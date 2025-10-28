QuickSwap Orbs के Perpetual Hub Ultra को एकीकृत करता है, संस्थागत ग्रेड Perps ट्रेडिंग को आधार पर लाता है

Tel Aviv, इजरायल, 28 अक्टूबर, 2025/Chainwire/--कोरबस, अग्रणी Layer-3 बुनियादी ढांचे के प्रदाता, ने आज घोषणा की कि QuickSwap, DeFi में सबसे लंबे समय से स्थापित विनिमय एक्सचेंज में से एक, ने Perpetual Hub Ultra को एकीकृत किया है, जो Orbs द्वारा संचालित है। इस एकीकरण के माध्यम से, QuickSwap उपयोगकर्ताओं को एक पूरी तरह से प्रबंधित, मॉड्यूलर perps स्टॉक के भीतर गहरा तरलता, अनुकूलित लेवरेज और कुशल निष्पादन तक पहुंच मिलती है। Symm.io के सहयोग से बनाया गया, Perpetual Hub Ultra प्रभावी ढंग से decentralized एक्सचेंजों के लिए तरलता बूटस्ट्राप करता है, जिससे उन्हें पहले दिन से अधिक तेजी से और इष्टतम उपयोगकर्ता अनुभव के साथ लॉन्च किया जा सकता है। अल्ट्रा एक उच्च प्रदर्शन perps प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है, जिसमें हेजिंग, निपटान, ओरेकल, और एक पेशेवर ग्रेड यूआई शामिल हैं. एक बार एकीकृत होने के बाद, अल्ट्रा प्रमुख केंद्रित एक्सचेंजों सहित दोनों onchain और offchain स्रोतों से तरलता मार्गदर्शन की अनुमति देता है, जैसे कि Binance, जो प्रोटोकॉल को जटिल बैकेंड विकास के बिना गहरे निष्पादन तक पहुंच देता है। पूर्ण perps बुनियादी ढांचे को एक मॉड्यूलर एकीकरण परत में पैक करके, अल्ट्रा एक्सचेंज, aggregators, और फ्रंटेंड्स को न्यूनतम इंजीनियरिंग ओवरहेड और तेजी से बाजार करने का समय के साथ संस्थागत स्तर पर ट्रेडिंग उत्पादों को तैनात करने की अनुमति देता है। Perpetual Hub Ultra हमेशा के भविष्य के लिए इरादे-आधारित ट्रेडिंग लाता है, जिससे नए ट्रेडिंग स्थानों को केंद्रीय प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन और लचीलापन के साथ मेल खा सकते हैं, जबकि decentralization और सुरक्षा बनाए रखते हैं। QuickSwap के बारे में QuickSwap को उच्च गैस शुल्क और धीरे-धीरे लेनदेन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, विशेष रूप से ईथेरियम पर। अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया, QuickSwap Polygon नेटवर्क के Layer 2 स्केलिंग समाधानों का लाभ उठाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को तेजी से और सस्ता लेनदेन प्रदान किया जा सके। https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ Orbs के बारे में Orbs एक decentralized Layer-3 (L3) ब्लॉकचेन है जो विशेष रूप से उन्नत onchain ट्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है. एक Proof-of-Stake सहमतता का उपयोग करके, Orbs एक पूरक निष्पादन परत के रूप में कार्य करता है, जटिल तर्क और स्मार्ट अनुबंधों की मूल कार्यक्षमताओं से परे स्क्रिप्ट को सुविधा देता है. Orbs द्वारा संचालित प्रोटोकॉल जैसे dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub, और Perpetual Hub DeFi और स्मार्ट अनुबंध प्रौद्योगिकी की सीमाओं को बढ़ाते हुए, CeFi स्तर के निष्पादन को onchain ट्रेडिंग में पेश करते हैं। अधिक जानें: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ संपर्क हथियार नमस्कार@orbs.com \n \n इस कहानी को Btcwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित किया गया था. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. इस कहानी को Btcwire द्वारा Business Blogging Program के तहत एक प्रेस संदेश के रूप में प्रकाशित किया गया था. किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने स्वयं के अनुसंधान करें. कार्यक्रम कार्यक्रम