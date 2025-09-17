Nueva Historia

Modernización de las plataformas de comercio electrónico heredadas: de Oracle ATG a arquitecturas nativas en la nube

by
byDilip Prakash Valanarasu@dilip_pv

Writer | Thinker | Futurist

2025/09/17
featured image - Modernización de las plataformas de comercio electrónico heredadas: de Oracle ATG a arquitecturas nativas en la nube
Dilip Prakash Valanarasu

About Author

Dilip Prakash Valanarasu HackerNoon profile picture
Dilip Prakash Valanarasu@dilip_pv

Writer | Thinker | Futurist

Read my storiesAbout @dilip_pv

COMENTARIOS

avatar

ETIQUETAS

cloud#cloud#microservices#ecommerce#cloud-computing#oracle-atg#oracle-atg-commerce-in-2025#headless-commerce#digital-commerce-landscape

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories