Modernización de las plataformas de comercio electrónico heredadas: de Oracle ATG a arquitecturas nativas en la nube

Una revolución silenciosa está cerrando en el comercio electrónico. Bajo las interfaces de usuario brillantes y los botones de checkout de un solo clic, un cambio tectónico está ocurriendo en la tecnología detrás de este canal de comercio minorista. Oracle ATG Commerce ha sido la plataforma de récord para las grandes empresas durante muchos años; un caballo de trabajo probado por el tiempo para cientos de empresas que estaban desarrollando y creciendo sus prácticas de comercio electrónico. Fue sólido, sin duda. Pero el juego de comercio electrónico ha cambiado, y ahora, la velocidad, agilidad y escalabilidad son el nombre del juego. El viejo monolito confiable está siendo reemplazado, no porque fracasó, sino porque el futuro exige más. Los límites de los monolitos de legado Para comprender cómo tantas empresas están diciendo adiós a Oracle ATG ahora, es útil establecer el escenario para cómo se espera que las organizaciones se involucren con los clientes en el clima de comercio digital de hoy. Hoy en día, como consumidores, esperamos una experiencia suave a través de dispositivos y canales, y se espera que esa experiencia sea rápida.Innovación con nuevas características, personalización avanzada o flexibilidad de pago, hay una expectativa de que las organizaciones inoven todo el tiempo.El desafío es con los sistemas legados, como ATG. Se construyeron en una era donde el cambio se midió en meses, no en días. Uno de los aspectos más difíciles de trabajar con plataformas heredadas como ATG es que son monolíticas.Lo que esto significa es que cada aspecto de la funcionalidad está entrelazado en un bloque de código. Si alguna vez quieres cambiar algo, es probable que necesites hacer algunos cambios en una variedad de áreas, probarlos todos, y esperar que todo lo demás sigue funcionando.Es como intentar cambiar una linterna en un mosaico multicolor sin causar ninguna grieta al resto del mosaico. La actualización o el despliegue de nuevas características parece un enorme esfuerzo con retrasos, desafíos y costes continuamente crecientes. Fin del camino para la ATG Oracle ATG ha llegado al final de su ciclo de vida del producto. El soporte ha disminuido, las actualizaciones ya no fluyen y los parches de seguridad se están convirtiendo en algo del pasado. Las empresas que se adhieren a ATG básicamente están ejecutando un sistema que se ha congelado en el tiempo, mientras que el resto del mundo de la tecnología está corriendo hacia delante.Este no es un lugar cómodo para estar cuando sus competidores están lanzando nuevas características en semanas y todavía está atrapado escribiendo documentos de solicitud de cambio. Abrazando el futuro nativo de la nube Ahora hemos entrado en la era de las plataformas de comercio electrónico nativas de la nube, microservices.Nuevas plataformas se construyen desde el principio para darle flexibilidad y escalabilidad. Están optimizados para la nube, y lo más importante, solo pagas por lo que necesitas como lo necesitas, lo que permite la velocidad de mercado.En este ecosistema, cada pieza de tu sistema de comercio electrónico puede ser desarrollada y desplegada de forma independiente, y escalada en función de los requisitos de la aplicación. ¿Quieres probar un nuevo flujo de checkout? ¿Hazlo. No hay necesidad de esperar a la próxima ventana de lanzamiento importante. Comercio sin cabeza y microservicios Una de las características distintivas de esta arquitectura moderna es el concepto de comercio sin cabeza.En pocas palabras, la experiencia front-end - lo que sus clientes ven - está separada de los sistemas back-end - procesamiento de pedidos, gestión de inventario, motor de promoción, etc. La desacoplación significa más flexibilidad en el diseño de experiencias de usuario. Un front-end puede ser un sitio web, una aplicación móvil o una interfaz de usuario para dispositivos inteligentes; todos pueden usar el mismo back-end escalable. Además, los desarrolladores de front-end pueden trabajar front-end y no preocuparse continuamente por romper algo en el back-end, y viceversa. El camino hacia la modernización A medida que vemos que más y más empresas abrazan plataformas como las de comercio, con su rápida adopción y incorporación, las empresas están viendo más fácil la transición de sus sistemas monolíticos existentes. La transición no está sin sus trampas.La transición de un monolito a los microservicios requiere ser intencional. Básicamente está repensando cómo funciona todo su ecosistema de comercio digital.Pero las recompensas son convincentes.Las empresas que hacen el salto reportan un tiempo más rápido para comercializar, un mejor rendimiento y una reducción significativa en el coste total de propiedad. Conocer lo que es la migración Comprender los dominios básicos de su solución de comercio electrónico es un aspecto clave del proceso de migración. dominios como gestión de catálogos, precios, promociones, datos de clientes, etc. deben ser mapeados y comprendidos en términos de sus dependencias. Una vez que tenga una buena idea de cómo estas piezas trabajan juntas, puede comenzar a reemplazarlas con equivalentes modernos, una pieza a la vez. Este proceso a menudo utiliza varios patrones como el patrón de estrangulación: construir lado a lado mientras moderniza el sistema existente hasta que sea seguro apagar el sistema legado. Flexibilidad en la ejecución La flexibilidad durante este proceso es crucial. Cada negocio es diferente y cada uno tiene sus propios requisitos. No hay un enfoque único que funcione para todos. Algunas empresas comenzarán con los datos del cliente, la migración de perfiles y la lógica de personalización a un nuevo sistema. Otras empresas pueden querer comenzar con la información del producto y la gestión del inventario. La parte importante es minimizar las interrupciones al negocio, mientras maximizan la nueva arquitectura. La vida después de la migración Una vez concluida la migración, las empresas a menudo se sorprenden de lo que pueden lograr.Los ciclos de lanzamiento han ido de meses a días.Los nuevos recursos se pueden desplegar a un número limitado de usuarios para la prueba, y el despliegue se puede acelerar rápidamente si la prueba es exitosa. Los problemas de rendimiento que antes tomaban varios días o tareas de intervención para solucionar problemas, ahora se pueden corregir en cuestión de horas, aprovechando nuevas capacidades de monitoreo y observabilidad. Desbloquear la innovación Los equipos ya no están atrapados en las limitaciones de un sistema monolítico, pueden utilizar nuevas tecnologías, integrarse con servicios avanzados, y crear experiencias completamente nuevas que simplemente no eran posibles antes basándose en las restricciones anteriores. Nuevas experiencias pueden ser en forma de características, como recomendaciones basadas en IA, comercio de voz y promociones en tiempo real que se clasifican como personalizadas. El futuro inevitable Aunque algunas empresas pueden no estar listas para entrar hoy por una variedad de razones (por ejemplo, la ponderación de costes y riesgos, las restricciones contractuales, las barreras al cambio cultural), la innovación como un diferenciador está en aumento. Los servicios componentes o modularizados significan que las plataformas antiguas se están volviendo más problemáticas para mantener - como un costo y una experiencia de cliente diferenciada - para competir.Las empresas que no modernizan sus soluciones corren el riesgo de caer más allá de la tecnología, pero pierden oportunidades para diferenciar su experiencia de cliente y permanecer relevantes en su mercado. Un imperativo empresarial La buena noticia es que el camino hacia adelante es claro. armado con el plan correcto, las herramientas adecuadas y una apertura al cambio, las empresas pueden evolucionar sus prácticas de comercio digital. Modernizar una plataforma de comercio electrónico no es simplemente un ejercicio en tecnología. Es una necesidad empresarial. Se trata de preparar su negocio para florecer en un entorno digital de ritmo rápido, donde los clientes esperan más y el cambio ocurre rápidamente. El viaje puede ser difícil, pero el destino vale la pena.