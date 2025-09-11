ការបណ្តុះបណ្តាលបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តុះបណ្តាល

ការហោះហើរគឺជាប្រភេទនៃការហោះហើរដែលអ្នកបាត់បង់អ្នកដើម្បីបាត់បង់ព័ត៌មានឯកជន, ដូចជាគោលបំណងឬគោលបំណងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ នៅក្នុងគោលបំណងកុំព្យូទ័រ, នេះជាទូទៅរួមបញ្ចូលទាំងគេហទំព័រហោះហើរ, កម្មវិធីហោះហើរ, ឬមនុស្សដែលបាត់បង់ថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលពួកគេមិនគឺ (ដូចជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មឬអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង) ដើម្បីទទួលបានការចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនិងបាត់បង់ប្រាក់របស់អ្នក។ វាគឺជាការទូទៅផងដែរ នេះគឺជាទំហំខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2023 ហើយអ្នកប្រើ crypto គឺជាគោលបំណងសំខាន់បំផុត, ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមានការឆ្លងកាត់បន្ថយឬមិនដឹងថាតើពួកគេអាចជឿទុកចិត្តទេ។ In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide សៀវភៅ សៀវភៅ សៀវភៅ ប្រសិនបើអ្នកប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រាប់ការប្រើសម្រើស។ និងអ្នកលំបាកបានដឹងដូចម្តេចដើម្បីបាត់បង់ដាររបស់ពួកគេនៅក្នុង។ ការវិស្វកម្មសង្គម ការវិស្វកម្មសង្គម តើធ្វើដូចម្តេចជាការហ្គីហ្គីហ្គីនៅលើ Crypto? កុំព្យូទ័រហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គ ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលទាក់ទងនឹង Crypto. ឬពួកគេនឹងបម្រើអ្នកផ្លាស់ប្តូរកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទៅលើគេហទំព័រ onboarding ស្លាក។ ការផ្តល់សេវាកម្មប្លាស្ទិច Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware ការផ្តល់សេវាកម្មប្លាស្ទិច វាគឺជាការធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតានិងធម្មតាន។ ហ្វេសប៊ុកអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡិចត្រូនិអេឡ ក្នុងករណីមួយដែលបាននិយាយ ក្នុងករណីមួយដែលបាននិយាយ ប្រសិនបើអ្នកប្រកាសសំណួរការគាំទ្រនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអ្នកគិតថាអ្នកនឹងទទួលបានប្រកាសឯកជនពីបុគ្គលិកដែលគិតថាពួកគេគឺជាបុគ្គលិក។ ពួកគេនឹងមានភាពងាយស្រួលនិងជួយអ្នកទេប៉ុន្តែពួកគេនឹងផ្ញើអ្នកតំណភ្ជាប់ដែលមានគោលបំណងដើម្បីបាត់បង់ប្រាក់របស់អ្នក។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងការទទួលបាន phished វិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារអ្នកពីការហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គីហ្គ មិនមែនជាសាជីវកម្មឬគម្រោងពិតប្រាកដណាមួយនឹងតម្រូវឱ្យវា។ ការណែនាំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀតរួមបញ្ចូលទាំង: ស្លាកស្លាក ស្លាកស្លាក \n \n សៀវភៅគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើជាធម្មតានិងមិនចុចលើពាណិជ្ជកម្មប្រហែលនៅពេលស្វែងរកប្រាក់រង្វាន់ឬឈ្មោះការផ្លាស់ប្តូរ។ ការចុះឈ្មោះ URL ដោយផ្ទាល់គឺមានសុវត្ថិភាពជាងគេហទំព័រនេះ។ សូមមើល URL នេះផងដែរ។ ប្រសិនបើវាត្រូវបានបង្ហាញថាវាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឬផ្សេងគ្នានៅពីឈ្មោះដំបូងនៃបណ្តាញឬមួយដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាពដូចជា CoinMarketCap ឬប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេហទំព័រដំបូងឬមិនមែនជាគេហទំព័រដំបូង។ នៅក្នុង Obyte, ឧទាហរណ៍គេហទំព័រផ្លូវការគឺ Obyte.org, ប៉ុន្តែមានទំព័រទិន្នន័យជាមួយគេហទំព័រ Obyte.io ។ តំបន់ផ្សេងគ្នាន ហ្វេសប៊ុក ការផ្លាស់ប្តូរ \n \n \n \n ប្រើកុំព្យូទ័រកំដៅសម្រាប់មូលនិធិរបស់អ្នកជាច្រើន។ វាបន្ថែមកម្រិតនៃការការការពារប្រសិនបើអ្នកចុងបញ្ចប់នៅលើគេហទំព័រកំដៅដោយសារតែឥឡូវនេះការរក្សាទុករបស់អ្នកគឺចេញពីអ៊ីនធឺណិត។ នៅក្នុង Obyte អ្នកអាចបង្កើតកុំព្យូទ័រកំដៅដោយប្រើកុំព្យូទ័រសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែសូម្បីតែ។ ប្រសិនបើមានន័យថាអ្នកមានអារម្មណ៍ចំពោះការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការងារ, ការវិនិយោគដែលមិនមែនជាការពិតប្រាកដ, ឬអ្នកចង់ដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនគេស្គាល់អ្នក, សូមចង់ដំឡើងកម្មវិធីដែលមិនគេស្គាល់អ្នក។ សូមពិនិត្យឡើងវិញក្រុមហ៊ុនអ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងកម្មវិធីនេះ។ ទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈទូទាត់ដែលបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញមុនពេលចុចតំណភ្ជាប់ណាមួយ។ នៅលើ Discord, ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនគួរឱ្យអរគុណទិន្នន័យផ្ទាល់អំពីការគាំទ្រ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែជួយតាមរយៈប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការទូទាត់ជាលើកដំបូងអ្នកគិតថាតើវាជាការបាត់បង់។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ DMs ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អ្នកនៅក្នុងកំណត់របស់អ្នកផងដែរ។ កុំព្យូទ័រ Textcoin ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានពេលវេលារបស់អ្នក, ការត្រួតពិនិត្យប្រភពពីរដង, និងមិនចាំបាច់បាត់បង់ព័ត៌មានឯកជន, អ្នកនឹងដោះស្រាយភាគច្រើននៃការបាត់បង់. រូបភាព Vector ដោយ Freepik Freepik បាន Freepik បាន