI, sa a ka pi enpòtan podcast ou koute kounye a.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

Podcast la swiv pasaj yo nan seri evènman Olas la agents Unleashed, ki te grandi nan yon fenomèn mondyal. Soti nan kòmansman an 2024, seri a te touche nan sis vil gwo - Denver, Berlin, Brussels, San Francisco, Singapore, ak Bangkok - pote ansanm plis pase 2,500 patisipan soti nan tout mond lan nan AI ak kriptografik. Chak evènman prezante panèl ekspè, alfa drop, ak demos yo pouse granmoun ki pote tout moun soti nan enjenyè pwotokòl nan kapitalis antrepriz.

dènye evènman an, ki te fèt pandan ETHDenver, te wè plis pase 1,700 enskripsyon epi yo te pwouve ke apeti a pou AI desantralize se pa yon niche; li se gwo.

Sepandan, menm ak buzz la, evènman sa yo te kite yon korespondans vizib: pa gen okenn fason yo kenbe momentum la viv ant yo. Konvèsasyon ki te lanse sou etap la oswa nan chanm breakout te gen pa gen okenn kote ale apre limyè yo dimansyon. Podcast la Agents Unleashed se repons la Olas a nan repitasyon sa a. Li fèt pou elaji figi a, livrezon insight ak koneksyon semèn apre semèn. Ak timing la pa te kapab pi bon.

"Podcast la kouvri dènye devlopman nan AI (centralized ak desentralized) ak konsantre fondatè yo nan Web3 espò bati AI ajan," te di David Minarsch, CEO nan Valory ak manm fondatè nan Olas. "Nou deja observe ke podcast la se itilize kòm yon sous enfòmasyon pa itilizatè yo nan ekosistèm Olas la."

Not Just Noise; Substance You Can Build With

Nan yon peyizaj medya AI ranplase ak hype, hot take, ak platfòm maketing, Agents Unleashed se refreshingly diferan. Show la konsantre sou pati nan AI ki pi enpòtan, men yo souvan omwen: ki jan sistèm desantralize travay, ki jan ajan itilizatè-pwopriye interaksyon, ak poukisa koordinasyon se menm jan enpòtan kòm konpitè.

Epizòd la premye, "Builder's Night Wrap-Up," ofri yon gade nan dèyè-sou-sèn nan ETHDenver a ki pi avanse-pensye AI x kriptografik evènman an. Epizòd la dezyèm, "User-Owned AI: Where We're At, Where We're Going," gen David Minarsch diskite poukisa etap la pwochen nan AI se pa sèlman modèl pi entelijan; li se pwopriyete pi entelijan.

Podcast la ranpli yon vakans seri nan ekosistèm la ajan. Anvan kounye a, pa te gen yon sèl chanèl medya konsantre sèlman sou ajan otonòm, pwotokòl koordinasyon, ak interaksyon ajan-a-agents. Agents Unleashed se pa sèlman rapòte sou pwogrè; li se dokimante estrikti a nan yon nouvo entènèt.

Epitou, Agents Unleashed se pa sèlman pou enjenyè oswa rechèchè - li fèt pou kriptografik x AI enteresan. "Pwofondman nan AI se konsa vit ke li difisil yo rete sou tèt la nan sa ki hype ak sa ki gen substans, "Devize David. "Podcast la ap eseye dekouvri li pa kouvri anons enpòtan ak tès pwodwi viv."

Chak episòd ofri dyamèt teknik ak konteks, men san yo pa pèdi clarity. Si ou se bati pwòp ajan AI ou oswa jis aprann sou posiblite yo, sa a se kote konvèsasyon an kòmanse.

The Infrastructure Behind the Mic

Pwotokòl Olas te deja koordine plis pase 7 milyon tranzaksyon sou chaj la, pèmèt 3,8 milyon interaksyon ajan-a-agant, ak kounye a sipòte 500 ajan aktif chak jou.

Pifò nan adoptasyon sa a ki gen rapò akPearl nan, Olas la flagship aplikasyon Desktop ki pèmèt nenpòt moun kouri ak posede ajan AI. Tout nouvo itilizatè Pearl vin yon pati nan ekosistèm Olas. Sa yo ajan aksè nan yon mache desantralize (Mèk) kolaborasyon ak lòt ajan ak konplete objektif ki definye pa itilizatè yo. Pwodwi tankou Predict ak BabyDegen deja ede itilizatè yo prezante mache yo ak interaksyon ak byen kriptografik lè l sèvi avèk koordinasyon entelijan.

Chak nan ajan sa yo opere nan yon fason desantralize, ki te jere pa patisipan nan kominote ki ap ede fòme ki jan ko-pwopriye AI ka reyèlman sanble. Koulye a, ak podcast sa a, konsèp sa yo ap pataje lajman pou premye fwa.

Atravè montre sa a, Olas se pa sèlman emisyon ajou. Li se bati yon arkiv nan mouvman an AI desantralize - yon chemen kontinyèl, piblik ki ede devlopè yo ak panse yo rete aliye pandan y ap anpeche devan.

Li tou voye yon sinyal: epòk la nan santralize, black-box entèlijans se nan repitasyon pa sèlman nan kòd la, men nan kilti. Podcast sa a vin yon fenèt nan yon mond kote AI se pa ankò yon bagay ou chèche. Li se yon bagay ou kouri, fòme, ak finalman co-priye.

Li se jis kòmansman an. Kòm ekonomi a ajan ekspande, koordinasyon an ap enpòtan plis pase tout tan. Agents AI yo deja jere portefeuilles sou chaj la, kouri pipelines rechèch, ak ap travay kòm kolaboratè otonòm nan sistèm dijital. Prèske, yo pral koordine tout flux travay - aprann de lòt moun ak opere nan yon mas ki mande pou enfrastrikti kontan ak konvèsasyon louvri.

Agents Unleashed Podcast se yon node ki pi bonè nan rezo sa a. Li se yon kote pou diskite sou revni teknik, repitasyon gouvènman, ka reyèl itilizasyon, ak moun ki anba yo. Avèk chak episòd, podcast la bati pa sèlman yon kominote, men yon vocabulary pataje pou yon jaden ki toujou pran fòm.

Sa a se pa yon jwèt kontni mak oswa yon stunt pwomosyon. Li se yon envestisman long tèm nan tès la koneksyon nan yon tan kap vini an desantralize.

Se konsa, si ou se yon devlopè ajan, yon envestisè nan enfrastrikti kriptografik, oswa yon moun ki jis curious sou kote enspeksyon ap dirije, Agents Unleashed se podcast la ki pral kenbe ou sou fronti - pa gade soti nan sidelines.





Tune nan nan Agents Unleashed Podcast souYouTube nanSpotify ak Apple.