Byte educativo: o que é o phishing en Crypto e como protexerse del

O phishing é un tipo de estafa onde alguén che engana para darlle información privada, como o teu contrasinal ou as túas claves de carteira.En criptografía, isto adoita implicar sitios web falsos, aplicacións falsificadas ou persoas que pretenden ser alguén que non son (como axentes de soporte ou administradores de proxectos) para acceder á túa carteira e roubar os teus fondos. Tamén é moi difundido. É o número máis alto desde 2023. e os usuarios de criptomoedas son os principais obxectivos, especialmente cando están distraídos ou inseguros de en que confiar. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide Rexistrado Rexistrado Rexistrado Se usa unha carteira, comercio de tokens, ou só explorar proxectos cripto, entender como funciona o phishing é unha das mellores formas de protexer os seus fondos. E os estafadores saben exactamente como enganar o seu camiño. social engineering Enxeñaría Social Como é o phishing en cripto? O phishing en criptografía vén en moitas formas, pero o obxectivo é sempre o mesmo: facerte entregar o control da túa carteira. Algunhas estafas parecen ferramentas útiles. Sitios falsos copian plataformas reais como MetaMask ou Uniswap. Ás veces aparecen na parte superior dos resultados de busca como anuncios. Un clic equivocado e estás nunha páxina que pide a túa frase de semente ou trucache para asinar unha transacción maliciosa. Outros ataques usados especialmente en comunidades relacionadas coa criptografía. Ou pediranlle que conecte a súa carteira a un sitio de embarque falso. fake job offers Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware Ofertas de emprego falsas Os grupos criminais están a usar vídeos xerados por IA e chamadas telefónicas para fingir persoas reais. Os estafadores usaron voces e vídeos profundamente falsos de celebridades para promover a súa plataforma de investimento falso e enganar miles en enviar fiat ou cripto. Nun dos casos denunciados Nun dos casos denunciados Se publica unha pregunta de apoio nunha canle pública, espera recibir unha mensaxe privada de alguén que faga fincapé en ser o seu persoal. Como evitar ser phished A mellor forma de protexerse do phishing é desacelerar e manterse sospeitoso de calquera cousa que pareza útil ou urxente. , nin sequera con persoal de "suporte". Ningunha empresa ou proxecto real xamais o pedirá. Frases semellantes Frases semellantes \n \n Marque os sitios que usa con frecuencia, e non faga clic en anuncios aleatorios ao buscar carteiras ou nomes de intercambio. Escribir a URL directamente é máis seguro. Bótalle unha ollada a esa URL tamén. Se parece estraño ou diferente do nome orixinal da plataforma ou o rexistrado en sitios de confianza como CoinMarketCap ou mesmo Wikipedia, definitivamente é phishing, ou polo menos non o sitio orixinal. En Obyte, por exemplo, o sitio oficial é Obyte.org, pero tamén hai unha páxina de estatísticas co dominio Obyte.io. Os diferentes dominios poden ser estafas. Páxina web.org Xogar.io \n \n \n \n Use unha carteira fría para a maioría dos seus fondos. engade unha capa de protección se acaba nun sitio falso, porque agora os seus aforros están fóra de Internet. Cando se trata de deepfakes ou ofertas de emprego, confíe nos seus instintos. Se alguén parece demasiado ansioso para darche un traballo, un investimento demasiado bo para ser verdadeiro, ou pídelle que instale software descoñecido, pausa. En Discord, nunca confíe nas mensaxes directas sobre soporte. Os equipos lexítimos só axudan a través de canles oficiais. Se alguén chega primeiro, supón que é unha estafa. Tamén pode desactivar os DMs dos membros do servidor nas súas configuracións. Un texto sinxelo Se tomas o teu tempo, comproba dúas veces as fontes e nunca renuncia á información privada, evitarás a maioría das trampas. Imaxe vectorial de Freepik Freepik Freepik