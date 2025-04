Je li Ethereum u problemu? Ne. Pa zašto svi kažu drugačije?

Trenutačni medijski napad na Ethereum jako nalikuje onima koji su prethodno bili usmjereni na Bitcoin—gdje se mediji kasnije " ispričavaju " (čitaj: rugaju ) zbog svojih pogrešnih narativa. No, zbrojimo dva i dva.

Što se događa na kripto tržištu?

Ethereum ima mnogo takozvanih "ubojica", iako većina njih više izgleda kao samodestruktivni projekti:

Solana – zarađuje mnogo novca i radi brzo (s povremenim pauzama za ručak), ali svoj brend gradi uglavnom kroz memeove.

– zarađuje mnogo novca i radi brzo (s povremenim pauzama za ručak), ali svoj brend gradi uglavnom kroz memeove. Tron – praonica rublja za USDt koja obrađuje ogromne količine, ali radi malo više; čak i njegove " jeftine " transakcije sada zahtijevaju zaključavanje stotina dolara ili plaćanje mnogo većih naknada.

– praonica rublja za USDt koja obrađuje ogromne količine, ali radi malo više; čak i njegove " " transakcije sada zahtijevaju zaključavanje stotina dolara ili plaćanje mnogo većih naknada. Hyperliquid – brz i učinkovit blockchain koji uglavnom crpi likvidnost iz EVM ekosustava. Međutim, ostaje potpuno anoniman, ali ne i istinski decentraliziran projekt s ograničenom upotrebom.

– brz i učinkovit blockchain koji uglavnom crpi likvidnost iz EVM ekosustava. Međutim, ostaje potpuno anoniman, ali ne i istinski decentraliziran projekt s ograničenom upotrebom. Drugi – Od Near , koji se okrenuo AI, do dYdX , koji je migrirao iz Ethereum ekosustava u svoju vlastitu infrastrukturu.





Na prvi pogled, situacija u Ethereumu čini se strašnom, ako ne i izravno katastrofalnom. Ali ja to ne vidim tako. Evo nekoliko ključnih točaka—ne za uvjeravanje, već za dijeljenje.

Trilema

Prema ovom konceptu, morate odabrati jedno od tri :

Decentralizacija

Sigurnost

Skalabilnost





Većina je odabrala skalabilnost i promovirala sigurnost , a potpuno je zaboravila na decentralizaciju . Solana uopće nije decentralizirana, dok je Hyperliquid samo riječima decentraliziran.





Što se tiče istinski decentraliziranih sustava koji se ne suočavaju s velikim problemima skalabilnosti, danas postoje samo dva:

Bitcoin

Ethereum





Ethereum je izgubio značajan dio svoje publike nakon što je rudarenje prestalo biti sebično . Međutim, ovaj potez također je doveo do eksplozije konkurencije, jer većina blockchaina sada radi na PoS-u i njegovim varijacijama.





Ipak, Ethereum i dalje daje prioritet decentralizaciji. Je li ovo važno? vjerujem da jest. Evo nekoliko ključnih argumenata:

Ako decentralizacija nije tako kritična kao što kripto-entuzijasti tvrde, onda nema stvarne potrebe za Web 3.0. Web 2.5 bi bio dovoljan, ali bi ponovio prošle neuspjehe kao što su FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius, itd.

kao što kripto-entuzijasti tvrde, onda nema stvarne potrebe za Web 3.0. Web 2.5 bi bio dovoljan, ali bi ponovio prošle neuspjehe kao što su FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius, itd. Decentralizacija je sigurnost . Mnogi vjeruju da potpuna transparentnost slabi sigurnost, no istina je upravo suprotno — ona je zapravo poboljšava osiguravajući da je sve moguće provjeriti.

. Mnogi vjeruju da potpuna transparentnost slabi sigurnost, no istina je upravo suprotno — ona je poboljšava osiguravajući da je sve moguće provjeriti. Učinkovitost kapitala poboljšava se decentralizacijom . MEV tržište se razvilo unutar Ethereuma, a ne Bitcoina (gdje postoji sebično rudarenje) ili Solane (kojoj nedostaje mempool i oslanja se na centralizirano, ali brzo rješenje).





Možda se ne slažete s ovim argumentima. To je pošteno - vaše mišljenje je važno. Međutim, čvrsto vjerujem da decentralizacija, otvorenost i anonimnost čine temelj blockchaina i DAG-ova (gdje je decentralizacija zamijenjena distribucijom). U međuvremenu, DLT-ovi kao što su XRP Ledger ili CBDC-ovi funkcioniraju drugačije i ne zahtijevaju nužno punu decentralizaciju.





Štoviše, decentralizacija može riješiti sustavne kvarove koji potiču svaku financijsku krizu - bila ona 1903., 1907., 1929. ili 2008. Samo dobro kolateralizirana, višelančana likvidna tržišta pružaju istinsku transparentnost i interoperabilnost. Centralizirana tržišta uvijek će varati, prikazujući lažne ocjene, revizije i izvješća koja se ne mogu neovisno provjeriti.





I konačno, za razliku od mnogih projekata, Ethereum ne razvija jedan tim, kao što mnogi pretpostavljaju. Consensys nije Ethereum Foundation, kao što je sam Vitalik nedavno pojasnio. A ovo je samo jedan primjer.

Ethereum — Laboratorij svega

Da, točno.





NFT-ovi, kao "kovanice u boji", prvi put su se pojavili u Bitcoinu, ali sve dok standard ERC-721 nije predstavljen 2018., nije bilo pravih NFT-ova. Pogledajte standarde tokena u Solani ili Aptosu — mijenjaju ih kao rukavice, a čak i nakon godina ostaju nedovršeni. A u Bitcoinu? Zar BRC-20 ne zvoni svima?





Isti memovi kojima se Solana toliko ponosi također potječu iz Bitcoina (da budemo precizni: Litecoin ( Scrypt ) → Doge). Ali Dogecoin je bio autsajder sve do Elona Muska, dok je Ethereum meme pretvorio u više od puke priče – učinio ih je pravim trendom.





Možda niste znali, ili ste možda zaboravili, ali: DeFi, RWA, NFT 2.0, zk-Rollups i mnoge druge inovacije—ili su nastale u Ethereumu kao proizvodi za masovno tržište ili su, što je još važnije, postale mainstream u Ethereumu.





Sada, koje su revolucionarne inovacije uveli Tron, Solana, Aptos ili čak Bitcoin od 2017. do 2018.? L2 skaliranje ili ponovno postavljanje? Oni postoje na Bitcoinu, pa čak i Solana eksperimentira s njima, ali sve je izgrađeno kroz Ethereum. I usput, sharding koji je Near u početku koristio za natjecanje sa Solanom? To je sada u biti L2 pristup . Bitcoin ima Lightning, ali može li se usporediti s Arbitrumom, Optimism ili zk-Rollups? Ne mislim tako. I nemojmo zaboraviti zk-EVM, koji je potpuno drugačija razina. Tu su i bočni lanci koji tvore još jednu evoluciju—opBNB, zk-EVM Polygon i više.





Ukratko, decentralizacija — kao što je ranije spomenuto — stvara jedinstveno igralište za eksperimentiranje, nešto što nijedna druga zajednica ne može mjeriti. Zapravo , niti jedan drugi sustav nema takvu zajednicu. Zašto bi se ljudi strastveno bavili trgovanjem memecoinima, terminskim ugovorima i drugim financijskim trikovima? Nemojte me krivo shvatiti — ja također profitiram od izvedenica i DeFi-ja, ali u isto vrijeme mogu uroniti u teoriju Dark Foresta , mrlje i beskrajno evoluirajuće skupove različite složenosti.





A u Solani? Mogu se diviti brzim transakcijama. A u Tronu? Mogu se diviti njegovom "energetskom" modelu i gotovo potpunoj EVM - kompatibilnosti .

Likvidnost između lanaca

Ovo je nešto jedinstveno za EVM što nitko drugi nema. Upravo sada se tek počinju pojavljivati sustavi koji kombiniraju pristupe Solana i Ethereum ili Bitcoin i Ethereum. Ali evo popisa EVM projekata:





Moonbeam – EVM za Polkadot;

– EVM za Polkadot; Aurora – EVM za Near;

– EVM za Near; Neon – EVM za Solanu;

– EVM za Solanu; EVMos – EVM za Cosmos;

– EVM za Cosmos; Avalanche – inherentno temeljen na EVM-u;

– inherentno temeljen na EVM-u; Poligon, BSC (BNB lanac) – EVM bočni lanci;

– EVM bočni lanci; Linea;

I mnogi drugi.





Dodajte Lisk, Sonic, obitelj Superchain, Arbitrum, zkSync, Scroll, Starknet i desetke drugih, i vidjet ćete da stvari nisu tako loše kao što se čine.





Naravno, sve se mijenja. Ali u čiju korist? Hoće li svi odjednom prijeći na Hyperliquid ili sintetički proizvod iz dYdX-a ? Ili će to biti Solana & Bitcoin , gdje prvi dobiva hype, a drugi privlači rudare i VC-ove?





Po meni, oni koji tako misle promašili su zadnjih... 10 godina? Oni ne shvaćaju da je cross-chain likvidnost san svakog stručnjaka za blockchain. Njegova izgradnja od 2015. do 2025. nije bila lak zadatak, a velik dio još uvijek nije dovršen.





Pogledajte pristupe Polkadot & Cosmos : oba su sjajni sustavi (i oba su bili ICO-i na Ethereumu), ali su na kraju bili zaključani u svoje parachaine i čvorišta, stvarajući ne decentraliziranu , već fragmentiranu likvidnost.





Solana izgleda impresivno, ali po čemu je fundamentalno bolja od Hyperliquid, Near, Algorand ili drugih brzih i "ugljično neutralnih" rješenja?

Zaključak

Ethereum je jednom porazio obitelj Bitshares (Graphene) , uključujući EOS, Steem i druge. Pobijedio je jer je implementirao razvoj putem pametnih ugovora , a ne krutih obrazaca, te je uspješno privukao rudare i zajednicu.





Naravno, Solidity programeri bi mogli zastarjeti, baš kao što bi EVM cross-chain likvidnost mogla nestati, a Vitalik bi mogao biti u krivu, baš kao i svi mi.





Ali zašto pretpostaviti da je konkurenciji kraj i da je tržište trajno podijeljeno?





Ni ti ni ja nemamo razloga vjerovati da:

Postoji mnogo brzih blockchaina , ali svaki je od njih centraliziran na svoj način, što znači da se natječu jedni s drugima, a ne s Ethereumom.

, ali svaki je od njih centraliziran na svoj način, što znači da se natječu jedni s drugima, a ne s Ethereumom. Ethereum L2 nisu konkurencija Ethereumu jer postoje zahvaljujući njemu. Sve dok su povezani, sustav funkcionira - ali ako se pokušaju odvojiti, to neće dobro završiti za njih. Pogledajte dYdX: jesu li doista pobijedili u hype utrci? Ne vidim to. Zato je Unichain L2, ali na Ethereumu.

jer postoje zahvaljujući njemu. Sve dok su povezani, sustav funkcionira - ali ako se pokušaju odvojiti, to neće dobro završiti za njih. Pogledajte dYdX: jesu li pobijedili u hype utrci? Ne vidim to. Zato je Unichain L2, ali na Ethereumu. Bitcoin i Ethereum doista su decentralizirani projekti, pa čak i VC-ovi razumiju njihovu vrijednost - špekulanti, međutim, možda neće. Ali to ne znači da je decentralizacija izgubila na važnosti; to samo znači da to ne razumiju svi. Nepoznavanje kvantne mehanike ne znači da možete proizvoditi procesore bez uzimanja u obzir kvantnih učinaka.





Trenutačno samo Ethereum ima likvidnost između lanaca u potrebnoj mjeri, a repliciranje toga čak ni za 2-3 godine neće biti lako. Osim toga, pred nama je medvjeđe tržište (nadamo se nakon 2026., ali vidjet ćemo). Kad se to dogodi, svi ti meme projekti niske likvidnosti će se srušiti, i što onda?





I da, možete kritizirati Ethereum koliko god želite, ali iz nekog razloga nitko ne želi preuzeti njegovu ulogu laboratorija za inovacije. Jesmo li doista izgradili sve što smo htjeli? Ne mislim tako.





Jednostavno rečeno, mogu raspravljati s brojevima ili činjenicama, a činjenice mi govore da su mediji krenuli u napad na Ethereum dok su zgodno "zaboravljali" njegove prednosti.





Vidio sam ovo prije. Više puta.





Jeste li