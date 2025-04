¿Ethereum está en problemas? No. Entonces, ¿por qué todos dicen lo contrario?

El actual ataque de los medios de comunicación contra Ethereum se parece mucho a los que se dirigieron anteriormente contra Bitcoin, donde los medios más tarde se " disculparon " (léase: se burlaron ) por sus narrativas engañosas. Pero sumemos dos y dos.

¿Qué está pasando en el mercado de criptomonedas?

Ethereum tiene muchos de los llamados "asesinos", aunque la mayoría de ellos parecen más bien proyectos autodestructivos:

Solana – Gana mucho dinero y trabaja rápido (con pausas ocasionales para el almuerzo), pero construye su marca principalmente a través de memes.

– Gana mucho dinero y trabaja rápido (con pausas ocasionales para el almuerzo), pero construye su marca principalmente a través de memes. Tron – Una lavandería de USDt que procesa volúmenes masivos pero no hace mucho más; incluso sus transacciones “ baratas ” ahora requieren bloquear cientos de dólares o pagar tarifas mucho más altas.

– Una lavandería de USDt que procesa volúmenes masivos pero no hace mucho más; incluso sus transacciones “ ” ahora requieren bloquear cientos de dólares o pagar tarifas mucho más altas. Hyperliquid : una cadena de bloques rápida y eficiente que extrae liquidez principalmente del ecosistema EVM. Sin embargo, sigue siendo un proyecto completamente anónimo, pero no verdaderamente descentralizado, con una utilidad limitada.

: una cadena de bloques rápida y eficiente que extrae liquidez principalmente del ecosistema EVM. Sin embargo, sigue siendo un proyecto completamente anónimo, pero no verdaderamente descentralizado, con una utilidad limitada. Otros : desde Near , que giró hacia la IA, hasta dYdX , que migró del ecosistema Ethereum a su propia infraestructura.





A primera vista, la situación de Ethereum parece desesperada, por no decir catastrófica. Pero yo no lo veo así. A continuación, se presentan algunos puntos clave, no para persuadir, sino para compartir.

El trilema

Según este concepto, debes elegir una de las tres :

Descentralización

Seguridad

Escalabilidad





La mayoría ha optado por la escalabilidad y ha promovido la seguridad , y se ha olvidado por completo de la descentralización . Solana no está descentralizada en absoluto, mientras que Hyperliquid solo está descentralizada de palabra.





En cuanto a sistemas verdaderamente descentralizados que no enfrentan grandes problemas de escalabilidad, hoy en día solo hay dos:

Bitcoin

Ethereum





Ethereum perdió una parte importante de su audiencia después de que la minería dejó de ser egoísta . Sin embargo, este movimiento también provocó una explosión de competencia, ya que la mayoría de las cadenas de bloques ahora operan en PoS y sus variantes.





Sin embargo, Ethereum sigue dando prioridad a la descentralización. ¿Es esto importante? Creo que sí. A continuación, se presentan algunos argumentos clave:

Si la descentralización no es tan crítica como afirman los entusiastas de las criptomonedas, entonces no hay una necesidad real de la Web 3.0. La Web 2.5 sería suficiente, pero repetiría fracasos pasados como FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius, etc.

como afirman los entusiastas de las criptomonedas, entonces no hay una necesidad real de la Web 3.0. La Web 2.5 sería suficiente, pero repetiría fracasos pasados como FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius, etc. La descentralización es seguridad . Muchos creen que la transparencia total debilita la seguridad, pero lo cierto es lo contrario: en realidad la mejora al garantizar que todo sea verificable.

. Muchos creen que la transparencia total debilita la seguridad, pero lo cierto es lo contrario: la mejora al garantizar que todo sea verificable. La eficiencia del capital mejora con la descentralización . El mercado de MEV se ha desarrollado dentro de Ethereum, no en Bitcoin (donde existe una minería egoísta) o Solana (que carece de un mempool y depende de una solución centralizada pero de alta velocidad).





Tal vez no esté de acuerdo con estos argumentos. Es justo, su opinión importa. Sin embargo, creo firmemente que la descentralización, la apertura y el anonimato forman la base de las cadenas de bloques y los DAG (donde la descentralización se reemplaza por la distribución). Mientras tanto, las DLT como XRP Ledger o las CBDC funcionan de manera diferente y no necesariamente requieren una descentralización total.





Además, la descentralización puede abordar las fallas sistémicas que alimentan cada crisis financiera, ya sea la de 1903, 1907, 1929 o 2008. Solo los mercados líquidos entre cadenas y con garantías adecuadas brindan verdadera transparencia e interoperabilidad. Los mercados centralizados siempre engañarán, mostrando calificaciones, auditorías e informes falsos que no se pueden verificar de forma independiente.





Y por último, a diferencia de muchos proyectos, Ethereum no está desarrollado por un solo equipo, como muchos suponen. Consensys no es la Fundación Ethereum, como el propio Vitalik aclaró recientemente. Y este es solo un ejemplo.

Ethereum: el laboratorio de todo

Sí, exactamente.





Los NFT, como "monedas de colores", aparecieron por primera vez en Bitcoin, pero hasta que se introdujo el estándar ERC-721 en 2018, no existían NFT reales. Observe los estándares de tokens en Solana o Aptos: los cambian como guantes e incluso después de años, siguen sin terminar. ¿Y en Bitcoin? ¿No le suena de algo el BRC-20?





Los mismos memes de los que Solana se enorgullece también se originaron en Bitcoin (para ser precisos: Litecoin ( Scrypt ) → Doge). Pero Dogecoin era un extraño hasta que Elon Musk llegó, mientras que Ethereum convirtió los memes en algo más que una narrativa: los convirtió en una tendencia en toda regla.





Quizás no lo sabías, o tal vez lo olvidaste, pero: DeFi, RWA, NFT 2.0, zk-Rollups y muchas otras innovaciones, se originaron en Ethereum como productos para el mercado masivo o, lo que es más importante, se volvieron populares en Ethereum.





Ahora bien, ¿qué innovaciones revolucionarias han introducido Tron, Solana, Aptos o incluso Bitcoin desde 2017-2018? ¿Escalado L2 o resttaking? Estos existen en Bitcoin, e incluso Solana está experimentando con ellos, pero todo se construyó a través de Ethereum. Y, por cierto, ¿la fragmentación que Near utilizó inicialmente para competir con Solana? Eso ahora es esencialmente un enfoque L2 . Bitcoin tiene Lightning, pero ¿puede compararse con Arbitrum, Optimism o zk-Rollups? No lo creo. Y no olvidemos zk-EVM, que es un nivel completamente diferente. Luego están las cadenas laterales, que forman otra evolución: opBNB, zk-EVM Polygon y más.





En resumen, la descentralización, como se mencionó anteriormente, crea un campo de juego único para la experimentación, algo que ninguna otra comunidad puede igualar. De hecho , ningún otro sistema tiene una comunidad así. ¿Por qué la gente se sentiría apasionada por el comercio de memecoins, futuros y otros trucos financieros? No me malinterpreten: también obtengo beneficios de los derivados y DeFi, pero al mismo tiempo, puedo sumergirme en la teoría del Bosque Oscuro , los blobs y los rollups en constante evolución de diversa complejidad.





¿Y en Solana? Puedo admirar las transacciones rápidas. ¿Y en Tron? Puedo maravillarme con su modelo de "energía" y su compatibilidad casi total con EVM .

Liquidez entre cadenas

Esto es algo exclusivo de EVM que nadie más tiene. En este momento, los sistemas que combinan los enfoques de Solana y Ethereum o Bitcoin y Ethereum están recién comenzando a surgir. Pero aquí hay una lista de proyectos de EVM:





Rayo de luna – EVM para Polkadot;

– EVM para Polkadot; Aurora – EVM para Cercano;

– EVM para Cercano; Neón – EVM para Solana;

– EVM para Solana; EVMos – EVM para Cosmos;

– EVM para Cosmos; Avalanche : inherentemente basado en EVM;

: inherentemente basado en EVM; Polígono, BSC (cadena BNB) : cadenas laterales EVM;

: cadenas laterales EVM; Línea;

Y muchos más.





Añade Lisk, Sonic, la familia Superchain, Arbitrum, zkSync, Scroll, Starknet y docenas de otros, y verás que las cosas no son tan malas como parecen.





Por supuesto, todo está cambiando. ¿Pero a favor de quién? ¿Todos se pasarán de repente a Hyperliquid o a un producto sintético de dYdX ? ¿O serán Solana y Bitcoin , donde el primero se lleva la palma y el segundo atrae a los mineros y a los inversores de capital riesgo?





En mi opinión, quienes así piensan se han perdido los últimos… ¿10 años? No se dan cuenta de que la liquidez entre cadenas ha sido el sueño de todo experto en blockchain. Desarrollarla entre 2015 y 2025 no fue una tarea fácil, y gran parte de ella aún está sin terminar.





Observe los enfoques de Polkadot y Cosmos : ambos son excelentes sistemas (y ambos fueron ICO en Ethereum), pero terminaron bloqueados en sus parachains y hubs, creando una liquidez no descentralizada sino fragmentada.





Solana parece impresionante, pero ¿en qué es fundamentalmente mejor que Hyperliquid, Near, Algorand u otras soluciones rápidas y “carbono neutrales”?

Conclusión

Ethereum derrotó en su momento a la familia Bitshares (Graphene) , que incluía a EOS, Steem y otras. Ganó porque implementó el desarrollo a través de contratos inteligentes , no de patrones rígidos, y atrajo con éxito a los mineros y a la comunidad.





Claro, los desarrolladores de Solidity pueden volverse obsoletos, al igual que la liquidez entre cadenas de EVM podría desaparecer, y Vitalik podría estar equivocado, al igual que el resto de nosotros.





Pero ¿por qué suponer que la competencia ha terminado y que el mercado está dividido permanentemente?





Ni tú ni yo tenemos motivos para creer que:

Hay muchas cadenas de bloques de alta velocidad , pero cada una de ellas está centralizada a su manera, lo que significa que compiten entre sí en lugar de con Ethereum.

, pero cada una de ellas está centralizada a su manera, lo que significa que compiten entre sí en lugar de con Ethereum. Las L2 de Ethereum no son competencia de Ethereum porque existen gracias a él. Mientras permanezcan conectadas, el sistema funciona, pero si intentan separarse, no les irá bien. Miren a dYdX: ¿ganaron realmente la carrera publicitaria? No lo veo. Por eso Unichain es una L2, pero en Ethereum.

porque existen gracias a él. Mientras permanezcan conectadas, el sistema funciona, pero si intentan separarse, no les irá bien. Miren a dYdX: ¿ganaron la carrera publicitaria? No lo veo. Por eso Unichain es una L2, pero en Ethereum. Bitcoin y Ethereum son proyectos verdaderamente descentralizados, e incluso los inversores de capital riesgo comprenden su valor; sin embargo, los especuladores pueden no entenderlo. Pero eso no significa que la descentralización haya perdido su importancia; solo significa que no todos la entienden. No conocer la mecánica cuántica no significa que se puedan fabricar procesadores sin tener en cuenta los efectos cuánticos.





En este momento, solo Ethereum tiene liquidez entre cadenas en la escala necesaria, y replicar esto incluso en 2 o 3 años no será fácil. Además, se avecina un mercado bajista (con suerte después de 2026, pero ya veremos). Cuando eso suceda, todos estos proyectos meme de baja liquidez colapsarán, ¿y luego qué?





Y sí, se puede criticar a Ethereum todo lo que se quiera, pero por alguna razón, nadie quiere asumir su papel de laboratorio de innovación. ¿Realmente hemos construido todo lo que queríamos? No lo creo.





En pocas palabras, puedo discutir con números o hechos, y los hechos me dicen que los medios han lanzado un ataque contra Ethereum mientras "olvidan" convenientemente sus fortalezas.





Ya he visto esto antes. Más de una vez.





¿Tiene?