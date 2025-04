Whale.io despídese de Telegram e céntrase na web

Nunha medida histórica, Whale Casino, o proxecto máis grande e un dos operadores máis destacados da comunidade de Telegram, anunciou un cambio na súa estratexia operativa.





O operador decidiu descontinuar o seu servizo de bot de Telegram debido aos recentes cambios na plataforma e decidiu concentrarse na súa plataforma web, whale.io, anunciando unha nova era de innovación e compromiso dos usuarios.

Unha mensaxe de Whale:

"Queridas baleas, decidimos deixar de apoiar o noso bot de Telegram por agora. Como Telegram, cremos na privacidade e na seguridade nas fronteiras como operador con licenza, polo que, debido ás recentes accións no ecosistema, chegamos á conclusión de deixar de ofrecer o noso produto dentro de Telegram! Non teñas medo, os teus fondos están a salvo e podes acceder á túa conta a través da nosa web ou descargando algúns dispositivos Android. #ShowMustGoOn"





Esta decisión prodúcese tras unha profunda consideración do panorama en evolución da privacidade e seguridade dixital, co obxectivo de aliñarse cos valores fundamentais de Whale de ofrecer unha experiencia segura e fluida para os seus usuarios.

A evolución de Whale.io

Whale.io estivo á vangarda na integración da tecnoloxía blockchain nos xogos, proporcionando unha plataforma onde os usuarios poden participar en varios xogos interactivos ao tempo que se aseguran que os seus activos estean seguros.





O cambio a un enfoque centrado na web consiste en cambiar as plataformas e mellorar a experiencia do usuario nun ambiente máis escalable, accesible e rico en funcións.

A plataforma web, whale.io, ofrece unha serie de vantaxes:





Seguridade mellorada: cos protocolos de ciberseguridade máis recentes, whale.io garante que os datos e os fondos dos usuarios estean protexidos cos estándares de cifrado e medidas de privacidade.





Experiencia de usuario: a plataforma web ofrece unha interface optimizada para xogos, deseñada tanto para navegadores de escritorio como para móbiles, que garante un xogo fluido sen as limitacións que adoitan atoparse nos contornos de aplicacións de mensaxería.





Acceso máis amplo: ao centrarse na web, Whale abre as súas portas a un público global, non só aos de Telegram, aumentando así a súa comunidade e o potencial de novas asociacións e integracións.





Funcións innovadoras: Whale.io actualízase continuamente con novos xogos, recompensas e funcións sociais que aproveitan todo o potencial da tecnoloxía blockchain, incluíndo Battlepass con recompensas, Misións, Tribos e moitos outros eventos impulsados pola comunidade.

Cambio para as características principais do Whale Casino

A decisión de afastarse do bot de Telegram estivo influenciada por varios factores, incluíndo a intención estratéxica de ter control sobre a experiencia do usuario, o cumprimento dos marcos normativos emerxentes e os cambios recentes nos termos da plataforma.





Este movemento tamén permite a integración directa con outras tecnoloxías web e dálle a Whale a flexibilidade para innovar sen as limitacións das políticas de plataformas de terceiros. Whale xa ten máis de 15 millóns de usuarios, dos cales a maioría está a usar a súa plataforma web para acceder a todas as funcións.

O que isto significa para os usuarios de Whale

Para os usuarios existentes, nada cambia, xa que aínda poden iniciar sesión coa súa conta de Telegram ou correo electrónico para acceder á súa conta, fondos e estado. A transición a whale.io garante:





Migración sen problemas: os usuarios poden acceder ás súas contas existentes directamente na web ou a través da APP de Android, con todos os fondos e datos anteriores intactos.





Novas oportunidades: co foco na web, os usuarios poden esperar actualizacións máis frecuentes, novos lanzamentos de xogos e funcións da comunidade melloradas que antes non eran posibles en Telegram.





Compromiso continuo: os hashtags #sometimeslosealwayswin e #ShowMustGoOn encapsula o ethos de resistencia e mellora continua de Whale, prometendo aos usuarios que este cambio é só o comezo dun novo capítulo emocionante.

Whale.io está mirando cara adiante

O pivote de Whale para Whale.io non é só un cambio de plataforma, senón unha reafirmación do seu compromiso coa súa comunidade. Como un dos maiores operadores do espazo de xogos dixitais, Whale está preparado para redefinir o que poden ser os xogos na web, convertendo cada clic nunha aventura e cada xogo nunha oportunidade.





O equipo de Whale.io está entusiasmado con este novo comezo e invita a todos os usuarios e recén chegados a mergullarse nas posibilidades ilimitadas que agardan en whale.io, onde o programa debe continuar.





Este comunicado de prensa marca un momento para Whale, xa que pasa dun bot de Telegram a unha plataforma web completa, co obxectivo de crear un futuro cheo de innovación, seguridade e compromiso dos usuarios inigualables.

Sobre Whale Casino

Casino da balea está á vangarda na fusión de iGaming tradicional coa tecnoloxía blockchain, proporcionando un ambiente de xogo seguro, transparente e cheo de recompensas.





Con foco na comunidade, a innovación e a satisfacción dos xogadores, Whale como operador segue establecendo novos estándares no mundo dos xogos en liña ao tempo que ofrece Daily Cashback, o RTP máis alto e pagos instantáneos sen ningunha taxa de gas.

Os usuarios poden descubrir o futuro de Whale Casino e Ficha $WHALE comprobándoos aquí:

Páxina web: https://whale.io/

Sociais: https://linktr.ee/whalesocials_tg

