Hotstuff Labs lanza Hotstuff, unha capa nativa DeFi 1 que conecta o comercio en cadea con Fiat Rails

Singapur, 5 de decembro de 2025/Chainwire/-- Hoxe publicouse o test para , unha blockchain DeFi Layer 1 alimentada por DracoBFT, un protocolo de consenso construído a medida. Hotstuff L1 é unha cadea construída con propósito que combina un libro de ordes en cadea de alto rendemento cunha capa de rotación financeira programable onde os validadores actúan como portas de última milla para comercio, pagamentos e fiat rails. Laboratorio de cociña Liña L1 Laboratorio de cociña Liña L1 A diferenza das cadeas de propósito xeral, Hotstuff L1 está deseñado como unha capa de enrutamento de estilo Uber onde os validadores proporcionan acceso financeiro real en demanda. Hotstuff Labs está apoiado por investidores de primeira liña, incluíndo Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, e os fundadores dos principais protocolos DeFi como 1inch, Safe, Biconomy, Socket e máis. 

Julien Bouteloup, fundador de Stake Capital Group, dixo: "Hotstuff Labs está construíndo unha cadea de rendemento que conecta o comercio, os pagamentos e a liquidación do mundo real nunha capa coherente.A visión é permitir que os validadores se convertan en puntos de acceso financeiros activos. Validadores como puntos de acceso financeiro Ademais da negociación, Hotstuff L1 está deseñado para que os validadores poidan optar como provedores de servizos financeiros permitidos. En Hotstuff, os validadores non son só para o consenso, actúan como puntos de acceso financeiros globais para o motor de negociación principal e usuarios finais. \n \n \n Para o motor de negociación principal, os carrís de stablecoin permiten o acceso á liquidez offchain. Para os usuarios finais, os validadores desbloquean a conectividade da última milla para fiatcrypto on/off-ramps, pagamentos e casos de uso de FX. As integracións profundas con principais plataformas de pagamento, on/off-ramps, socios bancarios e programas de tarxetas cociñados na cadea permiten que os validadores gañen: 



Powering fiat stablecoin en / off-ramps Permitir ferrocarrís rexionais de pagamento e reembolso Emitir ou soportar tarxetas e contas locais Servir como conexión de última milla a diferentes moedas e rexións A cadea encaixa os usuarios a validadores específicos baseados na participación, o historial de rendemento e a calidade do servizo, como unha capa de enrutamento combinada con probas de coñecemento cero lixeiras para a verificación sen confianza de accións tanto en cadea como fóra da cadea. 

"A maioría das cadeas validan bloques. Hotstuff valida e entrega acceso de confianza ao diñeiro. É o Uber para validadores financeiros, dirixindo cada fluxo ao provedor correcto", dixo Vyom Sharma, cofundador e CEO de Hotstuff Labs. "Estamos construíndo unha capa 1 que pode conectar un comerciante en Asia, un corredor de transferencias en LATAM e un emisor de tarxetas en Europa sobre o mesmo tecido de liquidación". Hotstuff Public Testnet: agora aberto A rede pública de probas Hotstuff L1 está en directo e aberta a: 



Traders & Quants - pode probar a negociación precoz e instantánea, os cofres multi-venda e a infraestrutura de mercado construída directamente no núcleo L1. Construtores, Fintechs e Provedores de Infraestrutura de Stablecoin - poden colaborar con Hotstuff Labs para permitir novos casos de uso de negociación, pagamentos, FX e liquidación. Validadores e operadores de nódulos - poden executar nodos de DracoBFT, o rendemento de referencia e experimentar con módulos de servizos financeiros. Comezar xa 



Páxina web: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Whitepaper: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Comunidade e integracións: https://discord.gg/tradehotstuff Sobre Hotstuff Labs está construíndo Hotstuff L1, unha DeFi Layer 1 construída para financiación programable, alimentada polo motor de consenso DracoBFT e un tecido de execución modular.Con profunda experiencia en finanzas, consenso, negociación, criptomoeda e deseño de protocolo, o equipo está a crear unha capa de rotación global que permite o comercio en cadea e conecta pagamentos, transferencias e fiat rails nunha única cadea coherente. Para a prensa e as asociacións: https://x.com/hotstuff_labs

Contacto Laboratorio de cociña Páxina web: press@hotstufflabs.com