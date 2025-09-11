Byte educativo: ¿Qué es el phishing en Crypto y cómo protegerse de él

El phishing es un tipo de estafa donde alguien te engaña en dar información privada, como tu contraseña o claves de cartera.En criptografía, esto a menudo involucra sitios web falsos, aplicaciones fingidas, o personas que pretenden ser alguien que no son (como agentes de soporte o administradores de proyectos) para acceder a tu cartera y robar tus fondos. También es muy extendido. Es el número más alto desde 2023. y los usuarios de criptomonedas son los principales objetivos, especialmente cuando están distraídos o no están seguros de qué confiar. In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide registrado registrado registrado Si usa una cartera, el comercio de tokens, o simplemente explorar proyectos de criptografía, entender cómo funciona el phishing es una de las mejores maneras de proteger sus fondos. Y los estafadores saben exactamente cómo falsificar su camino. Ingeniería Social Ingeniería Social What Does Phishing Look Like in Crypto? El phishing en la criptografía viene en muchas formas, pero el objetivo es siempre el mismo: conseguir que entregue el control de su billetera. Algunas estafas parecen herramientas útiles. Sitios falsos copian plataformas reales como MetaMask o Uniswap. A veces aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda como anuncios. Un clic equivocado y estás en una página que pide tu frase de semilla o te engaña en firmar una transacción maliciosa. El uso de otros ataques especialmente en las comunidades relacionadas con las criptomonedas. O te pedirán que conecte tu billetera a un sitio de embarque falso. fake job offers Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware Ofertas de trabajo falsas Los grupos criminales están utilizando vídeos generados por IA y llamadas telefónicas para fingir personas reales. Los estafadores usaron voces y vídeos falsos de celebridades para promocionar su plataforma de inversión falsa y engañar a miles en enviar fiat o criptomonedas. En un caso reportado En un caso reportado Y luego hay Discord.Si publica una pregunta de apoyo en un canal público, espera recibir un mensaje privado de alguien que finge ser personal. Cómo evitar ser phished La mejor manera de protegerse del phishing es ralentizar y permanecer sospechoso de cualquier cosa que parezca útil o urgente. , ni siquiera con el personal de “apoyo”. ninguna empresa real o proyecto jamás lo pedirá. Frases de Semana Frases de Semana \n \n Marca los sitios que usas a menudo, y no haga clic en anuncios aleatorios cuando busques cartera o nombres de intercambio. Es más seguro escribir la URL directamente. Echa un vistazo a esa URL, también. Si parece extraño o diferente del nombre original de la plataforma o el registrado en sitios de confianza como CoinMarketCap o incluso Wikipedia, es definitivamente phishing, o al menos no el sitio web original. En Obyte, por ejemplo, el sitio web oficial es Obyte.org, pero también hay una página de estadísticas con el dominio Obyte.io. Encuentro.org El cambio.io \n \n \n \n Use una cartera fría para la mayoría de sus fondos. añade una capa de protección si termina en un sitio falso, porque ahora sus ahorros están fuera de Internet. Cuando se trata de deepfakes o ofertas de empleo, confíe en sus instintos. Si alguien parece demasiado ansioso para darle un trabajo, una inversión demasiado buena para ser verdadera, o le pide instalar software desconocido, pausa. Verifique dos veces la empresa, el reclutador y el software. Llame a la empresa a través de un número verificado antes de hacer clic en cualquier enlace. En Discord, nunca confíe en mensajes directos sobre soporte. Los equipos legítimos solo ayudan a través de canales oficiales. Si alguien llega primero, asuma que es una estafa. También puede desactivar los DM de los miembros del servidor en sus configuraciones. Un texto sencillo Los fraudes de phishing logran atrapar a la gente de la guardia.Si tomas tu tiempo, verifica las fuentes y nunca renuncias a la información privada, evitarás la mayoría de las trampas. Imagen vectorial de Freepik Freepik Freepik