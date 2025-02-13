المدفوعات بالبطاقات بطيئة ومكلفة ومحتضرة - إليك ما يلجأ إليه المستهلكون بدلاً من ذلك

إن ارتفاع رسوم البطاقات وعمليات استرداد المبالغ المدفوعة يؤدي إلى تكاليف غير ضرورية، في حين يتوقع العملاء الآن تجربة دفع فورية وسلسة. إن الدفع عن طريق البنك هو البديل الأكثر ذكاءً، وأصبح من المستحيل على الشركات تجاهله.





الدفع عن طريق البنك هو طريقة دفع من حساب إلى حساب مدعومة بالخدمات المصرفية المفتوحة. تتشارك البنوك واجهات برمجة التطبيقات بشكل آمن مع مقدمي الخدمات المرخصين، ويقوم المستخدمون بتفويض المدفوعات مباشرة من خلال واجهة البنك. يتجاوز تدفق الدفع شبكات البطاقات بالكامل.





تتضمن بعض المزايا الرئيسية للدفع عن طريق البنك السرعة والأمان والموافقة التي يتحكم فيها العميل. كما أن تجربة المستخدم أبسط، والتكاليف أقل نظرًا لعدم مشاركة شبكات البطاقات.





الآن، دعونا نلقي نظرة على الإحصائيات - في عام 2018، كان هناك 320 ألف عملية دفع عبر البنوك فقط في المملكة المتحدة. وبحلول عام 2024، ارتفع هذا الرقم إلى 224 مليونًا . وتتصدر المملكة المتحدة أوروبا، حيث تضم 13% من المستهلكين النشطين رقميًا و18% من الشركات الصغيرة.





مع توقعات بوصول السوق العالمية إلى 164.8 مليار دولار بحلول عام 2032 ، فإن عام 2025 هو نقطة التحول. وإليك السبب وراء انطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة هذا العام، وما الذي سيقود نموها السريع.

المواطنون الرقميون يعيدون تعريف المدفوعات

يعتقد الكثيرون أن المستهلكين متمسكون بطرق الدفع التي يتبعونها، ويشعرون بالارتياح عند استخدام البطاقات والمحافظ الرقمية، ولا يثقون في التكنولوجيا الجديدة. لكن هذا يتغير الآن مع تولي المواطنين الرقميين مركز الصدارة.





بحلول عام 2025، سيشكل الجيل Z ما يقرب من 30% من القوى العاملة العالمية. نشأ هذا الجيل مع الهواتف الذكية، ولا يفضل الحلول الرقمية فحسب، بل يتوقعها أيضًا.





ولنتأمل هنا نجاح البنوك المنافسة مثل ريفولوت في المملكة المتحدة. فقد اكتسبت هذه البنوك شعبية هائلة بفضل تقديم خدمات مصرفية سريعة وخالية من الاحتكاك، على عكس البنوك التقليدية. وليس من المستغرب أن يستخدم 78% من أبناء جيل الألفية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأن يحتفظ ربعهم بحسابهم المصرفي الأساسي في بنك رقمي فقط.





إن الجيل Z يذهب إلى أبعد من ذلك. فهم يقضون أكثر من أربع ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويبحثون عن المنتجات عبر الإنترنت، ويقودون التجارة الاجتماعية. إنهم يثقون في الابتكار أكثر من الأنظمة التقليدية. وتؤكد دراسة ماستركارد حول صعود الخدمات المصرفية المفتوحة أن الجيل Z هو الأكثر حرصًا على تبني التكنولوجيا المالية المتطورة.









قد لا يكون جيل الألفية والجيل Z الأكثر ثراءً حتى الآن، ولكنهم يقودون مستقبل التجارة الإلكترونية. تم تصميم الدفع عن طريق البنك خصيصًا لهم - بدون تفاصيل بطاقة، ولا خطوات إضافية، فقط دفع سريع وسهل الاستخدام من حساب إلى حساب مصمم للسرعة والراحة والأمان.

إن الشركات التي تفهم كيف يفكر هذا الجمهور سوف تنجح. والسؤال ليس ما إذا كان الدفع عن طريق البنك سوف ينجح أم لا – بل ما مدى سرعة التكيف.



— لاسما كوهتارسكا، المؤسس المشارك والمدير الاستراتيجي في شركة نودا .





اختراق تنظيمي: حقوق الملكية الفكرية وتوجيهات خدمات الدفع 3

تشكل واجهات برمجة التطبيقات القوية والتنظيم الذكي عنصرين أساسيين لتسريع تبني الدفع عن طريق البنوك. وفي عام 2025، لن يكون هناك تغيير تنظيمي رئيسي واحد بل اثنان لدفع هذه العملية إلى الأمام.





أولا، ستتطلب لائحة الدفع الفوري للاتحاد الأوروبي من جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع تقديم مدفوعات فورية باليورو، يتم تسويتها في غضون 10 ثوانٍ، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر الحدود. وهذا تحول هائل عن معيار 25 ثانية السابق، مما يدفع البنوك إلى تحديث أنظمتها بسرعة. اعتبارًا من يناير 2025، يجب أن تتمكن البنوك من تلقي المدفوعات الفورية. وبحلول أكتوبر 2025، يجب أن ترسلها أيضًا.





إن هذا بحد ذاته يشكل تغييراً جذرياً، ولكن عند دمجه مع الخدمات المصرفية المفتوحة، فإنه يشكل تحدياً مباشراً لشبكات البطاقات. فالمدفوعات الأسرع، وعدد أقل من الوسطاء، والرسوم المنخفضة ــ هذا هو بالضبط ما تريده الشركات والمستهلكون.





ومن بين التحولات الكبرى الأخرى، إصدار PSD3، المقرر طرحه بحلول عام 2026. وسوف يعمل على إصلاح المشكلات الرئيسية التي أبطأت من تبني الخدمات المصرفية المفتوحة في وقت مبكر. وسوف تكون البنوك ملزمة بتوفير واجهات برمجة تطبيقات أقوى وعالية الأداء، مما يضمن موثوقية واستقرارا أفضل. وسوف يتعين عليها نشر تقارير أداء واجهات برمجة التطبيقات وإزالة القيود غير الضرورية التي كانت تجعل الخدمات المصرفية المفتوحة مرهقة في السابق.





تدفع هذه القواعد البنوك إلى الترقية، مما يجعل الخدمات المصرفية المفتوحة أسرع وأكثر موثوقية وأكثر انتشارًا. ومع تسريع الدفعات الفورية وPSD3 للنمو، فإن عام 2025 هو نقطة التحول. وستظل الشركات التي تتبنى هذه القواعد في وقت مبكر متقدمة على المنافسة.

تتيح بطاقات VRP إمكانية الدفع المتكرر عن طريق البنك في المملكة المتحدة

كان أحد أكبر العوائق التي تحول دون تبني الدفع عن طريق البنوك هو افتقاره إلى المرونة فيما يتصل بالمدفوعات المتكررة. فعلى النقيض من المدفوعات القائمة على البطاقات أو الخصم المباشر، يتطلب الدفع عن طريق البنوك التقليدي موافقة المستخدمين على كل معاملة على حدة ــ الأمر الذي يجعل هذه الطريقة غير عملية فيما يتصل بالاشتراكات والعضويات والمدفوعات المتكررة الأخرى.





ولكن هذا تغير. فقد قدمت المدفوعات المتكررة المتغيرة (VRPs) موافقة طويلة الأمد، مما يعني أن العملاء يقومون بالمصادقة مرة واحدة وإعداد تفويض دفع مع حدود للمبلغ والتكرار. بعد ذلك، تتم المدفوعات تلقائيًا - دون الحاجة إلى إعادة المصادقة في كل مرة. يظل العملاء مسيطرين، مع القدرة على تعديل أو إلغاء تفويضاتهم في أي وقت.





باختصار، تجمع أنظمة VRP بين راحة الخدمات المصرفية المفتوحة وسهولة الخصم المباشر والاشتراكات القائمة على البطاقات، وتكتسب زخمًا متزايدًا. وقد أطلقت NatWest وHSBC بالفعل أنظمة VRP لتحويل الحسابات، وفي مايو 2022، عالجت NatWest أول نظام VRP تجاري غير شامل في المملكة المتحدة. وبموجب أمر هيئة المنافسة والأسواق، يجب على أكبر تسعة بنوك في المملكة المتحدة دعم أنظمة VRP الشاملة، مما يمهد الطريق لتبني أوسع نطاقًا.





إن هذا التحول يزيل الحاجز الرئيسي أمام استبدال الدفع عن طريق البنك بأساليب الدفع التقليدية. ومع قيام البنوك الكبرى بطرح أنظمة الدفع عن طريق البنك، فإن الشركات التي تدمج الدفع عن طريق البنك الآن سوف تكتسب ميزة كونها الأولى في هذا المجال.

— لاسما كوهتارسكا، المؤسس المشارك والمدير الاستراتيجي في شركة نودا.





لماذا يعتبر عام 2025 هو أفضل وقت للتحول إلى الدفع عن طريق البنك

تدرك الشركات أن الدفع عن طريق البنوك هو المستقبل، ولكن العديد منها قد تتردد في ذلك خوفًا من التكامل المعقد وخيارات الدفع المحدودة وخطر تعطيل إعداداتها الحالية. ولهذا السبب على وجه التحديد، حان الوقت الآن للتحرك.





مع الشريك المناسب، يصبح دمج الدفع عن طريق البنك أمرًا بسيطًا. يزيل Noda التعقيد، ويقدم حلًا سلسًا وسهل الاستخدام يعمل مع تدفقات الدفع الحالية لديك. لا يزال بإمكان الشركات قبول البطاقات مع إضافة الخدمات المصرفية المفتوحة بسلاسة لتحقيق عملية دفع أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. كما يوفر واجهات برمجة تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة بالإضافة إلى المكونات الإضافية الجاهزة للاستخدام لمنصات التجارة الإلكترونية، مما يجعل الإعداد سهلاً. بالنسبة للشركات التي لا تمتلك خدمة دفع مخصصة، تتيح لها صفحات الدفع بدون أكواد وروابط الدفع ورموز الاستجابة السريعة البدء في قبول الدفع عن طريق البنك على الفور.