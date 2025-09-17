Modernización de plataformas de comercio electrónico: de Oracle ATG a arquitecturas nativas de nube

Unha revolución silenciosa está a estourar no comercio electrónico. Baixo as interfaces de usuario brillantes e os botóns de checkout dun clic, está a suceder un cambio tectónico na tecnoloxía detrás deste canal de venda polo miúdo. O Oracle ATG Commerce foi a plataforma de rexistro para as grandes empresas durante moitos anos; un cabalo de traballo probado polo tempo para centos de empresas que estaban a desenvolver e medrar as súas prácticas de comercio electrónico. Foi sólido, sen dúbida. Pero o xogo de comercio electrónico cambiou, e agora, velocidade, axilidade e escalabilidade son o nome do xogo. O vello monolito fiable está a ser substituído, non porque fracasou, senón porque o futuro esixe máis. Os límites dos monólitos de legado Para entender como tantas empresas están agora dicindo adeus a Oracle ATG, é útil establecer o escenario para como se espera que as organizacións se involucren cos clientes no clima de comercio dixital de hoxe. Hoxe, como consumidores, esperamos unha experiencia sinxela a través de dispositivos e canles, e esa experiencia espérase que sexa rápida.Innovando con novas características, personalización avanzada ou flexibilidade de pagamento, hai unha expectativa de que as organizacións innoven todo o tempo.O reto é cos sistemas legados, como ATG. Construíronse nunha era onde o cambio se medida en meses, non en días. Un dos aspectos máis difíciles de traballar con plataformas herdadas como ATG é que son monolíticos.O que isto significa é que cada aspecto da funcionalidade está entrelazado nun bloque de código. Se algunha vez quere cambiar algo, as posibilidades son que vai ter que facer algúns cambios nunha variedade de áreas, probar todos eles, e esperar que todo o resto aínda está a funcionar. A actualización ou a implantación de novas funcións parece un gran esforzo con atrasos, retos e custos continuamente crecentes. Fin do camiño para o ATG O Oracle ATG chegou ao final do seu ciclo de vida do produto. O soporte diminuíu, as actualizacións deixan de fluír e os parches de seguridade están a converterse nunha cousa do pasado. As empresas que se manteñen con ATG están basicamente executando un sistema que está conxelado no tempo, mentres que o resto do mundo da tecnoloxía está a correr por diante.Este non é un lugar cómodo para estar cando os seus competidores están a poñer en marcha novos recursos en semanas e aínda está atrapado escribindo documentos de solicitude de cambio. Coñecer o futuro nativo da nube Agora entramos na era das plataformas de comercio electrónico nativas da nube, microservizos.As novas plataformas están construídas desde o principio para darlle flexibilidade e escalabilidade. Son optimizados para a nube, e o máis importante, só pagas polo que necesitas como o necesitas, o que permite a velocidade de mercado.Neste ecosistema, cada peza do teu sistema de comercio electrónico pode ser desenvolvido e implantado de forma independente e escalado en función dos requisitos da aplicación.Queres mellorar a túa funcionalidade de busca? Vaia adiante.Queres probar un novo fluxo de checkout?Fai iso.Non hai necesidade de esperar a próxima gran ventá de lanzamento. Comercio sen cabeza e microservizos Unha das características desta arquitectura moderna é o concepto de comercio sen cabeza.En resumo, a experiencia front-end -o que os seus clientes ven- está separada dos sistemas back-end -procesamento de pedidos, xestión de inventario, motor de promoción, etc. A desacoplación significa máis flexibilidade no deseño de experiencias de usuario. Un front-end pode ser un sitio web, unha aplicación móbil ou unha interface de usuario para dispositivos intelixentes; todos poden usar o mesmo back-end escalable. O camiño da modernización Como vemos que cada vez máis empresas abrazan plataformas como commercetools, coa súa rápida adopción e incorporación, as empresas están a ver máis fácil a transición dos seus sistemas monolíticos existentes. A transición non está sen as súas trampas. A transición dun monolito a microservizos require ser intencional. Basicamente está a repensar como funciona todo o seu ecosistema de comercio dixital.Pero as recompensas son convincentes.As empresas que fan o salto informan un tempo máis rápido para o mercado, un mellor rendemento e unha redución significativa no custo total de propiedade. Coñecer o que é migrar Comprender os dominios fundamentais da súa solución de comercio electrónico é un aspecto clave do proceso de migración. Dominios como xestión de catálogos, prezos, promocións, datos de clientes, etc. deben ser mapeados e entendidos en termos das súas dependencias. Unha vez que teña unha boa idea de como estas pezas funcionan xuntas, pode comezar a substituílas por equivalentes modernos, unha por vez. Este proceso adoita utilizar varios patróns como o patrón de estrangler: construír lado a lado mentres moderniza o sistema existente ata que sexa seguro desactivar o sistema legado. Flexibilidade na execución A flexibilidade durante este proceso é crucial. Cada negocio é diferente e cada un ten os seus propios requisitos. Non hai un enfoque único que funcione para todos. Algunhas empresas comezarán cos datos do cliente, a migración de perfís e a lóxica de personalización a un novo sistema. Outras empresas poden querer comezar coa información do produto e a xestión do inventario. A parte importante é minimizar a interrupción ao negocio, maximizando a nova arquitectura. A vida despois da emigración Unha vez completada a migración, as empresas a miúdo se sorprenden do que poden conseguir.Os ciclos de lanzamento van de meses a días.Pódense implantar novos recursos a un número limitado de usuarios para probar, e a implantación pódese incrementar rapidamente se a proba é exitosa. Os problemas de rendemento que anteriormente levaron varios días ou tarefas de intervención para solucionar problemas, agora poden ser solucionados en cuestión de horas, aproveitando novas capacidades de monitorización e observabilidade. Desbloquear a innovación A capacidade de innovar é quizais o aspecto máis emocionante da arquitectura de comercio electrónico moderna.Os equipos xa non están atrapados nas limitacións dun sistema monolítico, poden usar novas tecnoloxías, integrarse con servizos avanzados e crear experiencias completamente novas que antes simplemente non eran posibles baseándose en limitacións anteriores. As novas experiencias poden ser en forma de características, como recomendacións baseadas en IA, comercio de voz e promocións en tempo real que se clasifican como personalizadas. O futuro inevitable Aínda que algunhas empresas poden non estar preparadas para entrar hoxe por unha variedade de razóns (por exemplo, o peso dos custos e o risco, as restricións contractuais, as barreiras ao cambio cultural), a innovación como un diferencial está en ascenso. Os servizos compoñentes ou modularizados significan que as plataformas antigas son cada vez máis problemáticas para manter - como un custo e unha experiencia de cliente diferenciada - para competir.As empresas que non modernizan as súas solucións corren o risco de caer máis aló da tecnoloxía, pero perden oportunidades para diferenciar a súa experiencia do cliente e permanecer relevantes no seu mercado. Un imperativo empresarial A boa noticia é que o camiño para adiante é claro. Armado co plan correcto, as ferramentas axeitadas e unha apertura ao cambio, as empresas poden evolucionar as súas prácticas de comercio dixital. Modernizar unha plataforma de comercio electrónico non é só un exercicio en tecnoloxía. É unha necesidade empresarial. Trátase de preparar o seu negocio para prosperar nun ambiente dixital a un ritmo rápido, onde os clientes esperan máis e o cambio ocorre rapidamente.