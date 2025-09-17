Nova historia

Modernización de plataformas de comercio electrónico: de Oracle ATG a arquitecturas nativas de nube

by
byDilip Prakash Valanarasu@dilip_pv

Writer | Thinker | Futurist

2025/09/17
featured image - Modernización de plataformas de comercio electrónico: de Oracle ATG a arquitecturas nativas de nube
Dilip Prakash Valanarasu

About Author

Dilip Prakash Valanarasu HackerNoon profile picture
Dilip Prakash Valanarasu@dilip_pv

Writer | Thinker | Futurist

Read my storiesAbout @dilip_pv

COMENTARIOS

avatar

Etiquetas colgantes

cloud#cloud#microservices#ecommerce#cloud-computing#oracle-atg#oracle-atg-commerce-in-2025#headless-commerce#digital-commerce-landscape

ESTE ARTIGO FOI PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories