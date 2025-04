Er Ethereum i problemer? Nej. Så hvorfor siger alle andet?

Det nuværende medieangreb på Ethereum minder stærkt om dem, der tidligere var rettet mod Bitcoin – hvor medierne senere " beklager " (læs: håner ) for deres vildledende fortællinger. Men lad os lægge to og to sammen.

Hvad sker der på kryptomarkedet?

Ethereum har mange såkaldte "mordere", selvom de fleste af dem ligner mere selvdestruktive projekter:

Solana – Tjener mange penge og løber hurtigt (med lejlighedsvise frokostpauser), men bygger hovedsageligt sit brand gennem memes.

– Tjener mange penge og løber hurtigt (med lejlighedsvise frokostpauser), men bygger hovedsageligt sit brand gennem memes. Tron – Et møntvaskeri for USDt, der behandler enorme mængder, men laver ikke meget andet; selv dens " billige " transaktioner kræver nu enten låsning af hundredvis af dollars eller betaling af meget højere gebyrer.

– Et møntvaskeri for USDt, der behandler enorme mængder, men laver ikke meget andet; selv dens " " transaktioner kræver nu enten låsning af hundredvis af dollars eller betaling af meget højere gebyrer. Hyperliquid – En hurtig og effektiv blockchain, der for det meste henter likviditet fra EVM-økosystemet. Det forbliver dog et fuldstændigt anonymt, men ikke virkelig decentraliseret projekt med begrænset nytte.

– En hurtig og effektiv blockchain, der for det meste henter likviditet fra EVM-økosystemet. Det forbliver dog et fuldstændigt anonymt, men ikke virkelig decentraliseret projekt med begrænset nytte. Andre – Fra Near , som drejede til AI, til dYdX , som migrerede væk fra Ethereum-økosystemet til sin egen infrastruktur.





Ved første øjekast virker Ethereums situation alvorlig, hvis ikke direkte katastrofal. Men jeg ser det ikke sådan. Her er nogle nøglepunkter - ikke for at overtale, men for at dele.

Trilemmaet

I henhold til dette koncept skal du vælge en af de tre :

Decentralisering

Sikkerhed

Skalerbarhed





De fleste har valgt skalerbarhed og fremme sikkerheden og har helt glemt decentraliseringen . Solana er slet ikke decentraliseret, mens Hyperliquid kun er decentraliseret i ord.





Hvad angår virkelig decentraliserede systemer, der ikke står over for større skalerbarhedsproblemer, er der kun to i dag:

Bitcoin

Ethereum





Ethereum mistede en betydelig del af sit publikum, efter at minedrift holdt op med at være egoistisk . Dette skridt førte dog også til en eksplosion af konkurrence, da størstedelen af blockchains nu opererer på PoS og dets variationer.





Alligevel prioriterer Ethereum stadig decentralisering. Er dette vigtigt? Det tror jeg, det er. Her er nogle centrale argumenter:

Hvis decentralisering ikke er så kritisk, som krypto-entusiaster hævder, så er der ikke noget reelt behov for Web 3.0. Web 2.5 ville være nok, men det ville gentage tidligere fejl som FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius osv.

som krypto-entusiaster hævder, så er der ikke noget reelt behov for Web 3.0. Web 2.5 ville være nok, men det ville gentage tidligere fejl som FTX, Terra (LUNA/UST), 3AC, Celsius osv. Decentralisering er sikkerhed . Mange mener, at fuldstændig gennemsigtighed svækker sikkerheden, men det modsatte er sandt – det forbedrer den faktisk ved at sikre, at alt er verificerbart.

. Mange mener, at fuldstændig gennemsigtighed svækker sikkerheden, men det modsatte er sandt – det forbedrer den ved at sikre, at alt er verificerbart. Kapitaleffektiviteten forbedres med decentralisering . MEV-markedet har udviklet sig inden for Ethereum, ikke Bitcoin (hvor egoistisk minedrift findes) eller Solana (som mangler en mempool og er afhængig af en centraliseret, men højhastighedsløsning).





Måske er du uenig i disse argumenter. Det er fair - din mening betyder noget. Jeg er dog overbevist om, at decentralisering, åbenhed og anonymitet danner grundlaget for blockchains og DAG'er (hvor decentralisering erstattes af distribution). I mellemtiden fungerer DLT'er som XRP Ledger eller CBDC'er anderledes og kræver ikke nødvendigvis fuld decentralisering.





Desuden kan decentralisering adressere systemiske fejl, der giver næring til enhver finansiel krise – det være sig 1903, 1907, 1929 eller 2008. Kun godt sikrede, likvide markeder på tværs af kæder giver ægte gennemsigtighed og interoperabilitet. Centraliserede markeder vil altid bedrage og vise falske vurderinger, revisioner og rapporter, der ikke kan verificeres uafhængigt.





Og endelig, i modsætning til mange projekter, er Ethereum ikke udviklet af et enkelt team, som mange antager. Consensys er ikke Ethereum Foundation, som Vitalik selv for nylig præciserede. Og dette er blot ét eksempel.

Ethereum - Laboratoriet for alting

Ja, præcis.





NFT'er, som "farvede mønter", dukkede først op i Bitcoin, men indtil ERC-721-standarden blev introduceret i 2018, var der ingen rigtige NFT'er. Se på de symbolske standarder i Solana eller Aptos - de ændrer dem som handsker, og selv efter år forbliver de ufærdige. Og i Bitcoin? Ringer BRC-20 ikke nogen klokker?





De samme memes, som Solana er så stolte af, stammer også fra Bitcoin (for at være præcis: Litecoin ( Scrypt ) → Doge). Men Dogecoin var en outsider indtil Elon Musk, mens Ethereum forvandlede memes til mere end blot en fortælling – det gjorde dem til en fuldgyldig trend.





Måske vidste du det ikke, eller måske glemte du det, men: DeFi, RWA, NFT 2.0, zk-Rollups og mange andre innovationer – enten opstået i Ethereum som massemarkedsprodukter eller, endnu vigtigere, blev gjort mainstream i Ethereum.





Hvilke banebrydende innovationer har Tron, Solana, Aptos eller endda Bitcoin introduceret siden 2017-2018? L2-skalering eller omlægning? Disse findes på Bitcoin, og selv Solana eksperimenterer med dem, men det hele blev bygget gennem Ethereum. Og i øvrigt den sharding, som Near oprindeligt brugte til at konkurrere med Solana? Det er nu i det væsentlige en L2-tilgang . Bitcoin har Lightning, men kan det sammenlignes med Arbitrum, Optimisme eller zk-Rollups? Det tror jeg ikke. Og lad os ikke glemme zk-EVM, som er et helt andet niveau. Så er der sidekæder, der danner endnu en evolution - opBNB, zk-EVM Polygon og mere.





Kort sagt, decentralisering – som tidligere nævnt – skaber en unik legeplads for eksperimenter, noget ingen andre samfund kan matche. Faktisk har intet andet system endda et sådant fællesskab. Hvorfor ville folk føle sig passionerede omkring handel med memecoins, futures og andre finansielle gimmicks? Misforstå mig ikke – jeg tjener også på derivater og DeFi, men samtidig kan jeg dykke ned i Dark Forest -teori, klatter og uendeligt udviklende rollups af varierende kompleksitet.





Og i Solana? Jeg kan beundre hurtige transaktioner. Og i Tron? Jeg kan undre mig over dens "energi"-model og næsten fulde EVM - kompatibilitet .

Cross-chain likviditet

Dette er noget unikt for EVM, som ingen andre har. Lige nu er systemer, der kombinerer Solana & Ethereum eller Bitcoin & Ethereum tilgange, lige begyndt at dukke op. Men her er en liste over EVM-projekter:





Moonbeam – EVM for Polkadot;

– EVM for Polkadot; Aurora – EVM for Near;

– EVM for Near; Neon – EVM til Solana;

– EVM til Solana; EVMos – EVM for Cosmos;

– EVM for Cosmos; Avalanche – i sagens natur EVM-baseret;

– i sagens natur EVM-baseret; Polygon, BSC (BNB Chain) – EVM sidekæder;

– EVM sidekæder; Linea;

Og mange flere.





Tilføj Lisk, Sonic, Superchain-familien, Arbitrum, zkSync, Scroll, Starknet og dusinvis mere, og du vil se, at tingene ikke er så slemt, som de ser ud til.





Selvfølgelig ændrer alt sig. Men til hvis fordel? Vil alle pludselig skifte til Hyperliquid eller et syntetisk produkt fra dYdX ? Eller bliver det Solana & Bitcoin , hvor den første får hypen, og den anden tiltrækker minearbejdere og VC'er?





Efter min mening har de, der mener det, gået glip af de sidste... 10 år? De er ikke klar over, at likviditet på tværs af kæder har været drømmen for enhver blockchain-ekspert. At bygge det fra 2015 til 2025 var ingen let opgave, og meget af det er stadig ufærdigt.





Se på Polkadot & Cosmos tilgange: begge er fantastiske systemer (og begge var ICO'er på Ethereum), men de endte med at blive låst ind i deres parachains og hubs, hvilket ikke skabte decentraliseret, men fragmenteret likviditet.





Solana ser imponerende ud, men hvordan er den grundlæggende bedre end Hyperliquid, Near, Algorand eller andre hurtige og "carbon-neutrale" løsninger?

Konklusion

Ethereum besejrede engang Bitshares (Graphene) familien , inklusive EOS, Steem og andre. Det vandt, fordi det implementerede udvikling gennem smarte kontrakter , ikke stive mønstre, og med succes tiltrak minearbejdere og samfundet.





Selvfølgelig kan Solidity-udviklere blive forældede, ligesom EVM-likviditet på tværs af kæder kan forsvinde, og Vitalik kan tage fejl, ligesom resten af os.





Men hvorfor antage, at konkurrencen er slut, og markedet er permanent opdelt?





Hverken du eller jeg har nogen grund til at tro, at:

Der er masser af højhastigheds blockchains , men hver af dem er centraliseret på sin egen måde, hvilket betyder, at de konkurrerer med hinanden i stedet for med Ethereum.

, men hver af dem er centraliseret på sin egen måde, hvilket betyder, at de konkurrerer med hinanden i stedet for med Ethereum. Ethereum L2'er er ikke konkurrenter til Ethereum, fordi de eksisterer takket være det. Så længe de forbliver forbundet, fungerer systemet – men hvis de prøver at bryde væk, ender det ikke godt for dem. Se på dYdX: vandt de rent faktisk hypeløbet? Jeg kan ikke se det. Derfor er Unichain en L2, men på Ethereum.

fordi de eksisterer takket være det. Så længe de forbliver forbundet, fungerer systemet – men hvis de prøver at bryde væk, ender det ikke godt for dem. Se på dYdX: vandt de hypeløbet? Jeg kan ikke se det. Derfor er Unichain en L2, men på Ethereum. Bitcoin & Ethereum er virkelig decentraliserede projekter, og selv VC'er forstår deres værdi - spekulanter kan dog ikke. Men det betyder ikke, at decentralisering har mistet sin betydning; det betyder bare, at ikke alle forstår det. Ikke at kende kvantemekanikken betyder ikke, at du kan fremstille processorer uden at tage højde for kvanteeffekter.





Lige nu er det kun Ethereum, der har likviditet på tværs af kæder i det nødvendige omfang, og det vil ikke være let at kopiere dette selv om 2-3 år. Plus, et bjørnemarked er forude (forhåbentlig efter 2026, men vi får se). Når det sker, vil alle disse meme-projekter med lav likviditet gå ned, og hvad så?





Og ja, du kan kritisere Ethereum alt, hvad du vil, men af en eller anden grund er der ingen, der ønsker at påtage sig dens rolle som innovationslaboratoriet. Har vi virkelig bygget alt, hvad vi ønskede? Det tror jeg ikke.





Kort sagt kan jeg argumentere med tal eller fakta, og fakta fortæller mig, at medierne har lanceret et angreb på Ethereum, mens de bekvemt "glemmer" dets styrker.





Jeg har set det her før. Mere end én gang.





Har du?