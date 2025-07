Agents Unleashed Podcast: Dentro de la revolución de la IA descentralizada que desafía a la gran tecnología

El mayor cambio en la inteligencia artificial no viene de Big Tech, sino de constructores, desarrolladores y investigadores dispersos por todo el mundo, trabajando en infraestructuras abiertas, herramientas colaborativas y agentes co-propietarios.

Esto cambia con el lanzamiento de laAgentes desalojadosPodcast creado porOlasy organizado por Thomas Maybrier, este programa semanal reúne el ecosistema de IA descentralizado en una conversación continua. Cada episodio conecta los puntos entre la criptografía, los agentes autónomos y la inteligencia co-propietaria. El podcast no es sólo una recopilación de lo que está sucediendo; es un asiento de la primera fila para un movimiento que está desafiando las normas de la Big Tech y empujando a la IA a un territorio desconocido.

Si te preocupa el futuro de los agentes de IA, este puede ser el podcast más importante que escuchas en este momento.

From Global Gatherings to Ongoing Conversation

El podcast sigue los pasos de la exitosa serie de eventos Agents Unleashed de Olas, que se ha convertido en un fenómeno global. Desde principios de 2024, la serie ha llegado a seis grandes ciudades - Denver, Berlín, Bruselas, San Francisco, Singapur y Bangkok - reuniendo a más de 2.500 participantes de todo el espacio de la IA y la criptografía. Cada evento cuenta con paneles de expertos, gotas alfa y demostraciones que atraen a todos, desde ingenieros de protocolos a capitalistas de riesgo.

El evento más reciente, celebrado durante ETHDenver, vio más de 1.700 inscripciones y demostró que el apetito por la IA descentralizada no es un nicho; es enorme.

Sin embargo, incluso con el buzz, estos eventos dejaron una brecha notable: no había manera de mantener el impulso vivo entre ellos. Las conversaciones desencadenadas en el escenario o en las salas de breakout no tenían a dónde ir después de que las luces se apagaran. The Agents Unleashed Podcast es la respuesta de Olas a ese desafío. Está diseñado para extender la chispa, brindando información y conexión semana tras semana.

“El podcast cubre los últimos desarrollos en IA (centralizada y descentralizada) y pone de relieve a los fundadores de los agentes de IA en la construcción espacial de Web3”, dijo David Minarsch, CEO de Valory y miembro fundador de Olas.

Not Just Noise; Substance You Can Build With

En un paisaje de medios de IA lleno de hype, tomas calientes y marketing de plataformas, Agents Unleashed es refrescantemente diferente.El show se centra en las partes de la IA que más importan pero a menudo se olvidan: cómo funcionan los sistemas descentralizados, cómo interactúan los agentes propietarios de los usuarios y por qué la coordinación es tan importante como la computación.

Su primer episodio, “Builder’s Night Wrap-Up”, ofrece una mirada detrás de las escenas al evento más avanzado de AI x cripto de ETHDenver.El segundo episodio, “User-Owned AI: Where We’re At, Where We’re Going”, presenta a David Minarsch discutiendo por qué la próxima etapa de la IA no es solo modelos más inteligentes; es propiedad más inteligente.

El podcast llena un serio vacío en el ecosistema de agentes. Hasta ahora, no ha habido un único canal de medios centrado únicamente en agentes autónomos, protocolos de coordinación y interacciones de agentes a agentes.

Además, Agents Unleashed no es solo para ingenieros o investigadores - está diseñado para los curiosos de la criptografía x AI. "El progreso de la IA es tan rápido que es difícil mantenerse encima de lo que es hype y lo que tiene sustancia", señaló David.

Cada episodio ofrece profundidad técnica y contexto, pero sin perder claridad.Si usted está construyendo su propio agente de IA o simplemente aprendiendo sobre las posibilidades, aquí es donde comienza la conversación.

The Infrastructure Behind the Mic

El protocolo Olas ya ha coordinado más de 7 millones de transacciones en cadena, impulsado 3,8 millones de interacciones de agente a agente, y actualmente soporta 500 agentes activos diarios.

Gran parte de la adopción está relacionada conLa perla, la aplicación de escritorio líder de Olas que permite a cualquiera ejecutar y poseer agentes de IA. Cada nuevo usuario de Pearl se convierte en parte del ecosistema de Olas.MechProductos como Predict y BabyDegen ya están ayudando a los usuarios a predecir mercados e interactuar con activos criptográficos utilizando la coordinación inteligente.

Cada uno de estos agentes opera de forma descentralizada, gestionado por los participantes de la comunidad que están ayudando a dar forma a lo que la IA co-propietaria realmente puede parecer.

A través de este programa, Olas no solo está transmitiendo actualizaciones, sino que está construyendo un archivo del movimiento de IA descentralizado, un mapa de ruta público en curso que ayuda a los desarrolladores y pensadores a mantenerse alineados mientras impulsan hacia adelante.

También envía una señal: la era de la inteligencia de la caja negra centralizada está siendo desafiada no solo en código, sino en cultura.Este podcast se convierte en una ventana a un mundo donde la IA ya no es algo que usted alquila.

A medida que la economía de los agentes se expande, la coordinación será más importante que nunca. los agentes de IA ya están gestionando carteras en cadena, ejecutando tuberías de investigación y actuando como colaboradores autónomos en sistemas digitales.

The Agents Unleashed Podcast es un nodo temprano en esa red. Es un lugar para discutir avances técnicos, desafíos de gobernanza, casos de uso en el mundo real y las personas detrás de ellos.

Este no es un juego de contenido de marca o una acción promocional, es una inversión a largo plazo en el tejido conectivo de un futuro descentralizado.

Así que, ya sea que seas un desarrollador de agentes, un inversor en infraestructuras cripto, o alguien simplemente curioso sobre dónde va la inteligencia, Agents Unleashed es el podcast que te mantendrá en la frontera - no mirando desde el lado.





Tune in to The Agents Unleashed Podcast en españolYoutubeSpotify y Apple.