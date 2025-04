Os pagos con tarxeta son lentos, custosos e moribundos: aquí están os consumidores

O aumento das taxas das tarxetas e os contracargos crean custos innecesarios, mentres que os clientes agora esperan unha experiencia de pago instantánea e sen problemas. O pago por banco é a alternativa máis intelixente e cada vez é imposible que as empresas o ignoren.





Pay-by-bank é un método de pago de conta a conta impulsado pola banca aberta. Os bancos comparten API de forma segura con provedores licenciados e os usuarios autorizan os pagos directamente a través da interface do seu banco. O fluxo de pago evita as redes de tarxetas por completo.





Algunhas das principais vantaxes do pago por banco inclúen a velocidade, a seguridade e o consentimento controlado polo cliente. A UX é máis sinxela e os custos son máis baixos xa que as redes de tarxetas non están implicadas.





Agora, vexamos as estatísticas: en 2018, só houbo 320.000 pagos bancarios no Reino Unido. En 2024, ese número explotou ata os 224 millóns . O Reino Unido lidera Europa, cun 13% dos consumidores activos dixitalmente e un 18% das pequenas empresas xa a bordo.





Co que o mercado global alcanzará os 164.800 millóns de dólares en 2032 , 2025 é o punto de inflexión. Aquí tes por que a banca aberta despegará este ano e o que impulsará o seu rápido crecemento.

Os nativos dixitais están redefinindo os pagos

Moitos pensan que os consumidores están configurados nos seus métodos de pago, cómodos coas tarxetas e as carteiras dixitais e non confían nas novas tecnoloxías. Pero isto está cambiando cos nativos dixitais tomando o escenario central.





En 2025, a xeración Z está a representar case o 30% da forza laboral mundial. Esta xeración creceu cos teléfonos intelixentes, non só prefiren as solucións de primeiro dixital, senón que as esperan.





Tome o éxito dos bancos retadores como Revolut no Reino Unido. Estalaron en popularidade ao ofrecer servizos bancarios rápidos e sen friccións, a diferenza dos torpes bancos legados. Non é de estrañar que o 78% dos millennials use a banca móbil e unha cuarta parte teña a súa conta bancaria principal cun banco só dixital.





A xeración Z leva aínda máis lonxe. Pasan máis de catro horas ao día nas redes sociais, investigan produtos en liña e impulsan o comercio social. Confían na innovación fronte aos sistemas tradicionais. O estudo Rise of Open Banking de Mastercard confírmao: a xeración Z é a máis ansiosa por adoptar fintech de vangarda.









Os millennials e a xeración Z quizais non sexan aínda os máis ricos, pero impulsan o futuro do comercio electrónico. O pago por banco realízase para eles: sen detalles da tarxeta, sen pasos adicionais, só un pago rápido e amigable para UX de conta a conta deseñado para a velocidade, comodidade e seguridade.

As empresas que entendan como pensa este público sairán adiante. A cuestión non é se o pago por banco despegará, senón a rapidez con que se adaptará.



— Lasma Kuhtarska, cofundador, director de estratexia de Noda .





Avance normativo: IPR e PSD3

As API fortes e a regulación intelixente son fundamentais para acelerar a adopción do pago por banco. En 2025, non un, senón dous cambios normativos importantes o impulsarán.





En primeiro lugar, o Regulamento de Pago Instantáneo (IPR) da UE obrigará a todos os bancos e PSP a ofrecer pagos instantáneos en euros, liquidados en 10 segundos, 24 horas ao día, 7 días ao día, a través das fronteiras. Ese é un cambio masivo respecto ao estándar anterior de 25 segundos, que empurra aos bancos a actualizar os seus sistemas rapidamente. A partir de xaneiro de 2025, os bancos deben poder recibir pagos instantáneos. Para outubro de 2025, tamén deberán envialos.





Isto está cambiando o xogo por si só, pero combinado coa banca aberta, desafía directamente ás redes de tarxetas. Pagos máis rápidos, menos intermediarios e taxas máis baixas: é exactamente o que queren as empresas e os consumidores.





Outro cambio importante é o PSD3, que se lanzará en 2026. Resolverá problemas clave que retardaron a adopción anticipada da banca aberta. Os bancos deberán proporcionar API máis fortes e de alto rendemento, que garantan unha mellor fiabilidade e estabilidade. Terán que publicar informes de rendemento da API e eliminar as restricións innecesarias que anteriormente facían complicar a banca aberta.





Estas normativas empurran aos bancos a actualizarse, facendo que a banca aberta sexa máis rápida, fiable e amplamente adoptada. Con pagos instantáneos e PSD3 acelerando o crecemento, 2025 é o punto de inflexión. As empresas que adopten anticipadamente manteranse á fronte da competencia.

Os VRP desbloquean o pago recorrente por banco no Reino Unido

Un dos maiores obstáculos para a adopción do pago por banco foi a súa falta de flexibilidade para os pagos recorrentes. A diferenza dos pagos con tarxeta ou a domiciliación bancaria, o pago tradicional por banco requiría que os usuarios aprobaran todas as transaccións, polo que non eran prácticos para subscricións, subscricións e outros pagos recorrentes.





Pero iso cambiou. Os pagos recorrentes variables (VRP) introduciu o consentimento de longa duración, o que significa que os clientes autentican unha vez e establecen un mandato de pago con límites de cantidade e frecuencia. Despois diso, os pagos ocorren automaticamente, sen necesidade de volver a autenticarse cada vez. Os clientes mantén o control, podendo modificar ou cancelar os seus mandatos en calquera momento.





En resumo, os VRP combinan a comodidade da banca aberta coa facilidade dos débitos directos e das subscricións baseadas en tarxetas, e o seu impulso está aumentando. NatWest e HSBC xa lanzaron VRP para transferencias de contas e, en maio de 2022, NatWest procesou o primeiro VRP comercial non varrido do Reino Unido. Segundo a orde da CMA, os nove bancos máis grandes do Reino Unido deben apoiar os VRP para o varrido, abrindo o camiño para unha adopción máis ampla.





Este cambio elimina a barreira clave para o pago por banco que substitúe os métodos de pago tradicionais. Cos grandes bancos que lanzan VRP, as empresas que integran o pago por banco agora obterán unha vantaxe de primeiro en moverse.

— Lasma Kuhtarska, cofundadora, directora de estratexia de Noda.





Por que 2025 é o mellor momento para cambiar ao pago bancario

As empresas saben que o pago por banco é o futuro, pero moitos poden dubidar, temen unha integración complexa, opcións de pago limitadas e o risco de interromper a súa configuración actual. É precisamente por iso que agora é o momento de actuar.





Co socio axeitado, integrar o pago por banco é sinxelo. Noda elimina a complexidade, ofrecendo unha solución suave e plug-and-play que funciona cos teus fluxos de pago existentes. As empresas aínda poden aceptar tarxetas mentres engaden sen problemas a banca aberta para un pagamento máis eficiente e rendible. Ofrece API de banca aberta, así como complementos listos para usar para plataformas de comercio electrónico, o que facilita a configuración. Para as empresas que non teñen unha caixa personalizada, as páxinas de pago sen código, as ligazóns de pago e os códigos QR permítenlles comezar a aceptar pagos bancarios ao instante.