Kaartbetalings is stadig, duur en sterf - hier is waarna verbruikers eerder wend

Stygende kaartfooie en terugvorderings skep onnodige koste, terwyl kliënte nou onmiddellike, naatlose betaalervaring verwag. Betaal-per-bank is die slimmer alternatief, en dit raak onmoontlik vir besighede om te ignoreer.





Betaal-per-bank is 'n rekening-tot-rekening betaalmetode wat deur oop bankdienste aangedryf word. Banke deel API's veilig met gelisensieerde verskaffers, en gebruikers magtig betalings direk deur hul bank se koppelvlak. Die betalingsvloei omseil kaartnetwerke heeltemal.





Sommige sleutelvoordele van betaal-per-bank sluit spoed, sekuriteit en kliëntbeheerde toestemming in. Die UX is eenvoudiger en koste is laer aangesien kaartnetwerke nie betrokke is nie.





Kom ons kyk nou na die statistieke – in 2018 was daar net 320 000 betaal-per-bank betalings in die Verenigde Koninkryk. Teen 2024 het daardie getal tot 224 miljoen ontplof . Die Verenigde Koninkryk lei Europa, met 13% van digitaal aktiewe verbruikers en 18% van klein besighede reeds aan boord.





Met die wêreldmark wat teen 2032 $164,8 miljard sal bereik , is 2025 die kantelpunt. Hier is die rede waarom oop bankwese vanjaar sal begin, en wat die vinnige groei daarvan sal aandryf.

Digitale naturelle herdefinieer betalings

Baie dink dat verbruikers ingestel is op hul betaalmetodes, gemaklik is met kaarte en digitale beursies, en nie nuwe tegnologie vertrou nie. Maar dit is besig om te verander met digitale inboorlinge wat die sentrale stadium neem.





In 2025 maak Gen Z byna 30% van die wêreldwye arbeidsmag uit. Hierdie generasie het grootgeword met slimfone, hulle verkies nie net digitale eerste oplossings nie – hulle verwag dit.





Neem die sukses van uitdagerbanke soos Revolut in die VK. Hulle het in gewildheid ontplof deur vinnige, wrywinglose bankdienste aan te bied, anders as lomp erfenisbanke. Dit is geen verrassing dat 78% van millennials mobiele bankdienste gebruik nie, en een vierde het hul primêre bankrekening by 'n bank wat slegs digitaal is.





Gen Z neem dit selfs verder. Hulle spandeer meer as vier uur per dag op sosiale media, doen navorsing oor produkte aanlyn en dryf sosiale handel. Hulle vertrou innovasie bo tradisionele stelsels. Mastercard se Rise of Open Banking- studie bevestig dit - Gen Z is die gretigste om die nuutste fintech aan te neem.









Millennials en Gen Z is dalk nog nie die rykste nie, maar hulle dryf die toekoms van e-handel. Betaal-per-bank word vir hulle gemaak – geen kaartbesonderhede, geen ekstra stappe nie, net 'n vinnige en UX-vriendelike rekening-tot-rekening-betaling wat ontwerp is vir spoed, gerief en sekuriteit.

Besighede wat verstaan hoe hierdie gehoor dink, sal vorentoe kom. Die vraag is nie of betaal-per-bank sal styg nie – dit is hoe vinnig jy sal aanpas.



- Lasma Kuhtarska, medestigter, hoofstrategiebeampte by Noda .





Regulatoriese deurbraak: IPR & PSD3

Sterk API's en slim regulering is die sleutel tot die versnelling van betaal-vir-bank-aanneming. In 2025 sal nie een nie, maar twee groot regulatoriese veranderinge dit vorentoe dryf.





Eerstens sal die EU se kitsbetalingsregulasie (IPR) van alle banke en PSP's vereis om onmiddellike eurobetalings aan te bied, wat binne 10 sekondes, 24/7, oor grense vereffen word. Dit is 'n massiewe verskuiwing van die vorige 25-sekonde-standaard, wat banke druk om hul stelsels vinnig op te gradeer. Vanaf Januarie 2025 moet banke onmiddellik betalings kan ontvang. Teen Oktober 2025 moet hulle dit ook stuur.





Dit is op sy eie spelveranderend, maar gekombineer met oop bankdienste, daag dit kaartnetwerke direk uit. Vinniger betalings, minder tussengangers en laer fooie – dit is presies wat besighede en verbruikers wil hê.





Nog 'n groot verskuiwing is PSD3, wat teen 2026 sal uitrol. Dit sal sleutelkwessies regstel wat vroeë oop bankaanneming vertraag het. Daar sal van banke verwag word om sterker, hoëprestasie-API's te verskaf, wat beter betroubaarheid en stabiliteit verseker. Hulle sal API-prestasieverslae moet publiseer en onnodige beperkings moet verwyder wat voorheen oop bankdienste lomp gemaak het.





Hierdie regulasies dryf banke om op te gradeer, wat oop bankdienste vinniger, meer betroubaar maak en wyd aanvaar word. Met onmiddellike betalings en PSD3 versnelde groei, is 2025 die kantelpunt. Besighede wat vroeg aanneem, sal voor die kompetisie bly.

VRP's ontsluit herhalende betaal-per-bank in die Verenigde Koninkryk

Een van die grootste struikelblokke vir betaal-per-bank-aanneming was die gebrek aan buigsaamheid vir herhalende betalings. Anders as kaartgebaseerde betalings of direkte debiete, het tradisionele betaal-per-bank vereis dat gebruikers elke enkele transaksie goedkeur – wat hulle onprakties maak vir intekeninge, lidmaatskap en ander herhalende betalings.





Maar dit het verander. Veranderlike herhalende betalings (VRP's) het langlewende toestemming ingestel, wat beteken dat kliënte een keer staaf en 'n betalingsmandaat opstel met beperkings op bedrag en frekwensie. Daarna vind betalings outomaties plaas – dit is nie nodig om elke keer weer te verifieer nie. Kliënte bly in beheer, met die vermoë om hul mandate te eniger tyd te wysig of te kanselleer.





Kortom, VRP's kombineer die gerief van oop bankdienste met die gemak van direkte debiete en kaartgebaseerde intekeninge, en momentum bou vir hulle op. NatWest en HSBC het reeds VRP's vir rekeningoordragte bekendgestel, en in Mei 2022 het NatWest die VK se eerste nie-vee-kommersiële VRP verwerk. Kragtens die CMA-bevel moet die Verenigde Koninkryk se nege grootste banke VRP's ondersteun vir vee, wat die weg baan vir breër aanvaarding.





Hierdie verskuiwing verwyder die sleutelversperring vir betaal-per-bank en vervang tradisionele betaalmetodes. Met groot banke wat VRP's uitrol, sal besighede wat nou betaal-vir-bank integreer 'n eerste-beweeg-voordeel kry.

- Lasma Kuhtarska, medestigter, hoofstrategiebeampte by Noda.





Waarom 2025 die beste tyd is om oor te skakel na betaal-per-bank

Besighede weet betaal-per-bank is die toekoms, maar baie kan huiwer, uit vrees vir komplekse integrasie, beperkte betaalopsies en die risiko om hul huidige opstelling te ontwrig. Dit is presies hoekom dit nou die tyd is om op te tree.





Met die regte vennoot is die integrasie van betaal-per-bank eenvoudig. Noda verwyder die kompleksiteit en bied 'n gladde, plug-and-play-oplossing wat met jou bestaande betalingsvloei werk. Besighede kan steeds kaarte aanvaar terwyl hulle oop bankdienste naatloos byvoeg vir 'n meer doeltreffende en koste-effektiewe betaalpunt. Dit bied oop bank-API's sowel as gereed-vir-gebruik-inproppe vir e-handelsplatforms, wat die opstelling moeiteloos maak. Vir besighede sonder 'n pasgemaakte betaalpunt, laat geen-kode betaalbladsye, betaalskakels en QR-kodes hulle toe om onmiddellik betaal-per-bank te begin aanvaar.