BYDFi colabora con Ledger para lanzar a carteira de hardware de edición limitada, debutando en TOKEN2049 Dubai

Victoria, Seychelles, 30 de abril de 2025/Chainwire/-- Como patrocinador oficial de TOKEN2049 Dubai A bolsa global de criptomoedas BYDFi uniuse ao principal provedor de carteiras de hardware Ledger para lanzar unha edición limitada co-branded Ledger Nano X.





As carteiras exclusivas fixeron a súa estrea no evento TOKEN2049, onde os participantes tiveron a oportunidade de recibilas de balde a través de actividades interactivas no lugar.





This special edition wallet retains the advanced security features of the original Ledger Nano X, while incorporating custom BYDFi design elements, including visual branding and customized packaging.





Simbolizando unha profunda colaboración na protección de activos do usuario e a innovación de Web3, a carteira está equipada cun chip de elementos seguros, soporta o almacenamento offline dunha ampla gama de activos dixitais e defende contra as formas comúns de ciberataques, ofrecendo aos usuarios un estándar mellorado de auto-custodia.

Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Wallet fai o seu lanzamento oficial

O lanzamento atraeu grandes multitudes ao stand BYDFi en TOKEN2049, onde moitos participantes recibiron con éxito a carteira de edición limitada completando interaccións en directo. Deseñado para a auto-custodia segura, a carteira Ledger x BYDFi dá aos usuarios o control completo sobre as súas claves e activos privados, reducindo a dependencia de plataformas centralizadas e elevando a soberanía dos activos persoais.





Michael, cofundador de BYDFi, comentou no evento:





"TOKEN2049 coincide co quinto aniversario de BYDFi, facendo deste un momento milenario para nós.Esta colaboración con Ledger reflicte o noso continuo compromiso coa seguridade dos activos.

Ampliación de horizontes: a visión de BYDFi para o crecemento global e o liderado de mercado

Ademais da carteira co-brand, BYDFi mostrou a súa solución de negociación en cadea, Lúax Como produto emblemático da estratexia de dous motores "CEX + DEX" de BYDFi, MoonX combina a transparencia da execución en cadea co rendemento de alta velocidade dos sistemas centralizados, proporcionando unha experiencia de negociación ultra-suave e suave adaptada ás crecentes demandas dos usuarios de DeFi.

O lanzamento de MoonX non só expande os límites do ecosistema de negociación de BYDFi, senón que tamén promove unha maior diversidade de métodos de negociación e habilita aos usuarios con máis elección e flexibilidade.





No futuro, BYDFi continuará reforzando as súas colaboracións con socios globais e provedores de infraestruturas, acelerando a implantación de produtos innovadores e consolidando aínda máis as súas capacidades de servizo globais.

Páxina oficial de Ledger Nano X

Páxina oficial: Ledger Nano X é unha carteira de hardware certificada por laboratorios de seguridade independentes, que inclúe un chip de elementos seguros que almacena de forma segura as claves privadas dos usuarios.





Calquera intento de acceso non autorizado desencadea un mecanismo de autodestrución, asegurando a máxima protección. características adicionais inclúen protección PIN, unha frase de recuperación de 24 palabras, conectividade Bluetooth cifrada e carteiras ocultas accesibles a través de PINs separados, proporcionando seguridade completa para os titulares de activos criptográficos.

Máis info: https://www.ledger.com

Máis sobre BYDFi

fundado en 2020, construcións foi recoñecido por Forbes como unha das 10 principais bolsas de criptografía do mundo, está listado oficialmente en CoinMarketCap e CoinGecko, e posúe licenzas MSB en varias xurisdicións.





Hoxe, BYDFi serve a usuarios en máis de 190 países, cunha base global de usuarios que supera os 1.000.000. O spot , Perpétua , e Comercio en cadea , permitindo o acceso a máis de 600 criptomoedas e máis de 500.000 pares de memecoin. BYDFi está comprometido a ofrecer unha experiencia de negociación de criptomoeda de clase mundial.

Esta historia foi distribuída como un lanzamento por Chainwire baixo HackerNoon's Business Blogging Program.

